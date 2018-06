Die Soldaten des Zweiten Weltkriegs sangen ungeachtet aller ideologischen Verpflichtungen ein und dasselbe Lied, sobald sie für Augenblicke zur Ruhe kommen durften. Sie sangen ein Lied von Liebe und Tod, ein deutsches Lied, das von Lili Marleen handelte und einem Soldaten, der sie lebend nicht mehr unter der Laterne sehen wird, wo sie sich einst getroffen hatten. Den längst im Reich der Schatten Weilenden hebt aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, wie im Traume Lili Marleens verliebter Mund noch einmal zu der Laterne, zu der fernen und doch so nahen Geliebten. Allerdings sangen nur die deutschen Soldaten die letzte, so traurige und doch beruhigende Strophe. Amor vincit omnia – die Liebe ist stärker als der Tod. Engländer, Spanier, Italiener oder Amerikaner hofften mit einem veränderten Schluss auf eine schönere Zukunft zu zweit, endlich angelangt im Hafen der Ehe, was handfester freilich Ähnliches meinte.

Mit der Geschichte dieses erfolgreichen Liedes beschäftigt sich die spanische Germanistin Rosa Sala Rose. Schläft ein Lied in allen Dingen, wie Eichendorff versicherte, dann können auch alle oder fast alle Dinge mit diesem Lied verbunden werden, zumal, wenn es für eine bestimmte Epoche typisch war. Rosa Sala Rose schreibt in diesem Sinne eine gut dokumentierte und deshalb spannende Sozialgeschichte des Liedes, seiner Autoren und Sänger, die als Zeitgenossen ähnliche Metamorphosen durchliefen wie das vorerst in der Fassung von Robert Zink unbeachtete Chanson, das in Norbert Schultzes Version von 1939 – eines Komponisten, der die jeweilige Zeitgenossenschaft äußerst einfühlsam bediente – zum biggest hit of the World War II wurde.

Das Lied war ein Kind des Krieges, aber des Ersten, des Großen Krieges, während dessen es Hans Leip schrieb, die letzte Strophe erst 1937 für den Druck hinzufügend. Sein Gedicht fiel manchen als mögliches Chanson auf. Die Aufnahme Lale Andersens in der Fassung von Norbert Schultze wurde im Sommer 1939 überhaupt nicht beachtet. Der Text passte nicht in die neue, heroische Zeit. Beim Kriegsausbruch waren die Deutschen erst einmal still und besorgt. Der Erste Weltkrieg lag noch nicht allzu lange zurück, und die Erinnerungen daran forderten nicht dazu auf, sich mit Liebesglück und Liebesleid vorübergehend zu beruhigen. Die Schallplatte und die Partitur verkauften sich schlecht. Im Sommer 1941 gab es plötzlich eine überraschende Nachfrage. Zufällig hatte der Soldatensender Belgrad das Lied gesendet, und auf Wunsch der deutschen Soldaten musste er es immer wieder spielen, bis es alsbald zur Erkennungsmelodie des Zapfenstreiches um zehn Uhr abends wurde. Damit begann die Karriere von Lili Marleen .

Die Nationalsozialisten waren überrascht, dass deutsche Soldaten an der Front nach einem Rührstück verlangten. Alle Versuche, es in den Hintergrund zu drängen, scheiterten am Protest der Landser und ihrem Willen, sich in diesem Falle nicht bevormunden zu lassen. Alsbald sangen die Goebbels-Kinder dieses Lied, auch Emmy Göring und die kleine Edda, selbst "der Führer" und Reinhard Heydrich fanden Gefallen an Lili Marleen . Rasch wurde das harmlose Lied zu einem "Nazi-Lied". Aber es konnte auch im Lager Mauthausen mit veränderten Versen als ironisierter Protest gesungen werden. Sofort hörte der Feind mit. Englische Soldaten hielten die BBC-Sendungen vor allem musikalisch für langweilig und zogen die Programme der Achsenmächte vor.

Ihnen ging es nicht anders als den deutschen Soldaten: Mitten in einem rein technischen Krieg, in dem sie nur zu funktionieren hatten als effizientes Instrument, als zur Waffe gewordenes Gerät, sprach das kleine Lied von Intimität und Gefühlen, von Heimat, Übersichtlichkeit und dennoch unendlicher Sehnsucht, die unter der Laterne vorübergehend, weil "wir so lieb uns hatten", ihre Erlösung fand. Die Soldaten der Alliierten sangen selbstverständlich kein Nazi-Lied, sondern ein Lied privater Hoffnungen, Freuden und Wünsche.