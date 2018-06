Inhalt Seite 1 — Aspirin in der siebten Etage Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Hätte der War Room, die Krisenzentrale im siebten Stockwerk des amerikanischen Außenministeriums, Fenster, würde man dort jetzt Tag und Nacht Licht brennen sehen. Sicherheitsleute bewachen den Eingang, Zutritt erhalten nur Befugte. Niemand darf sein Handy oder ein anderes eigenes elektronisches Gerät mit in die Sitzungen nehmen. Der Raum ist abhörsicher und mit einem dicken Teppich ausgelegt. In der Mitte steht ein großer, mit Mikrofonen bestückter Tisch, auf dem derzeit mehrere Computer aufgestellt sind. Erfahrene Beamte lesen ununterbrochen die von der Enthüllungsplattform WikiLeaks ins Internet gestellten Depeschen und projizieren die besonders heiklen Passagen auf einen großen Bildschirm an der Wand. Zum Beispiel die aus Neu-Delhi kolportierte vertrauliche Mitteilung, Außenministerin Hillary Clinton habe die nach einer permanenten Mitgliedschaft im UN-Sicherheitsrat strebenden Inder "selbst ernannte Sitzgrabscher" genannt.

Vor zwei Wochen, genauer gesagt, am Freitag, den 26. November, ließ Hausherrin Hillary Clinton den War Room wieder in Betrieb nehmen, elf Monate nach dem verheerenden Erdbeben in Haiti und 48 Stunden vor dem Beginn der verhängnisvollen WikiLeaks-Affäre. Kein Schimmer und kein Laut dringen aus dem Hochsicherheitsraum. Jetzt erst recht nicht: Seit WikiLeaks und mehrere Zeitungen öffentlich machen, was amerikanische Diplomaten über die Welt und deren Regierungen insgeheim denken , herrscht im US-Außenministerium striktes Schweigegebot.

Wikileaks Was ist WikiLeaks? "We open governments", ist das Motto von WikiLeaks: "Wir machen Regierungen transparent". Die Organisation bietet eine eine Internetseite, über die sogenannte Whistleblower, Informanten also, geheime Akten und Daten an die Öffentlichkeit bringen können. WikiLeaks verspricht ihnen dabei dank verschlüsselter Kommunikation und nicht abhörbarer Server Anonymität. Gleichzeitig veröffentlicht WikiLeaks das Material auf seiner Seite und macht es damit für jeden zugänglich. Derzeit sind allerdings keine neuen Eingaben möglich. Die Organisation hat dabei zum Grundsatz, Dokumente nur zu veröffentlichen, wenn sie zuvor auf Plausibilität und Wahrheitsgehalt geprüft wurden. Cablegate Eine besonders spektakuläre Veröffentlichung auf WikiLeaks ist unter dem Namen Cablegate bekannt geworden: Im November 2010 hat WikiLeaks mit der Veröffentlichung von etwa 250.000 Berichten US-amerikanischer Diplomaten begonnen. Neben Depeschen, die US-Botschafter über internationale Politiker angefertigt hatten, kamen dabei auch weitere Informationen zu den von Amerika geführten Kriegen ans Licht, aber auch Einschätzungen zur Situation Nordkoreas, den Staaten Südamerikas und dem iranischen Atomprogramm Am 7. Dezember 2010 wurde der Gründer der Seite, Julian Assange, in England verhaftet, weil gegen ihn ein Haftbefehl aus Schweden vorliegt. Dort wird ihm Vergewaltigung vorgeworfen. Assange bestreitet den Vorwurf. Die schwedische Justiz sagt, dass der Haftbefehl in keinem Zusammenhang mit den Veröffentlichungen durch Assanges Projekt steht. Er selbst behauptet, es handele sich nur um einen Vorwand, um WikiLeaks von der Veröffentlichung weiterer Dokumente abzuhalten. Die Debatte um WikiLeaks Fest steht, dass die Cablegate-Veröffentlichungen weltweit Interesse erregten. Vor allem in den USA riefen sie heftige Proteste der Regierung hervor und konservative Politiker forderten, Assange dafür einzusperren. In vielen Ländern führten sie zu einer Diskussion über den Nutzen von WikiLeaks und über die Zukunft der Diplomatie: Was geschieht mit den internationalen Beziehungen, wenn im Zweifel jedes geheime Dokument an die Öffentlichkeit gelangen könnte? Dabei werden von einigen Kritikern auch die Absichten von Julian Assange und seiner Organisation in Zweifel gezogen. Sie sind der Meinung, dass Transparenz kein Selbstzweck sein dürfe, WikiLeaks also nicht ausnahmslos alle ihm zugespielten Dokumente ohne Rücksicht auf die Folgen veröffentlichen dürfe. Wobei WikiLeaks selbst immer wieder betont hatte, dass genau das nicht geschieht und dass aus den Dokumenten beispielsweise Namen herausgefiltert würden, um Menschen nicht zu gefährden. Assange bezeichnet sich deshalb inzwischen auch als Chefredakteur, als jemand mit journalistischem Selbstverständnis, wozu gehört, nicht jede Information auch zu veröffentlichen. Mit der nun erfolgten Veröffentlichung aller unbearbeiteten US-Botschaftsdepeschen ist WikiLeaks aber zum ersten Mal von den eigenen Grundsätzen abgewichen. Frühere Leaks Gegründet wurde die Plattform von Assange im Jahr 2006. Im Jahr darauf erlangte sie weltweite Bekanntheit, als sie die Richtlinien des US-Militärs veröffentlichte, aufgrund derer im Gefangenenlager Guantánamo Bay die Insassen behandelt und gefoltert wurden. Im Juli 2010 veröffentlichte die Organisation zuerst geheime Militärdokumente aus dem Afghanistan-Krieg (die Afghan War Diaries) und im Oktober Dokumente aus dem Irakkrieg (Iraq War Logs). Berichte über WikiLeaks und die Debatte um die Veröffentlichungen haben wir nach Themen sortiert auf einer Übersichtsseite für unser Projekt ZEIT für die Schule zusammengestellt. Die gesamten veröffentlichten Artikel zu WikiLeaks finden Sie auch auf der Schlagwortseite.

