Ich werde oft gefragt, warum ich jage. Die Antwort ist nicht leicht. Für mich ist die Jagd eine einfache Sache, die sich von selbst versteht. Bevor ich ins Erklären komme, erzähle ich lieber erst einmal, wie es anfing, vor vielen Jahren: Die Sommernacht war lau, der Mond schien hell. Fiebrige Erwartung erfüllte mich, ich wagte kaum, mich der Mücken zu erwehren. Die Lichtung vor mir blieb trotzdem leer. Erst als Wolkenschleier das Mondlicht dämpften, kam Leben in den Wald. Knacken im Unterholz kündigte sie an. Dann waren leises Knurren und Grunzen zu hören. Und plötzlich war die Bühne bevölkert von schwarzen Tieren, großen und kleinen. Bachen und ihre Frischlinge machten sich über die Maiskörner her, die ich unter Steinen versteckt hatte. Durchs Zielfernrohr konnte ich ihre Borsten erkennen. Es war hell genug zum Schießen. Ich suchte mir einen Frischling aus. Man darf sich darunter keinen gestreiften Winzling vorstellen. Im Spätsommer können Frischlinge gut und gern 25 Kilo wiegen. Man muss sich auf ein Tier konzentrieren und schießen, wenn die Gelegenheit günstig ist. Es hat keinen Zweck, im Gewusel einer Rotte von Ziel zu Ziel zu springen. Als mein Frischling einen Moment so verharrte, dass durch den Schuss kein anderer verletzt werden konnte, krümmte ich den Finger. Der Knall war so laut, dass ich dachte, nun wisse die ganze Welt, was ich getan habe. Dann war die Bühne leer. Dort, wo mein Frischling liegen sollte, lag nichts.

Ich war schon Ende dreißig und hatte mir mit der Jägerprüfung einen Kindheitstraum erfüllt. Der Jagdaufseher holte mich ab. Sein Hund hatte den Frischling sofort in der Nase. Er war nicht weit gekommen. Gleich unter den Randfichten lag er, mausetot, mit einem kleinen Loch auf der einen und einem etwas größeren Loch auf der anderen Seite. Wenn ich nicht so ein zurückhaltender Mensch wäre, hätte ich jetzt ein Freudengeheul angestimmt: Ich hatte gejagt, und ich hatte Beute gemacht. Der Jagdaufseher schmierte mir etwas Wildschweinblut ins Gesicht, nur wenig, er spürte wohl, dass ich für solche Bräuche nicht viel übrig habe. Aber beim ersten Mal kann man sich dem nicht ganz verweigern. Blutig wurde es ja ohnehin. Ich brach den Frischling auf. Ich hatte schon oft dabei zugesehen, und wenn man ein gutes Messer hat, ist das ganz einfach. Man öffnet vorsichtig die Bauchdecke und zieht Därme und Magen heraus. Dann schneidet man das Brustbein und die Kehle entlang bis zum Kehlkopf, durchtrennt Luftröhre und Schlund und zieht die gesamten Innereien aus dem Tier – Herz, Lunge, Leber, Milz, es hängt ja alles mit allem zusammen. Nur die Nieren findet man manchmal im Rückenfett nicht gleich. Ein kritischer Punkt ist das Schloss, die Beckennaht. Man muss sie genau treffen, andernfalls zerschneidet man das beste Bratenstück – die Hinterkeule – und macht sich überdies am harten Knochen das Messer stumpf. Wenn das Schloss geöffnet ist, kann man den Enddarm herauslösen. Dann ist alles draußen. Vom Zwerchfell hat ein Lappen im Schwein zu bleiben wegen der Trichinenschau. Mit Routine schafft man das alles in fünf Minuten. Beim ersten Mal fehlte mir die. Ich brauchte etwas länger. Aber es kostete mich keine Überwindung. Das Schlachten von Hühnern und Karnickeln hatte schon früh zu meinen häuslichen Pflichten gehört.

Eckhard Fuhr 56, ist Korrespondent für Kultur und Gesellschaft der »Welt«-Gruppe. In der Jagdzeitschrift »Wild und Hund« schreibt er die Kolumne »Aus dem Mediendschungel«

Über die moralische Frage des Tötens habe ich mir nie groß Gedanken gemacht, was nicht heißt, dass ich gedankenlos töte. Wenn ich in entsprechende Diskussionen verstrickt werde, merke ich jedoch, dass philosophische Prinzipien und Argumente den Erfahrungsraum der Jagd gar nicht erreichen und berühren. Mir ist ohnehin klar, dass ich nicht auf biomechanische Automaten schieße, sondern auf Lebewesen, zu denen der Mensch in den Jahrtausenden seiner Kulturgeschichte eine innige Beziehung entwickelt hat, zu der auch das Töten gehört. Ich leite mein Recht zum Töten von Tieren auch nicht aus der Überlegenheit des Menschen über sie ab, sondern aus dieser langen Tradition und seiner Nähe zu ihnen. Diese, auch physische, Nähe ist mir wichtig. Wenn mein Hund nicht greifbar ist, fehlt mir etwas. Die Gerüche der Tiere schmeicheln meiner Nase. Wildschweine riechen nach Maggi, Füchse nach Gewürznelke und Hirsche in der Brunft nach Moschus. Die Schönheit der Tiere macht mich oft sprachlos. Ich bewundere ihre Schläue, ihre Überlebenskunst. Ihr Fleisch esse ich gern. Deshalb töte ich manchmal eines.

Und natürlich, ich gebe es zu, Jagd ist aufregend. Ein wild lebendes Tier zu erbeuten ist etwas anderes, als eine alte Henne mit dem Hackebeil in ein Suppenhuhn zu verwandeln. Auch nach vielen Jahren habe ich mit dem Jagdfieber zu kämpfen. Pulsfrequenz und Adrenalinspiegel steigen, wenn sich jagdbares Wild zeigt. Das Schießen verlangt Selbstbeherrschung. Wenn das tote Reh dann gefunden ist, stellt sich ein unvergleichliches Gefühl innerer Zufriedenheit ein. Doch, vergleichbar ist es: Nach erfolgreicher Jagd fühlt man sich wie nach gutem Sex oder nach dem Schreiben eines Textes, den man für gelungen hält.

Oft werde ich gefragt, in welcher Beziehung bei mir das Jagen und das Schreiben stünden, und es wird vermutet, dass ich mich mit angespannten Sinnen auch an Wörter und Sätze heranpirsche. Dem ist nicht so, jedenfalls wenn wir über das Schreiben unter den Bedingungen des Tagesjournalismus reden. Ich bin ja nicht in der komfortablen Situation des Schriftstellers und leidenschaftlichen Ornithologen Jonathan Franzen, der über das bird watching sagt, es sei wie das Schreiben, man könne nichts erzwingen und werde manchmal überrascht. Wenn ich beim Schreiben nichts erzwänge, gäbe es wenig von mir zu lesen. Ohne Redaktionsschluss beginnt der Laptop nicht zu klappern. Beim Jagen dagegen wäre es tatsächlich der größte Fehler, etwas erzwingen zu wollen. Es besteht vor allem aus geduldigem Warten. Doch welch ein Luxus, Zeit einfach verstreichen zu lassen! Mit dem gleichnamigen Wortbedeutungsfeld, wo immerzu hinter etwas hergejagt wird, hat Jagen wenig zu tun.