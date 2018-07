Remo Ruffini hatte keine einfache Jugend, denn er lebte in Mailand – einer Stadt, in der es sommers sehr heiß und winters sehr nass ist. Es waren die Achtziger Jahre, und in dieser Zeit genügte es leider nicht, eine Vespa zu fahren, um Mädchen zu imponieren. Man musste auch eine rote Moncler-Jacke tragen. "Es war schrecklich. Man hat darin entweder schlimm geschwitzt, oder sie war schwer wie ein Bleimantel, wenn sie im Regen nass geworden war", erinnert sich Ruffini. Eins hat sich der Italiener, der Jahre später Kreativchef von Moncler wurde, aus seiner Jugend gemerkt: Wenn die Marke genügend Anziehungskraft hat, trägt man eben auch mitten im Sommer eine Daunenjacke.



Die Moncler-Jacke war damals die Uniform jener Jugendlichen, die sich Paninari nannten – einer unpolitischen und konsumorientierten Jugend-Bewegung aus Mailand. Warum trugen sie ausgerechnet diese Marke? "Ich habe keine Ahnung. Vermutlich weil sie in den Skigebieten bekannt war." Und Skifahren war damals in Italien noch kein Sport der breiten Masse, sondern der Oberklasse. Moncler, 1952 in Frankreich gegründet, hatte einen Namen als Bergsteigermarke: in Moncler-Jacken wurde unter anderem der Makalù in Tibet bestiegen, der fünfthöchste Berg der Erde.

Anfang der neunziger Jahre kaufte eine italienische Unternehmensgruppe die mittlerweile in der Mittelmäßigkeit versackte Firma Moncler. Kreativchef Ruffini ahnte, dass man den traditionsreichen Namen wieder beleben könnte, und übernahm 2003 die Mehrheit der Marke, inzwischen hat sie ein steiles Wachstum hingelegt. Neben den Daunenjacken gibt es eine Damen-, eine Herren- und eine Kinderkollektion. Mittlerweile gilt Moncler nicht mehr als Marke der Berge, sondern der Laufstege.

Ruffini lässt Sonderkollektionen vom japanischen Modeschöpfer Chitose Abe entwerfen und vom Hip-Hop-Sänger Pharrell Williams. Vor kurzem wurde eine Boutique in der New Yorker Prince-Street eröffnet. Seit wenigen Tagen gibt es in München das erste deutsche Moncler-Geschäft. Auch Prominente wie Madonna, Mariah Carrey und Vanessa Angela Simmons tragen Daunenjacken von Moncler. Selbstverständlich lassen sie sich damit nicht nur in den Skiferien sehen, sondern überall dort, wo genügend Kameras vorhanden sind. Und natürlich auch mitten im Sommer.