Ich bin davon überzeugt, dass Autos einen Willen haben. Mich zum Beispiel wollen sie umbringen. Als Abiturient fuhr ich einmal im Trabant meiner damaligen Freundin. Im Stau mitten auf der Autobahn ging der Motor aus und sprang nicht mehr an – Batterie tot. Nicht mal mehr die Warnblinkanlage funktionierte, es regnete in Strömen. Das Auto mochte vielleicht keine Wessis. Ein anderes Mal fuhr ich in einem Mercedes auf einer Landstraße in Namibia, war für einen kurzen Augenblick unaufmerksam – und bemerkte gerade noch rechtzeitig, dass der Wagen von der Straße abgekommen war und auf ein einsam dastehendes Verkehrsschild zuraste. Auch hier: Mordabsichten. Ich bin also auf der Hut, wenn ich in ein Auto steige.

Der Peugeot 5008 HDi allerdings scheint ein äußerst freundlicher Zeitgenosse zu sein. Der Innenraum ist geräumig, und das Glasdach lässt ihn noch weiter erscheinen. Auf dem Fahrersitz fühlt man sich an eine Mittelklasselimousine erinnert, man ist von Konsolen eng eingeschlossen. Der Dieselmotor brummelt unauffällig, und hinter den Rücksitzen kann man mit einem Handgriff zwei Erweiterungssitze aus dem Fahrzeugboden klappen, was sehr praktisch ist, denn man weiß ja als Familienvater nie, mit wie vielen Kindern man zurückkommt, weil wieder mal Freunde untergebracht werden müssen.

Die Autotests aus dem ZEITmagazin © Zeit Online

Wenn man den Motor startet, schiebt sich ein kleines durchsichtiges Display in die Sichtlinie, das einem die Geschwindigkeit anzeigt. Ein größerer Bildschirm birgt die Navigationshilfe.

Durch Computer können sich Autos heute viel direkter ausdrücken als damals der Trabbi. So lotst mich das System bei Eberswalde von der Autobahn, es gebe einen Stau auf der Strecke. Ich folge gerne, schließlich habe ich unangenehme Erinnerungen an Stausituationen. Der Computer schickt mich auf die Landstraße. Von der Landstraße lenkt er mich auf eine Dorfstraße, von der Dorfstraße auf einen Feldweg, vom Feldweg in den Wald.

Irgendwann wird mir bewusst, dass hier schon lange niemand mehr vorbeigekommen ist – und dass es lange dauern würde, bis mich hier jemand fände, wenn dieses Auto einmal mit mir fertig ist. Geistesgegenwärtig wende ich und zwinge den Wagen zurück auf die Autobahn, wo ich beruhigt zwei Stunden lang im Stau stehe. In Berlin angekommen, stelle ich den Wagen ab, ich werde nie mehr mit ihm fahren. Ich mag den Peugeot 5008 wirklich. Er mag mich nicht. Aber das ist wohl völlig normal.

Technische Daten

Motorbauart: 4-Zylinder-Dieselmotor

Leistung: 110 kW (150 PS)

Beschleunigung (0–100 km/h): 9,9 s

Höchstgeschwindigkeit: 195 km/h

CO2-Emission: 151 g/km

Durchschnittsverbrauch: 5,8 Liter

Basispreis: 27.900 Euro

Tillmann Prüfer ist Redakteur beim ZEITmagazin