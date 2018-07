Manchmal, wenn sich der Himmel lichtet, fühlt man sich am Conwy-Fluss wie in einer Bilderbuchwelt. Kein Wunder, dass das üppige Gras, die bunten Wälder und kleinen steinernen Brücken in diesen Landstrichen von Nordwales viele Ausflügler aus ganz Britannien anziehen. Drunten am Wasser tummeln sich exotische Vögel, auf einer nahen Farm bellt ein Hund. Kinder tollen über die Straße, während oben auf den Höhen winzig weiße Wollknäuel gemächlich über die Weiden ziehen.

Lange hält die Idylle heute nicht. Eine scharfe Bö peitscht Wolken von der Irischen See heran, ein Schleier breitet sich über die Hänge, nass und grau. Viele solche Regentage hat Glyn Roberts in den vergangenen 25 Jahren erlebt. Aber keine sind dem Farmer und Vizepräsidenten des walisischen Bauernverbandes so in Erinnerung geblieben wie die letzten Apriltage 1986, die seine Bilderbuchheimat in ein Notstandsgebiet verwandelten.

Damals kam der Wind ausnahmsweise aus dem Osten, und zwar von Tschernobyl her. "Als wir im Fernsehen von dem Reaktorunglück erfuhren, hatten wir keine Ahnung, was das für uns bedeuten würde", meint Roberts. Der Wind verfrachtete strahlende Partikel auch in Richtung Großbritannien, über Schottland, Cumbria, Nordwales, Nordirland. Regen wusch die Radioaktivität ins Erdreich, wo sie teilweise noch heute sitzt – und Schaden anrichtet.

Bis heute muss sich Glyn Roberts vor dem Verkauf von den walisischen Behörden bescheinigen lassen, dass seine Schafe nicht ungebührlich strahlen. Hier in Nordwales, zweitausend Kilometer von der Ukraine entfernt, unterliegen noch immer 180.000 Schafe einer Prüfpflicht. Schon ihr Abtransport von den seinerzeit am stärksten verseuchten Hängen ist genehmigungspflichtig. Der Verkauf von Schlachtlämmern bedarf besonderer Tests. Mit Geigerzählern marschieren auch noch im Herbst 2010 Kontrolleure von Farm zu Farm, um den Handel mit verdächtigem Lammfleisch zu unterbinden.

Tausend Becquerel pro Kilogramm gelten hier als Grenze des Erlaubten: Die hat die EU-Kommission 1986 kurz nach dem Reaktorunglück festgeschrieben. Noch immer liegen rund fünf Prozent der getesteten Lämmer über diesem Schwellenwert. Zwar ist das nur ein Bruchteil der Überschreitungen früherer Jahre, aber es zwingt 330 walisischen Farmen weiterhin Kontrollen auf. Und das könne "noch einige Jahre so bleiben", heißt es beim Britischen Amt für Nahrungsmittelsicherheit. In Schottland hingegen wurden ähnliche Einschränkungen für den Verkauf von Schafen in diesem Sommer aufgehoben, in Nordirland fielen sie bereits vor zehn Jahren. Wales ist das Schlusslicht.

Man erklärt dies hauptsächlich mit dem Muster der Regenfälle nach der Reaktorhavarie und der besonderen Bodenbeschaffenheit. Der hohe Torfgehalt der Schafweiden in Nordwales nämlich erschwert das Verschwinden radioaktiver Stoffe im Untergrund. Caesium-137, das die stärkste Belastung hervorruft, wird vom Torf aufgefangen und weitgehend zurückgeführt in die Vegetation. Die Schafe ernähren sich davon, über ihre Ausscheidungen gelangt Caesium zurück in den Boden – ein strahlender Kreislauf.