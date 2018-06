Lieben zerbrechen nicht nur aufgrund überreizter Ansprüche oder Neurosen, nicht nur aufgrund von Affären oder Marotten, die sich im Laufe der Jahre unweigerlich ansammeln. Bei sogenannten Prominenten – bei Politikern, Schauspielern, Soulsängerinnen oder bekannten Tennisspielern – zerbrechen sie mithin an den Blicken der anderen.

Welch unvorstellbarer Druck muss doch auf jeder Beziehung liegen, in der jeder öffentliche Ausdruck der Zuneigung als strategische Aufwertung des Images begriffen wird. Madonna zeigt sich mit einem neuen, jungen Liebhaber – wenn da sich nicht der Marketingstab was Kluges bei gedacht hat! Als Rudolf Scharping einst im Pool mit Gräfin Pilati planschte, wurde dem Liebesverwirrten sogleich das Vorhaben unterstellt, sich auf plumpe Weise als betont locker darzustellen. Bei der jüngsten Bambi-Verleihung herzte Jessica Schwarz gerade etwas auffällig ihren Freund, den Kameramann Markus Selikovsky – natürlich ist die Glücksbekundung nichts als eine karrierefördernde Maßnahme. Kein Blick ist unbedacht, kein Augenzwinkern unverstellt, kein Lächeln spontan! So denken wir doch.

Klicken Sie auf das Bild, um weitere Artikel der Serie "Gesellschaftskritik" zu lesen. © Frazer Harrison/Getty Images

Küsst, wie jüngst gesehen, der baden-württembergische Ministerpräsident Stefan Mappus inniglich seine Frau auf dem Landespresseball in Stuttgart, wittert ein jeder sogleich den Versuch dieses Politikers, sich ein menschenfreundlicheres Antlitz zu verpassen. Mappus ist ja nicht bei allen beliebt: Er äußerte sich auf skeptische Weise über Homosexuelle, er befürwortet den Bahnhof Stuttgart 21 und fliegt hobbyweise – wie seinerzeit Franz Josef Strauß! – eine Cessna. Kurzum: Er gilt als letzter richtiger Hardliner in seiner Partei. Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit seiner Partei wird ihm vor dem Ball zugeraten haben: Zeig mal deine weiche Seite, küss mal deine Frau! Hinterher werden die Mitarbeiter gesagt haben: Geht doch!

Wahre Gefühle, seien wir ehrlich, unterstellen wir nur den Scheiternden. Unglück gilt gemeinhin als authentisch, Glück als nur vorgespielt. Alle glücklichen Beziehungen sind einander ähnlich, jede unglückliche Beziehung aber ist unglücklich auf ihre Weise. Das Unglück birgt allerlei schmutzige Details, die sich bunt ausmalen lassen. Die Häme findet beim Unglück stets reiches Anschauungsmaterial. Beim Glück nicht. Da erblickt man nur das immer gleiche Herumgeturtel, Geherze, Geküsse und glasige Augen. Man erträgt Liebende nur, wenn man ihnen Unglück im Glück unterstellt.