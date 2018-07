Müssen die irischen Grünen ihrem Regierungspartner ausgerechnet in diesen Tagen ein Ultimatum setzen ? Ausgerechnet in der jetzigen Krise, in der Irland mit der Europäischen Union und dem Internationalen Währungsfonds über seine finanzielle Rettung verhandelt?

Bis Mitte Januar, sagte Grünen-Chef John Gormley, der Juniorpartner von Ministerpräsident Brian Cowen, werde seine Partei die Koalition stützen. Dann müsse es Neuwahlen geben. Das Vertrauen in Cowens republikanische Partei Fianna Fáil ist dahin – nicht nur bei den Grünen.

Viele Iren äußern inzwischen Verachtung für die glücklosen "Soldaten des Schicksals", wie sich der gälische Name von Cowens Partei übersetzt. Vor drei Jahren errang die Traditionspartei, die in Irland länger an der Regierung ist als irgendeine andere, mehr als 40 Prozent der Wählerstimmen. Heute liegt sie in Umfragen bei 17 Prozent.

Anders als in Griechenland , wo die Wähler dem Sparpremier Giorgos Papandreou zähneknirschend die Treue halten, hat die Krise in Irland der Regierung nicht nur die Liquidität geraubt, sondern auch die Legitimität. Warum?

Weil, so empfinden es viele Iren, Premier Cowen und sein Finanzminister sie immer wieder belogen haben. Erst versicherten die Politiker, die Banken seien stabil. Kurz darauf mussten sie notverstaatlicht werden. Dann versprach Cowen einen Aufschwung, der nicht kam. Vergangene Woche bestritt er noch, dass Irland Hilfe aus Brüssel brauche . Zwei Tage später quartierten sich Beamte der EU-Kommission im Dubliner Finanzministerium ein, um die Details der Kapitulation zu verhandeln.

Die Menschen seien "traumatisiert", begründete der Grünen-Chef den angekündigten Rückzug seiner Partei aus der Regierung. "Noch nie in der Geschichte dieses Staates mussten wir eine solche politische Torkelei mit ansehen", schreibt die Irish Times. Noch nie aber brauchte Irland so dringend Haltung wie jetzt.

Zwei Dinge muss Cowen erledigen, bevor er abtritt: Er muss der EU und dem IWF verbindliche Zusagen über die politischen Gegenleistungen gebe n, um die etwa 90 Milliarden Euro zu erhalten, die Irland zum Überleben braucht. Und er muss diese Zusagen in einem Haushaltsgesetz durch das Parlament bringen. "Der Haushalt muss verabschiedet werden", ruft EU-Währungskommissar Olli Rehn schon gen Dublin, "lasst uns die Sache aus dem Weg räumen und voranschreiten." Bis zum 7. Dezember, beteuert Cowen, bekomme er das hin. Bis dahin will er den Iren für die kommenden vier Jahre Ausgabenkürzungen von 15 Milliarden Euro verschreiben.

Dagegen stemmt sich die Labour Party, die zusammen mit der bürgerlichen Fine Gael bald die neue Regierung stellen dürfte. Die Sozialdemokraten haben genug von den Einschnitten bei Polizei, Renten und Krankenhäusern. Ihnen ist egal, was die EU-Kommission verlangt. Sie fordern Neuwahlen, bevor Cowen mit seinem Haushalt aus ihrer Sicht noch mehr Leid übers Volk bringt. Ihr Vorsitzender ist der Ansicht, bei der EU-IWF-Rettungsaktion gehe es nur darum, die Finanzmärkte zu beeindrucken.

In Irland ist momentan weder sicher, ob Cowen seine Reformen durchbringt, noch, ob die Nachfolgeregierung unter den Euro-Rettungsschirm schlüpft. Wenn sich die Lage allerdings nicht bald klärt, könnten auch andere Länder ins Torkeln geraten.