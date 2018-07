Kinder, die von Geburt an durchschlafen. 45-Jährige, die sich mit ihrer Schwangerschaft fabelhaft fühlen. Väter, die um nichts in der Welt die Geburt ihres Kindes hätten verpassen wollen, weil das der allerwichtigste Moment ihres Lebens war – wenn es um Kinder und Elternschaft geht, wird wahrscheinlich noch mehr gelogen als bei der Steuererklärung.

Wir sind, so hat die Frau des früheren Kanzlers Gerhard Schröder kürzlich im ZEITmagazin gesagt, inzwischen total tolerant, wenn es um sexuelle Vorlieben geht. Schwul oder nicht schwul, von vorne, von hinten, mit Kondom oder ohne, verpixelt oder in aller Öffentlichkeit – as you like it. Wenn es aber um Kinder geht und mehr noch um Mütter, dann muss das Selbstbild dem Norm- oder Wunschbild angepasst werden. Dann müssen Ganztagsschulen nicht nur ein vertretbarer Kompromiss sein zwischen den Interessen der Kinder und denen ihrer arbeitenden Eltern, sondern gleich das Beste für die Kinder. Dann müssen Väter nicht mit in den Kreißsaal, weil ihre Frauen sie darum bitten, sondern weil sie es sich sehnlichst wünschen. Dann wollen Frauen nach kürzester Zeit an den Arbeitsplatz zurück, nicht weil sie das Geld brauchen oder sich Gedanken machen, dass jemand anders ihre Arbeit in der Zwischenzeit genauso gut (oder vielleicht sogar besser) macht, sondern weil sie absolut versessen auf ihren Job sind und weil es für moderne Powerfrauen keine Probleme gibt, nur Herausforderungen.

Andrea Nahles ist Generalsekretärin der SPD, 40 Jahre alt und schwanger. Im Januar soll das Kind zur Welt kommen. In der Partei läuft ein Ausschlussverfahren gegen Thilo Sarrazin, das Nahles qua Amt leitet, im März wird in Baden-Württemberg gewählt, 2011 wird also ein wichtiges Jahr. Nahles will ihren Job nicht aufgeben, aber sie will auch ihr Kind sehen. Frauen wie Heidi Klum, die sechs Wochen nach der Geburt Dessous vorführen, oder die französische Ministerin Rachida Dati, die fünf Tage nach einem Kaiserschnitt auf hohen Schuhen zur Kabinettssitzung erschien, sind für Nahles kein Vorbild. Die Botschaft "Ich habe ein Kind, aber keiner darf es merken" soll nicht ihre sein.

Nahles hat sich entschieden, eine Auszeit von zwei Monaten zu nehmen und über ihre Gedanken und Sorgen in einem Interview Auskunft zu geben, gerade nicht weil sie diese für singulär hält, sondern weil viele Frauen aus ihrem Bekanntenkreis sie ermuntert hatten, gewissermaßen stellvertretend aufzutreten. Sie sprach also darüber, dass ihre Blutwerte zwischendurch nicht so gut waren und sie fast schon ein schlechtes Gewissen hatte, mit vierzig noch Mutter zu werden. Dass sie ihr Kind oft vermissen werde und dass sie sich keine Illusionen darüber mache, dass nicht alle sie wohlwollend begleiten würden – auch nicht in der eigenen Partei. So weit, so normal, könnte man sagen.

Aber was macht die große Heuchelmaschine aus Medien und Politik? "Nahles fürchtet um Job", "Angst vor Putsch", kreischen die Schlagzeilenmacher und fragen besorgt: Ist es bei der SPD wirklich so schlimm? Die Sozialdemokraten tun reflexhaft das Einzige, was bei ihnen wirklich schlimmer ist als anderswo: Sie reagieren beleidigt und beschimpfen ihre Generalsekretärin als Nestbeschmutzerin, anstatt sich zu freuen, dass diese, absichtlich oder nicht, einen Moment der Wahrheit produziert hat.

Frank-Walter Steinmeier, der sich eine Auszeit genommen hatte, um seiner Frau eine Niere zu spenden, habe ja auch zwei Monate wegbleiben können, heißt es zur Begründung, wie unsinnig Nahles’ Sorgen seien. Abgesehen davon, dass Nahles nicht nach zwei Monaten zurückkehrt, weil sie glaubt, dass ihr Job dann weg wäre, und abgesehen davon, dass Steinmeier sich sehr wohl seine Gedanken über die Folgen seiner Abwesenheit gemacht hat, liegt da schon die nächste Unehrlichkeit begraben. Denn eine Krankheit oder gar eine Nierenspende, das ist ein Schicksalsschlag, so etwas adelt. Wenn es dagegen ums Kinderkriegen geht, herrscht vielfach eine andere Haltung: Ist doch ihr Privatvergnügen, das hat halt seinen Preis, da macht man doch bitte nicht so ein Gewese drum. Ein bisschen ist es so wie mit der "Toleranz" gegenüber Schwulen: Ist ja okay, dass sie schwul sind, aber müssen sie sich deshalb gleich in der Öffentlichkeit küssen?

Es soll übrigens sogar schon in ganz modernen Betrieben mit Frauenquoten und in Medienhäusern vorgekommen sein, dass Frauen nach einer Babypause das Gefühl hatten, nicht dort weitermachen zu können, wo sie aufgehört hatten, sondern eher auf so eine Art Gehe-zurück-auf-Los-Feld geraten zu sein. Die SPD ist noch eine Volkspartei, warum sollte es dort anders zugehen als im Rest der Republik? Es ist dort nicht schlimmer, aber auch nicht besser. Das hat Andrea Nahles gesagt. Und das ist auch gut so.