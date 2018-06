17. Mai 1948 geboren in Spaichingen

1970 bis 1975 Studium der Biologie und Chemie an der Universität Hohenheim, Asta-Vorsitzender und Mitglied im Kommunistischen Bund Westdeutschlands

seit 1978 Lehrer, zurzeit aufgrund der politischen Arbeit beurlaubt

1979/80 Mitbegründer der Grünen in Baden-Württemberg

1980 bis 1984 erstmals Mitglied des baden-württembergischen Landtags

1986 bis 1987 Referent im hessischen Umweltministerium unter Joschka Fischer

seit 2000 Mitglied im Zentralrat der deutschen Katholiken

seit Juni 2002 Fraktionsvorsitzender der Grünen im baden-württembergischen Landtag

Herbst 2010 Teilnahme an den Schlichtungsgesprächen zum Bahnhofsprojekt Stuttgart 21

27. März 2011 Spitzenkandidat der Grünen bei der Landtagswahl