Nur Ministerin Clinton und einige handverlesene Mitarbeiter äußern sich meist mit derselben dürren Drei-Punkte-Erklärung: Man bedauert die Panne, sieht aber keinen nachhaltigen Schaden und erklärt überdies, es handele sich lediglich um persönliche Einschätzungen von US-Diplomaten, die keinen Einfluss auf politische Entscheidungen der amerikanischen Regierung hätten. Punkt, Schluss.

Auf der siebten Etage des State Department gibt man sich allerdings nicht so gelassen. Ein hoher Beamter beschreibt die Stimmung als eine Mischung aus Wut, Peinlichkeit und Frust – verbunden mit starken Kopfschmerzen. "Wir schlucken ganze Packungen von Aspirin-Tabletten." Wer in diesen Tagen erfahren will, wie Amerikas Außenministerium den diplomatischen Schaden einzudämmen versucht, muss sich jenseits der Mauern und Ohren des State Department mit Mitarbeitern treffen. Zu einem Spaziergang am Ufer des Potomac, auf einer Parkbank im kalten Abendnebel oder im dichten, anonymen Gedränge der Vorhalle einer Universitätsklinik. Aus Angst vor ungebetenen Zuhörern musste ein Café fluchtartig verlassen werden.

Das Schlimmste, sagt ein hoher Diplomat, sei die Ohnmacht : "Wir haben nichts falsch gemacht, keine Lügen aufgetischt und kein Staatsverbrechen begangen." Im Gegenteil, man könne stolz sein auf die Professionalität und das profunde Wissen des diplomatischen Dienstes. "Wir haben exakt das gemacht, was unsere Regierung von uns erwartet." Und trotzdem sei die Offenlegung dieser erfolgreichen Arbeit ein "riesiges Desaster" . Seit Wochen beschäftige man sich pausenlos mit Entschuldigungstelefonaten. Das Schlimmste: "Wir verbeugen uns für diese Panne sogar vor Diktatoren und Despoten."