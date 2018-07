Wer fragt, wozu man den PEN-Club, die 1921 gegründete internationale Schriftstellervereinigung, eigentlich brauche, den weist man am besten auf das Komitee Writers in Prison hin, das jetzt fünfzig Jahre alt wird. Es hat seinen Sitz in London und rund siebzig Filialen in den nationalen PEN-Clubs. Sein Ziel besteht darin, nach Möglichkeit alle auf der ganzen Welt inhaftierten oder unterdrückten Schriftsteller und Journalisten namhaft zu machen, ihr Schicksal zu erkunden und öffentlichen Druck zu erzeugen. Jahr für Jahr sind es an die tausend Frauen und Männer, die allein deshalb, weil sie das Recht der Meinungsfreiheit beanspruchen, drangsaliert, gefoltert oder ermordet werden. Dirk Sager, Vizepräsident des deutschen PEN und Writers-in-Prison-Beauftragter, hat in seinem zur Frankfurter Buchmesse vorgelegten Bericht auf den simplen Umstand hingewiesen, dass die Deutung der Geschichte ein Instrument der Herrschaft und der Machtsicherung ist. Wer versucht, der kanonisierten Lesart eine eigene entgegenzusetzen – und das ist von altersher eine der Aufgaben von Literatur –, gerät mit der Macht in Konflikt. Also geht es darum, eine Gegenmacht aufzubauen: Öffentlichkeit.

Sagers Bericht über die Lage der Schriftsteller nennt als besonders repressive Länder Kuba ("die Haftbedingungen in kubanischen Gefängnissen stellen düsterste Fantasien in den Schatten"), Mexiko und Guatemala, die Türkei (siehe oben stehenden Bericht) und vor allem China, dessen Regime auf die Verleihung des Friedensnobelpreises an den verfolgten Schriftsteller Liu Xiaobo besonders aggressiv reagiert hat.

Zum fünfzigsten Geburtstag des Writers-in-Prison-Komitees veranstaltet der deutsche PEN eine Gedächtnislesung in Berlin (am 15. November um 20 Uhr im Haus der Berliner Festspiele, Schaperstraße 24). Die Schauspieler Iris Berben, Maria Schrader, Sylvester Groth, Thomas Thieme und Manfred Zapatka lesen aus den Werken von Imre Kertész, Primo Levi, Soma Morgenstern, Warlam Schalamow und Jorge Semprún – alle sind sie Autoren, deren Leben von den totalitären Ideologien des 20. Jahrhunderts aufs Fürchterlichste geprägt wurde. Klaus Harpprecht wird einen Vortrag mit dem Titel Kein Schweigen hinter Gittern halten.

Es gibt Güter, die, anders als zum Beispiel Brot, durch ihren Verbrauch nicht weniger werden, sondern sich auf wunderbare Weise vermehren, wenn man sie in Anspruch nimmt. Insofern vermehrt jeder, der sich für die Freiheit verfolgter Autoren und Journalisten einsetzt, auch seine eigene.