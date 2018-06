Der Mord an dem Münchner Schauspieler Walter Sedlmayr war der grausamste Fall in Josef Wilflings Karriere. Sedlmayr wurde hingerichtet, mit einem 30 Zentimeter langen Messer und einem Schlosserhammer. 2000 Hinweisen ging der Oberkriminalrat Josef Wilfling nach, bis nach Kroatien führte ihn eine Spur. Die Ermittlungen dauerten vier Jahre. Wilfling hat die ganz großen Fälle geklärt, er hat Kindermörder, Serienkiller, Vergewaltiger und Psychopathen gestellt. Er war bekannt für seine Verhöre, fast 100 Fälle hat er gelöst, seine Aufklärungsquote lag bei fast 100 Prozent. Bis zuletzt ist er nachts zu Tatorten gefahren, zu Leichen in Wohnzimmern oder am Seeufer. 42 Jahre lang war Wilfling bei der Polizei. Inzwischen ist der ehemalige Leiter der Münchner Mordkommission zu alt. Vor einem Jahr musste er in Rente gehen. Obwohl er weitermachen wollte.

Josef Wilfling scheint damit so etwas wie eine Ausnahme zu sein, ein Sonderfall. Er hätte gerne noch länger gearbeitet, nicht kürzer. Und für ihn gilt ohnehin eine frühere Altersgrenze. Im bayerischen Polizeidienst scheidet man normalerweise schon im Alter von 60 Jahren aus. Wilfling beantragte zweimal, ein weiteres Jahr arbeiten zu dürfen. Einem dritten Antrag aber, glaubt er, hätte der Personalrat, der über die Altersgrenze wacht, nicht zugestimmt. Also hörte er mit 62 Jahren auf.

So speziell der Fall des Kriminalisten wirkt, so deutlich zeigt er doch, dass die Menschen unterschiedlich auf ihren Ruhestand blicken. Die einen wollen so früh wie möglich aus ihrem Berufsleben aussteigen, die anderen würden gerne bis 70 weitermachen. In der Öffentlichkeit sorgt die Rente mit 67 für große Schlagzeilen. Befürworter und Gegner streiten verbissen darum, ob die reguläre Altersgrenze steigen soll oder nicht. Dabei stellen sich in der realen Arbeitswelt viel kompliziertere Fragen. Und dort hat auch längst ein Wandel hin zu mehr Flexibilität begonnen, den vor wenigen Jahren noch niemand kommen sah. Das gilt sogar für die Beamten und Angestellten im öffentlichen Dienst. Dieser galt in der Vergangenheit immer als besonders starr und reformresistent. Inzwischen aber tut sich eine Menge in den Verwaltungen von Bund und Ländern. Immer mehr Behörden stellen sich auf die alternde Gesellschaft ein und schaffen neue Möglichkeiten für den Übergang in Rente oder Pension.

Schon heute arbeiten Beamte länger als noch vor ein paar Jahren

In den vergangenen Jahren sind einige Beamte sogar vor Gericht gezogen, um länger im Dienst bleiben zu können. Insbesondere Richter und Professoren klagen vor den Verwaltungsgerichten, weil sie selbst entscheiden wollen, wann sie aufhören. Starre Altersgrenzen verstießen gegen das EU-Verbot der Altersdiskriminierung, lautete ihr Argument. Gleichzeitig gibt es Berufsgruppen im öffentlichen Dienst, die sich besonders belastet und ausgelaugt fühlen, zum Beispiel Lehrer. Viele von ihnen würden gerne früher in den Ruhestand gehen.

Die Länder versuchen, diesen unterschiedlichen Wünschen gerecht zu werden, und gestalten den Übergang in den Ruhestand zunehmend flexibler. So können zum Beispiel im Saarland Beamte, die 65 Jahre alt sind, die aber weiter arbeiten möchten und mit ihrem Wunsch beim Dienstherrn auf offene Ohren stoßen, über die Regelarbeitszeit hinaus ihrem Job nachgehen. "Fast überall wird die Regelaltersgrenze erhöht, sodass man freiwillig bis 67 arbeiten kann", hat Beamtenrechtsexperte Ulrich Battis von der Humboldt-Universität in Berlin registriert. Thüringen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern gehen noch weiter und haben den Eintritt in den Ruhestand mit 70 möglich gemacht. Früher war Längerarbeiten nur möglich, wenn es "im dienstlichen Interesse" lag. Heute steht in fast allen Landesgesetzen oder Gesetzesentwürfen, dass das "Hinausschieben des Eintritts in den Ruhestand um bis zu drei Jahre" dann möglich sei, wenn "dienstliche Gründe nicht entgegenstehen". Eine Änderung also zugunsten der Beschäftigten.

Um Beamte länger im Dienst zu halten, zahlt zum Beispiel Rheinland-Pfalz einen Zuschlag von acht Prozent auf das Grundgehalt, wenn jemand länger als bis 65 arbeitet. Sonderregeln gibt es für Polizisten. Die dürfen mancherorts früher gehen, insbesondere wenn sie lange in der Hubschrauberstaffel oder im Schichtdienst gearbeitet haben. "Die Restrukturierungen zeigen, dass es im öffentlichen Dienst angekommen ist, dass er flexibel sein muss. Es dürfen nicht länger überall und für jeden die gleichen starren Regeln gelten", sagt der Verwaltungsforscher Werner Jann von der Universität Potsdam.

Schon heute arbeiten die Beamten deutlich länger als vor einigen Jahren. Laut Statistischem Bundesamt ist die Zahl der Pensionseintritte im unmittelbaren öffentlichen Dienst – sprich bei direkt von Bund, Ländern und Kommunen Beschäftigten – mit 65 Jahren zwischen 1993 und 2008 von 3110 auf 16.639 gestiegen. Bei den Lehrern stieg die Zahl von 498 auf 7682. Dabei spielt allerdings auch eine Rolle, dass es heute mehr Arbeitnehmer im rentennahen Alter gibt als Anfang der neunziger Jahre.