Es gibt Menschen in Deutschland, die kaufen bei der Bank Gold, um es zu verunreinigen. In kleinen Öfen schmelzen sie die Barren ein, werfen Kupfermünzen oder Draht dazu und lassen das Gemisch erkalten. Eine merkwürdige Prozedur, und man muss sich in den Untiefen des Steuerrechts auskennen, um zu begreifen, warum das unreine Gold anschließend wertvoller ist als das reine. Um 19 Prozent wertvoller.

Es liegt an der Mehrwertsteuer. Goldbarren dürfen in Deutschland verkauft werden, ohne dass darauf Mehrwertsteuer geschlagen wird. Für verunreinigtes Gold gilt diese Ausnahme nicht, bei einem Verkauf fallen 19 Prozent Mehrwertsteuer an.

Das nutzen Betrüger aus. Sie bringen ihr Mischmetall zu einer Scheideanstalt und verkaufen es dort. Dabei kassieren sie den Materialpreis und obendrein 19 Prozent Mehrwertsteuer. Hatten die Barren ursprünglich 100.000 Euro gekostet, so ist aus ihnen ein Goldgemisch mit einem Verkaufspreis von, grob gerechnet, 119.000 Euro geworden. Davon stehen dem Einlieferer 100.000 Euro zu, 19.000 gehören dem Staat. Aber der bekommt sie nicht, weil der Steuerschuldner mit dem Geld abtaucht.

Umsatzsteuerbetrug ist eine Spezialität von Klaus Herrmann. Er leitet das Referat Fahndung und Strafsachen in der Oberfinanzdirektion (OFD) Koblenz und hat viele Jahre Fronterfahrung. Die Goldmasche kennt er schon lange. "Aber seit Anfang des Jahres scheint es da richtig abzugehen", sagt er.

Es ist ein Vergehen mit lokalen Strukturen. Tatorte: Koblenz, Pirmasens, Traunstein, Pforzheim. Tätergruppen kommen aus der Türkei oder Syrien, aber auch Deutsche, Franzosen und Osteuropäer mischen mit. Nicht nur mit der Verunreinigung von Gold lässt sich Geld machen. Manche Betrüger kaufen Schmuck und Zahngold auf, andere schmuggeln Altgold aus dem Ausland ein. Sie liefern es bei Großhändlern ab. Beim Ankauf von privat wird keine Umsatzsteuer fällig, der Weiterverkauf läuft auf Rechnung. Dafür bezahlt der Großhändler die Mehrwertsteuer – holt sie sich aber vom Finanzamt zurück.

"Vorsteuerabzug" heißt das, es ist der entscheidende Mechanismus, ohne den der Umsatzsteuerbetrug meistens unmöglich wäre. Der Staat erlaubt den Abzug, weil die Umsatzsteuer als Steuer gedacht ist, die vom Endverbraucher getragen werden soll. Unternehmen sollen damit also nicht belastet werden. Im Prinzip funktioniert das so: Wird eine Ware von einer Firma an eine andere geliefert, ist die Steuer fällig. Das Empfänger-Unternehmen kann sie sich aber erstatten lassen. So wird auf jeder Stufe der Verarbeitung eines Produktes nur der dabei geschaffene Mehrwert besteuert – deshalb heißt solch eine Umsatzsteuer auch Mehrwertsteuer. Der letzte Käufer in der Kette trägt die ganze Last.

Das System hat einen großen Nachteil. Es basiert auf Vertrauen und setzt die Ehrlichkeit und die Mitarbeit der Unternehmer voraus – deshalb ist es anfällig für Hinterziehungen und Betrügereien. Inzwischen ist der Umsatzsteuerbetrug neben dem Drogenhandel eines der einträglichsten Geschäftsmodelle für Kleinkriminelle wie für die Organisierte Kriminalität. Jahr für Jahr bestehlen sie den deutschen Staat um zweistellige Milliardenbeträge, die EU-Länder insgesamt gar um geschätzte 100 Milliarden Euro.

Privatanlegern, die ihr Spargeld zwecks Steuerbetrug ins Ausland schaffen, kommt der Fiskus auf die Schliche, seit er auf Daten-CDs von Schweizer und Liechtensteiner Banken zurückgreifen kann. Den Umsatzsteuerbetrug aber können die Fahnder des Staates kaum eindämmen, obwohl er wohl noch teurer ist. "Nach meiner Einschätzung ist der Schaden für den Staat bei der Umsatzsteuer höher als bei den Kapitalerträgen", sagt Konrad Vetter, Leitender Regierungsdirektor in der Oberfinanzdirektion (OFD) Karlsruhe und dort für die Steuerfahndung und Strafsachen zuständig.

Nicht dass die Fahnder immer scheitern. In Mannheim zum Beispiel haben sie gerade sechs Täter inhaftieren können. In Rheinland-Pfalz haben Ermittler jüngst eine Gold-Betrugsstruktur aufgedeckt, bei der 17 Millionen Euro verschwanden. Unter den Tätern gab es eine Hierarchie wie beim Militär, wie die Ermittler beim Abhören von Telefongesprächen erfuhren. Die Hintermänner sprachen von den Kleinlieferanten als "Soldaten". Die Fahnder ihrerseits nennen diese kleinen Goldankäufer "Schreiber", weil sie Rechnungen schreiben, mit denen die Komplizen dann den Fiskus abzocken. "Das Recht, eine Rechnung zu schreiben, ist wie eine Lizenz zum Gelddrucken", erklärt Vetter. "19 Prozent kriegt der Empfänger von Vater Staat. Das ist wie ein Gutschein, den man einlöst."