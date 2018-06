Weihnacht heißt. Darin erzählt Karl May, wie er selbst und sein Freund Carpio sich das Geld für eine Weihnachtsreise beschafften.

Wer kennt Karl May nicht, den Schöpfer von Winnetou, den Erfinder von Old Shatterhand? Vor mehr als hundert Jahren sind seine Geschichten erschienen, und sie werden seither wieder und wieder erzählt, gedruckt, gelesen. Was hingegen fast niemand weiß: May kannte nicht nur die Geheimnisse des Wilden Westens und die Rituale der Indianer. Er wusste auch um die Geheimnisse der Wechselkurse und hat dieses Wissen in einem wenig beachteten Buch versteckt, das

In der Geschichte sind die beiden noch Kinder und verbringen ihre Weihnachtsferien in Sachsen. Dort wandern die Jungen häufig im Grenzgebirge zu Böhmen (dem Gebiet des heutigen Tschechien) zwischen der sächsischen und der böhmischen Seite hin und her. Die beiden Länder hatten unterschiedliche Währungen, es gab noch keinen Euro. Wenn also ein Deutscher in Böhmen etwas kaufen oder verkaufen wollte, musste er Geld wechseln, Taler in Schilling. Aber die beiden Währungen entwickelten sich – so ist das immer – nicht gleich, deshalb veränderte sich dauernd das Tauschverhältnis beim Geldwechsel.

Die Geschäftsidee der zwei Jungen funktionierte nun so: Anders als die meisten Reisenden, die die Grenze überquerten, wussten Karl und Carpio immer genau, wie die Kurse von Taler und Schilling zueinander standen. Sie liefen ja ständig zwischen den beiden Ländern hin und her. Außerdem befragten sie alle Fremden.

Trafen sie beispielsweise einen Geschäftsmann aus den Niederlanden in Sachsen, fragten sie ihn nach dem aktuellen Kurs des niederländischen Gulden zum sächsischen Taler. Danach machten die Jungen ihre Geschäfte mit dieser Information: Dem nächsten Reisenden verkauften sie ihr Wissen über die Wechselkurse gegen eine kleine Gebühr, mit anderen tauschten sie kleine Geldbeträge. Dann mussten sie Taler, Schilling und eine dritte Währung im Blick haben, zum Beispiel den Gulden. Dem Fremden gaben sie immer einen Wechselkurs an, der für sie selber günstig war. So konnten sie bei jedem Gulden, den sie tauschten, ein paar Pfennige Gewinn machen.

Danach verdienten sie ein zweites Mal: Hatten sie in Sachsen deutsches gegen niederländisches Geld getauscht, schauten sie, ob der Gulden in Böhmen gerade höher im Kurs stand. War das der Fall, liefen sie dorthin und tauschten den Gulden in Schillinge ein. So wuchs ihr kleiner Gewinn mal auf dieser Seite der Grenze, mal auf der anderen. In acht Tagen hatten Carpio und Karl auf der böhmischen Seite elf Kreuzer verdient und sechzehn Pfennige in Sachsen.

Das Prinzip, das die beiden Jungen in der Erzählung anwenden, gilt bis heute. Nur dass Menschen, die mit dem Kauf und Verkauf von Währungen ihr Geld verdienen, heute nicht mehr persönlich an der Grenze auf Informationen warten, sondern vor ihren Computern sitzen. Dort beobachten sie die Kursveränderungen in aller Welt. Sie versuchen, mehr Informationen über Wechselkurse und ihre Entwicklung zu sammeln als diejenigen, mit denen sie ein Geschäft abschließen wollen.

Die Geldhändler lesen jeden Tag viele Nachrichten. Sie wetten auch darauf, dass die Wirtschaft in einem Land weiter wächst und in einem anderen schrumpfen wird – um dann sofort die Währungen dieser Länder zu handeln. Je unsicherer ist, wie sich ein Land entwickeln wird, umso stärker schwankt der Wert seiner Währung, und umso mehr kann man daran verdienen.

Diese Geschäfte sind für andere Menschen schwer zu durchschauen. Einen schlechten Ruf haben die Geldhändler, weil manchmal ganz viele von ihnen mit der Währung eines Landes handeln und Wetten darauf abschließen, dass es dem Land bald schlechter gehen wird und deshalb die Währung weniger wert sein wird. Weil ihre Wetten so groß sind, nehmen sie dann tatsächlich Einfluss auf den Kurs dieser Währung und sorgen dafür, dass sich die Bewohner dieses Landes weniger ausländische Waren kaufen können.

Weil diese Finanzprofis nicht nur mit Geld wie mit einer Ware handeln, sondern auch auf dessen zukünftigen Wert wetten, nennt man sie in der Regel nicht Geldhändler, sondern Währungsspekulanten.