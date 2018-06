Wer Mozarts Zauberflöte hört, hat immer zwei Möglichkeiten der Wahrnehmung: Man kann sich von der schönen Musik und dem Silberklang des Glockenspiels verzaubern lassen und achselzuckend über den vermeintlich höheren Unsinn der Märchenhandlung hinweghören. Man kann aber auch versuchen, dem Rätselwerk auf den Grund zu gehen. Dann türmen sich die Fragen: Warum wird Sarastro plötzlich gut und die Königin der Nacht böse? Wie geht die hehre Freimaurersymbolik mit den plumpen Papageno-Späßen zusammen? Was ist das für ein Tempel der Weisheit, in dem der Oberpriester Sklaven hält und frauenverachtend spricht? Warum muss sich überhaupt eine höhere Instanz ins Glück der Liebenden einmischen und es mit schikanösen Ritualen "prüfen"? Wie auch immer die Antworten ausfallen, am Ende werden sich die Widersprüche nicht gänzlich auflösen lassen. Man muss den Kaleidoskopcharakter der populärsten aller Opern hinnehmen.

Für einen notorischen Mozart-Besserwisser wie René Jacobs ist das natürlich inakzeptabel. Bisher hat er noch in jedem Werk seines überaus erfolgreich auf CD veröffentlichten Mozart-Zyklusses gegen Rezeptionsirrtümer und Partiturmissverständnisse aninterpretiert, mit zum Teil grandiosen künstlerischen Ergebnissen. In seiner jüngsten Veröffentlichung nun will er beweisen, dass die Zauberflöte mitnichten ein "Machwerk" ist, wie eine seit den achtziger Jahren diskutierte These lautet. René Jacobs hat das Zauberflöten-Buch des Ägyptologen Jan Assmann gelesen, das vor vier Jahren für Furore sorgte. Assmann entwickelt darin die (wenn überhaupt eher als Denkfigur, denn als Musiktheaterkonzept funktionierende) Idee, dass die Zauberflöte als ein alle Handlungsebenen mit einbeziehendes freimaurerisches Mysterienspiel zu verstehen sei. Ein Bühnenritual, in dem nicht nur Pamina und Tamino geprüft würden, sondern auch das Publikum durch die Totalität der Aufführung. Die dramaturgischen Widersprüche seien nichts anderes als raffinierte Täuschungsmanöver und Illusionsstrategien. Assmann versucht mit diesem Gedankentrick, die ganze Oper unter die Glocke des erhabenen Freimaurertums zu holen: Alles leuchtet – und sei es in täuschender Umkehr – im Dienste des Guten. Sarastro wirkt überall.

Man hört der Aufnahme von René Jacobs an, wie sehr er Assmanns Thesen folgt: Grellfarbig und scharf kontrastierend ist sie nicht. Seine Interpretation fällt eher detailpusselig ausgleichend aus, obwohl mit dem ausgezeichneten jungen Sängerensemble und der draufgängerischen Berliner Akademie für Alte Musik durchaus lebendig gesungen und musiziert wird. Das gute, wirkungsmächtige Zentrum der Aufführung bilden die Sarastro-Arien: Feierlich mild und sanftmütig freundlich tönen sie. Da schimmert nichts Abgründiges mit, da klingt nichts hohl. Das Tugendpathos wird nicht kritisch hinterfragt.

Jacobs begegnet dem Stück durchweg mit heiligem Ernst, vor allem in den gesprochenen Passagen: Keine Zeile des literarisch angreifbaren Schikaneder-Librettos darf gekürzt werden, alle Verse müssen im Dienste der Mysterienspielidee aufgesagt werden. Und weil Jacobs offenbar selbst gemerkt hat, dass die musiklosen Sprechtheaterpassagen sich zäh dehnen, hat er versucht, sie mit allerlei musikalischen Zusatzideen und Geräuschklimbim aufzupeppen. Heftig wird das Donnerblech geschüttelt und an der Windmaschine gedreht, es ruft ein Käuzchen, und es tropft im halligen Kerker. Das Pianoforte streut hin und wieder musikalische Erinnerungsmotive aus früheren Szenen zwischen die Worte, und die drei Damen verfallen mitunter in einen hochmanierierten, melodramatischen Sprechgesang, der polyfon geschichtet ist.

Jacobs wollte mit seiner Zauberflöte ein attraktives "Hörspiel mit Musik" kreieren, aber das Konzept geht nicht auf: Die Aufnahme verliert sich zu sehr in gestelzten Details. Die beabsichtigte Theatralisierung schlägt in altfränkischen Märchennaturalismus um. Es wird viel zu lange rezitiert und zu wenig gesungen. Das lässt die Zauberflöte als Werk nicht besser, sondern schlechter erscheinen. Denn sprechen die Mozart-Figuren, wirken sie flach und einfältig. In ihren Gefühlsambivalenzen fangen sie erst an zu schillern, wenn die Musik ins Spiel kommt. Immerhin: Keiner gibt beredter darüber Auskunft als Marlis Petersen in der Rolle der Pamina. Ihre g-Moll-Todesarie Ach ich fühl’s singt sie so schön, dass man glaubt, mitsterben zu müssen.



W. A. Mozart: Die Zauberföte, Marlis Petersen (Pamina), Daniel Behle (Tamino), Daniel Schmutzhand (Papageno), Anna-Kristiina Kaappola (Königin der Nacht) u. a.; Akademie für Alte Musik Berlin, RIAS Kammerchor; Ltg.: René Jacobs (harmonia mundi 902068.70)