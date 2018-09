Denkt Evelyn Richter an Kreckwitz, mischt sich Wehmut in ihre Erinnerungen. Als Kind verbrachte sie dort ihre Ferien, im Barockschloss des Großvaters. Kreckwitz in der Lausitz – für Evelyn Richter, die gebürtige Bautzenerin, steht dieser Ort für unbeschwerte Kindheit, fröhliche Jagdgesellschaften und große Familientreffen, für ein Leben auf dem Lande mit Pferden und einer Schafherde. Es sei, sagt sie, als hörte sie die Geräusche von damals noch immer. Die hölzernen Fensterläden, die beim Sturm gegen Mauern schlagen. Das Knarren der Dielen auf dem Dachboden. Das Quietschen der Türen, das den verrät, der sich davonstehlen will.

Im Frühjahr 1945 war Evelyn Richter das letzte Mal in Kreckwitz. Damals war sie 15 Jahre alt und wusste nicht, dass sie diesen Ort nie wiedersehen würde. "Ich kann nicht zurück", sagt sie. "Ich darf mir die Erinnerungen daran nicht kaputt machen. Das Rittergut wird seit vergangenem Jahr nicht mehr genutzt, es verfällt. Das halte ich nicht aus."

Evelyn Richter ist eine schlanke, fast zerbrechlich zierliche Frau. Doch ihre Sätze sagt sie energisch. Als sei noch eine Rechnung offen.

Evelyn Richter 1930 wird sie in Bautzen geboren. 1950 geht sie bei einem Dresdner Porträtfotografen in die Lehre – und kommt in Kontakt mit Künstlern wie Otto Dix. Von 1953 an studiert Richter an Leipzigs Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB), wird aber 1955 exmatrikuliert. Seither freiberufliche Fotografin. 1957 Mitglied in der »gruppe« um DDRFotografen wie Arno Fischer. Von 1981 an lehrt Richter an der HGB, sie wird jedoch erst nach der Wende Ehrenprofessorin. 2009 erwirbt die Ostdeutsche Sparkassenstiftung ihr Hauptwerk für ein Archiv im Leipziger Museum der bildenden Künste. Infos: www.evelyn-richter-archiv.de

Es scheint, als nähere sich Evelyn Richter dem Barockschloss der Kindheit unbewusst. Wie in konzentrischen Kreisen bewegt sie sich auf Kreckwitz zu: Indem sie verfallene Schlösser in Sachsen fotografiert. Richter tut, was sie zeit ihres Lebens gemacht hat: die Wahrheit festhalten. Der Autor Egon Erwin Kisch, sagt sie, habe ihr immer imponiert, weil er gewusst habe: Nichts ist sensationeller als die Wahrheit. "Ich übersetze Wahrheit mit Realität", sagt Richter. "Und die Realität ist, dass von den 800 Schlössern und Herrenhäusern, die in Sachsen erhalten sind, die Hälfte leer steht oder dem Verfall preisgegeben ist. Fahren Sie nach Schmölln, Bocka oder Jeßnitz." Orte im Kreis Bautzen. Überall das gleiche Elend, dieselbe Trostlosigkeit. Die Fotografin jammert nicht, sie stellt nur fest. Und doch belastet sie der Niedergang. Richters unruhige Hände zeugen von ihrer Empörung.

Dabei hat Trostlosigkeit die Künstlerin nie geschreckt. Sie gilt als das unbestechliche Auge, als die Meisterin der sozialdokumentarischen Fotografie der DDR. Mit ihren Bildern prägte sie zwei Generationen ostdeutscher Fotografen. Der Kulturbürokratie behagten ihre schwarz-weißen Zeitenbilder nicht, weil sie sich nicht für Propagandazwecke eigneten, weil sie dem Menschenbild des Staates widersprachen. Lange schlug sich die Fotografin mit Gelegenheitsaufträgen für Theater und Messe durch. Einzelausstellungen waren ihr zu DDR-Zeiten nur selten vergönnt. Dennoch können sich viele Menschen in Ostdeutschland an ihre Arbeiten erinnern. Ihre Bilder prägten sich ein: der schlafende Arbeiter in der Templiner Kleinbahn, müde von der Arbeit; die Frau an der Stanze, erdrückt von der Maschine, die sie bedient; die zwei Fahnenträger im Leipziger Musikerviertel, die ziellos von dannen ziehen; der Eingang zum Pflegeheim, mit dem leeren Rollbett und dem Leninbild darüber; der Kahn namens Traumland, der, aus dem Dunst kommend, an der Museumsinsel vorbeischippert: unweit der Mauer.