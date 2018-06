Bern ist nicht das harte Brot jedes Essliebhabers, Bern ist nicht einmal das. Es ist ein Nicht-Ort, um den man wohlweislich einen Bogen macht, so auch Wolfram Siebeck, der deutsche Doyen der Esskritik, während seiner jüngsten Schweizreise für die ZEIT. Darum muss ich mich über diesen Blechnapf beugen, in dem es ja durchaus einiges auszutupfen gibt. Man kann hier sogar sehr gut essen, aber nur an wenigen Adressen: Dem neuen Michelin- Guide fallen drei Restaurants ein, mir immerhin eines (das "Schöngrün" im Zentrum Paul Klee). Wenn andererseits der Gault-Millau in Bern vierzehn, ja, vierzehn "sehr gute" Beizen entdeckt, muss der einzige Testesser zugleich der größte Lokalpatriot sein, also Stadtpräsident Alexander Tschäppät. Nicht einmal der Gault- Millau, der in der Bundeshauptstadt verschwenderisch mit seinen Punkten um sich ballert, findet jedoch ein wirkliches Spitzenrestaurant, das allein schon einen Ausflug wert ist. Das unterscheidet Bern von Basel und Zürich, erst recht von Genf und Lausanne.

Den Bernern, und damit sind wir beim eigentlichen Problem, ist egal, was Auswärtige über sie denken. Das Problem ist nicht, dass sie zurzeit keine Pilgerstätte für Gourmets haben, sondern dass nicht einmal der Ehrgeiz da ist, eine zu bekommen. Sie nehmen es achselzuckend hin, dass in ihrer Gastronomie kaum Aufregendes geschieht, scheinen gar noch stolz zu sein, wenn in ihrer Stadt das Kochen weniger als dynamisches Handwerk und sich fortentwickelnde Kunst gilt, sondern als Teilgebiet der Statik.

Darum braucht es in Bern auch keine regelmäßig aktualisierten Restaurantführer à la "Basel geht aus", "Graubünden geht aus", "Tessin geht aus", "Zürich geht aus", denn hier gibt es nichts à jour zu bringen, keine gewichtigen Änderungen zu registrieren. Innovationen stören bloß. An den säuerlichen Geruch der Stagnation unter den Lauben hat man sich gewöhnt.

Worauf ist dieser Triumph des Immergleichen zurückzuführen? Da muss man sogleich die Anschlussfrage stellen: Wie hebt sich eigentlich die durchschnittliche Klientel in einem gehobenen Berner Restaurant von jener in anderen Schweizer Städten ab?

Den Unterschied machen zweifellos die unzähligen Beamten, Politiker, Diplomaten und sonstigen Spesenritter. Eine Faustregel der Gastronomiekritik lautet: Meide Lokale in der Nähe eines größeren Amtshauses, denn dort verbeamten auch die besten Köche und Serviceangestellten. Nur ist das in einer von Amtshäusern übersäten Stadt leichter gesagt als getan.

Hinzu kommt: Die kulinarische Ignoranz der meisten Politiker treibt jeden ambitionierten Koch in die Depression. Die Politiker gehen selten ins Restaurant, um fein zu essen, sondern sie gehen essen, um weiter zu politisieren. Statt selber zu genießen, wollen sie auch im wunderbarsten Restaurant, um es mit Elias Canetti zu sagen, nur ihre Gesinnung an die Tränke führen, weil man Gesinnungen eben dauernd an die Tränke führen muss.

In Bern kann es einem passieren, dass man in einem sympathischen Lokal sitzt. Man dreht sich lange nicht um, denkt die ganze Zeit bloß, was für ein Nerd da hinter einem sitzt und gewichtig schwafelt. Mal klingt es nach SVP, mal nach SP, und als man sich doch umdreht, ist es der grün-liberale Nationalrat Martin Bäumle, und sein Essen muss längst kalt sein.