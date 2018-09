Bassena-Blues

Eine düstere Mietskaserne, in der Missgunst, Zank und Vorurteile hausen. Eine herbe Hausbesorgerin wartet hier auf ein bisschen Liebe. Es gibt da ja noch einen Geldbriefträger, der zu jedem Monatsbeginn die Rente bringt. Die Spülungen der Gangklos rauschen. Die Bassena tropft. Meist lauern die Nachbarn argwöhnisch hinter dem Türspion, wenn einer der Bewohner durch das Treppenhaus schlurft. Es sieht feucht aus und so, als hätte sich nichts verändert in all den Nachkriegsjahrzehnten. Wahrscheinlich riecht es hier fettig und schwer, wenn die Bewohner ihr Essen kochen. In einer Wohnung im Erdgeschoss liegt eine Leiche. Eine alte Frau wurde erstochen.

So beginnt einer der größten Erfolge der österreichischen Fernsehunterhaltung, die erste der insgesamt 19 Folgen von Kottan ermittelt Keiner anderen Serie gelang es je, ein derart markantes Profil zu erringen: ein unverkennbarer Mix aus Sozialkritik, Slapstick und absurder Komik, aus schwarzgalligem Humor und hirnverbrannten Kalauern. Kein anderer Serienheld, obwohl gleich drei sehr unterschiedliche Schauspieler den Polizeimajor Kottan verkörperten, konnte sich je so stark in die Erinnerung des Publikums einprägen, auch weit über die Landesgrenzen hinaus. 26 Jahre nach ihrem letzten Auftritt kehrt die legendäre Fernsehfigur nun für einen Kinofilm zurück. Er ist noch immer ein phlegmatischer, eher teilnahmsloser Ermittler, aber es ist eine sehr veränderte Stadt, in der er nun eine Mordserie lösen soll.

Die Schauplätze der Kottan-Folgen waren stets ein wesentlicher Bestandteil, sowohl der Handlung als auch der Atmosphäre. Es waren emblematische Orte, die den Tenor der Serie veranschaulichten: Wien, eine Stadt seelischer Abgründe, in der Verbitterung und Leidenschaft, Bösartigkeit und Sehnsucht Tür an Tür wohnen.

Als das junge Filmteam, Regisseur Peter Patzak, damals 31, und Helmut Zenker, gerade 27 Jahre alt geworden, 1976 einen Drehort für ihren ersten Vorstadtkrimi artlgasse 16a suchten, der in einem finsteren Viertel am Rande des Nordwestbahnhofgeländes angesiedelt war, wo die beiden groß geworden waren, fanden sie eine abgewohnte Gasse hinter dem Westbahnhof. In der Grimmgasse 8 befand sich der erste Tatort, zu dem der Wiener Kriminalbeamte Adolf Kottan, den Peter Vogel zunächst als zynischen Choleriker einführte, gerufen wurde. Der Film war eine neoveristische Milieustudie. Hunderte Anrufer belagerten den Kundendienst, die meisten schimpften.

An eine Serie dachte damals noch niemand. Das Budget war lächerlich gering. Aus Kostengründen wurde fast alles am engen Filmset mit der Handkamera gefilmt. Eine Einstellung verrät, wie es hier weitergeht: Am Schwarzen Brett hängt die Mitteilung, dass der Hausbesitzer, ein Spekulant, die Abbruchbewilligung erwirkt hat.

Heute ist die Grimmgasse noch immer kein schicker Straßenzug. Aber die einst abgeblätterten Fassaden sind alle erneuert. An Stelle der Mietskaserne aus der Gründerzeit wurde schon zwei Jahre nach den Dreharbeiten ein moderner, wenn auch wenig fantasievoller Gemeindebau errichtet. Die meisten Mieter tragen fremdländische, also heute zutiefst wienerisch klingende Namen. Es ist nicht mehr trostlos hier, bloß nichtssagend und gesichtslos.