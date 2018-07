Was sich in der politischen Grundanordnung der Republik verschiebt, zeigt sich in diesen Wochen im Südwesten. Dort kämpft die seit Jahrzehnten regierende CDU um ihre hegemoniale Stellung, dort drängen die Grünen auf der Woge des Stuttgart-21-Protestes an die Spitze der Landesregierung. Für die Union bedeutet die Vorstellung, die Macht in ihrem Stammland an die Grünen zu verlieren, ein doppeltes Trauma. Es wäre wie das Startsignal in eine andere Republik. Und auch für die Grünen wäre der Einzug in die Stuttgarter Staatskanzlei nicht nur ein weiterer Großerfolg – nach der Wahl in den Bundestag 1983 und dem rot-grünen Regierungsstart 1998. An der Spitze einer Landesregierung wäre die Ökopartei nicht mehr Juniorpartner. Sie müsste zum ersten Mal die politische Führungsrolle übernehmen: Die Grünen als Partei mit Richtlinienkompetenz.

Die beiden Parteitage, die CDU und Grüne gerade in Karlsruhe und Freiburg veranstaltet haben, standen bereits ganz im Bann einer solchen Konstellation. Die demonstrative Selbstvergewisserung der Kanzlerin sollte die Verunsicherung ihrer Partei eindämmen, die Feierstimmung der Grünen schon den erhofften Erfolg heraufbeschwören. Die gegenseitigen Angriffe jedenfalls spiegeln schon die Verschiebung der Machtverhältnisse. Die Grünen geben sich nicht mehr mit den Liberalen ab, die Union ignoriert die SPD. Schwarz-Grün hat sich von einer politischen Perspektive zum Antagonismus entwickelt.

Man traut den Grünen inzwischen viel zu: ökologische Ziele zu verfolgen, neue politische Themen aufzuspüren und vielleicht sogar ein Bundesland zu regieren. Aber es wird noch einige Zeit dauern, bis man sie auch bei den existenzielleren Themen wie dem Terrorismus oder der Finanzkrise als zentrale politische Instanz wahrnehmen wird. Am vergangenen Wochenende jedenfalls fiel es gar nicht auf, dass der grüne Parteitag im Schatten von Terroralarm und Irland-Rettung stattfand. Beides spielte keine Rolle.

Vor der gerade wieder einmal aufflammenden Debatte, ob denn die Grünen wirklich regierungsfähig seien, brauchen sie sich nicht zu fürchten. Die Unkenrufe wirken lächerlich angesichts der politischen Zumutungen, mit denen die Partei während der rot-grünen Jahre konfrontiert wurde. Neugierig wäre man aber, wie es den Grünen gelänge, politische Führung zu übernehmen, und ob sich eine Mehrheit mit dem Gedanken anfreunden könnte, sie ihnen anzuvertrauen.

Die CDU als »natürliche Staats- und Regierungspartei« braucht sich in dieser Hinsicht nicht beweisen. Dagegen fällt auf ihrem Parteitag in Karlsruhe besonders auf, wie wenig sie in der Lage ist, die Verunsicherung dieser Tage auch nur anzusprechen: die Entfremdung zwischen Gesellschaft und Politik, den Protest aus der Mitte, die Erosion ihres natürlichen Wählerreservoirs. Das politisch-gesellschaftliche Großproblem fand in Karlsruhe nicht statt. Nur in der abwehrenden Form scharfer Polemik gegen die Grünen ließ sich das Thema vermuten. In Angela Merkels politischer Beschwörung »Wir sind die CDU!« steckt jedenfalls noch keine abschließende Antwort auf die Erosion der Verhältnisse.

Damit kommen die Grünen natürlich viel selbstverständlicher zurecht. Sie haben sich vor 30 Jahren als Protestpartei gegen das etablierte System gegründet, nun fungieren sie als Ansprechpartner des Protests im etablierten System. Die Union wütet über diese Doppelrolle. Die Grünen sind ja wirklich längst etabliert. Und profitieren dennoch vom außerparlamentarischen Dissens. Dass es sich dabei um eine höchst spannungsgeladene Doppelrolle handelt, ahnen auch die Grünen. Am Rande des Parteitages werden hinter vorgehaltener Hand Geschichten über das eigentümliche Demokratieverständnis erzählt, das bei manchem Vertreter der Stuttgarter Protestbewegung vorherrscht: Das eigene Interesse gilt als unmittelbarer Ausdruck von Demokratie, die Landesregierung als Vorform einer Diktatur. Immerhin, auch die Grünen versprechen nicht, dass sie den Bahnhofsneubau nach einem Wahlsieg noch verhindern könnten.

Stattdessen wird auf dem Parteitag der Widerspruch zwischen gesellschaftlichem Protest und repräsentativem System als neue politische Gestaltungsaufgabe benannt: Die »Demokratie für das 21. Jahrhundert!« proklamiert Renate Künast, die im kommenden Herbst in Berlin Regierende Bürgermeisterin werden will. Nicht dass der Parteitag über die Beschwörung von Partizipation und Transparenz hinaus schon Antworten entwickelt hätte. Aber die Grünen setzen das Thema auf die Agenda. Immerhin hat die Partei auch Ende der siebziger Jahre mit der Ökologie schon einmal dem etablierten System ein neues Großthema aufgezwungen.