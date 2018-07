Inhalt Seite 1 — "Wir tun, was wir am besten können" Seite 2 — Auf einer Seite lesen

DIE ZEIT: Fast täglich kommt ein neues Bezahlangebot einer Zeitung aufs iPad, das elektronische Lesegerät von Apple. Wird es der wichtigste Vertriebsweg für Zeitungen und Magazine?

Janet Robinson: Ich bin indifferent, was das angeht. Wir sollten auf allen Plattformen sein – und damit meine ich auch Papier. Wenn ich sehe, wie profitabel dieses Geschäft ist, dann kann ich nur sagen: Ich bin dankbar dafür, dass wir es haben, und das Geld, das wir dort investieren, ist für eine sehr lange Zeit gut angelegt.

ZEIT: Wie viel vom Umsatz erwirtschaftet Ihr Konzern heute in Internet und Mobilfunk?

Robinson: Es sind 26 Prozent unseres Umsatzes. Und der Anteil wächst jedes Jahr um zwei bis drei Prozentpunkte. Da nun Geräte wie das iPad populär werden, sehe ich noch mehr Chancen. Werbetreibende nehmen das neue Umfeld an.

ZEIT: Auch Sie wollen ein digitales Bezahlangebot einführen. Auf dem iPad und im Internet. Sie bauen Mauern auf, die Sie schon einmal aufgebaut und dann wieder eingerissen haben.

Robinson: So einfach ist das nicht. Wir haben vor einigen Jahren exklusive Stücke und die Texte unserer Kolumnisten online verkauft und innerhalb eines Jahres 780.000 Abonnenten dafür gewonnen, die jeweils 49 Dollar im Jahr bezahlt haben. Das war nicht schlecht. Aber dann wurden die Suchmaschinen sehr einflussreich, die Leser ließen sich von ihnen in hohem Maß lenken, und wir mussten reagieren, also auf ein Online-Abonnement verzichten. Heute ist die Situation wieder eine andere. Unsere Leserschaft im Internet ist treuer und sehr viel größer geworden. Es sind 43 Millionen im Monat. Das versetzt uns in die Lage, ein mengenabhängiges Modell einzuführen.

ZEIT: Wie müssen wir uns das vorstellen?

Robinson: Wir wollen nichts, was als Strafe empfunden wird. Eine bestimmte Anzahl von Artikeln wird frei zugänglich sein, und nur wer mehr lesen will, wird aufgefordert, etwas zu bezahlen.

ZEIT: Die Leser werden sich nicht abwenden?

Robinson: Wir sind sehr zuversichtlich, haben ausführliche Marktforschung betrieben, mit vielen Lesern diskutiert und uns dann ein Jahr Zeit genommen, um alles vorzubereiten.

ZEIT: Und kürzlich haben Sie alles verschoben.

Robinson: Wir starten erst, wenn alle technischen Fragen zufriedenstellend gelöst sind.

ZEIT: Wer entwickelt Ihr neues Angebot?

Robinson:Das machen unsere eigenen Mitarbeiter , wir überlassen das niemandem von außen.