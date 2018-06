Inhalt Seite 1 — Wahrheit ist eine Waffe Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Die Guten erkennt man daran, dass sie gefährliche Geheimnisse ans Licht bringen. Dabei bedienen sie sich eines bestens versteckten Megarechners, der aber nicht etwa in Schweden, sondern in Maryland, USA steht. Sechs Stockwerke tief in die Erde reicht der Bunker der National Security Agency mit der teuersten Aufklärungsmaschine aller Zeiten. Dort fischen die Guten den globalen Datenstrom ab, um die Welt zu retten. Die Bösen erkennt man übrigens daran, dass sie unknackbare Codes erfinden, damit das Geheime geheim bleibt.

Denn alles Geheime ist gefährlich und alles Wissen aufklärerisch: So lautete die Moral des Internetzeitalters, ehe WikiLeaks zur massenhaften Dekonspiration überging. Wer nach dem moralischen Gründungsmythos der digitalen Epoche sucht, der muss nicht in entlegenen Texten von Julian Assange kramen. Es steht ja alles in einem amerikanischen Bestseller aus den neunziger Jahren, im Erstlingsroman des Godfather der kriminalliterarischen Entschlüsselung: Digital Fortress ("Digitale Festung") von Dan Brown hatte den organisierten Geheimnisverrat zum Thema und die Codeknacker als Helden.

Hier wurde das ultimative Horrorszenario einer perfekt konspirierenden Welt entworfen, das auch der Horror der Geheimnisverräter von WikiLeaks ist: ein Closed Shop, wo die Bösewichter aus Terrorzellen und Behörden gemeinsam an der Aushöhlung der demokratischen Gesellschaft arbeiten. Wo das Schlimmste stets das Verborgenste ist, das nur durch den Mut einzelner Kryptologen enthüllt werden kann.

Wikileaks Was ist WikiLeaks? "We open governments", ist das Motto von WikiLeaks: "Wir machen Regierungen transparent". Die Organisation bietet eine eine Internetseite, über die sogenannte Whistleblower, Informanten also, geheime Akten und Daten an die Öffentlichkeit bringen können. WikiLeaks verspricht ihnen dabei dank verschlüsselter Kommunikation und nicht abhörbarer Server Anonymität. Gleichzeitig veröffentlicht WikiLeaks das Material auf seiner Seite und macht es damit für jeden zugänglich. Derzeit sind allerdings keine neuen Eingaben möglich. Die Organisation hat dabei zum Grundsatz, Dokumente nur zu veröffentlichen, wenn sie zuvor auf Plausibilität und Wahrheitsgehalt geprüft wurden. Cablegate Eine besonders spektakuläre Veröffentlichung auf WikiLeaks ist unter dem Namen Cablegate bekannt geworden: Im November 2010 hat WikiLeaks mit der Veröffentlichung von etwa 250.000 Berichten US-amerikanischer Diplomaten begonnen. Neben Depeschen, die US-Botschafter über internationale Politiker angefertigt hatten, kamen dabei auch weitere Informationen zu den von Amerika geführten Kriegen ans Licht, aber auch Einschätzungen zur Situation Nordkoreas, den Staaten Südamerikas und dem iranischen Atomprogramm Am 7. Dezember 2010 wurde der Gründer der Seite, Julian Assange, in England verhaftet, weil gegen ihn ein Haftbefehl aus Schweden vorliegt. Dort wird ihm Vergewaltigung vorgeworfen. Assange bestreitet den Vorwurf. Die schwedische Justiz sagt, dass der Haftbefehl in keinem Zusammenhang mit den Veröffentlichungen durch Assanges Projekt steht. Er selbst behauptet, es handele sich nur um einen Vorwand, um WikiLeaks von der Veröffentlichung weiterer Dokumente abzuhalten. Die Debatte um WikiLeaks Fest steht, dass die Cablegate-Veröffentlichungen weltweit Interesse erregten. Vor allem in den USA riefen sie heftige Proteste der Regierung hervor und konservative Politiker forderten, Assange dafür einzusperren. In vielen Ländern führten sie zu einer Diskussion über den Nutzen von WikiLeaks und über die Zukunft der Diplomatie: Was geschieht mit den internationalen Beziehungen, wenn im Zweifel jedes geheime Dokument an die Öffentlichkeit gelangen könnte? Dabei werden von einigen Kritikern auch die Absichten von Julian Assange und seiner Organisation in Zweifel gezogen. Sie sind der Meinung, dass Transparenz kein Selbstzweck sein dürfe, WikiLeaks also nicht ausnahmslos alle ihm zugespielten Dokumente ohne Rücksicht auf die Folgen veröffentlichen dürfe. Wobei WikiLeaks selbst immer wieder betont hatte, dass genau das nicht geschieht und dass aus den Dokumenten beispielsweise Namen herausgefiltert würden, um Menschen nicht zu gefährden. Assange bezeichnet sich deshalb inzwischen auch als Chefredakteur, als jemand mit journalistischem Selbstverständnis, wozu gehört, nicht jede Information auch zu veröffentlichen. Mit der nun erfolgten Veröffentlichung aller unbearbeiteten US-Botschaftsdepeschen ist WikiLeaks aber zum ersten Mal von den eigenen Grundsätzen abgewichen. Frühere Leaks Gegründet wurde die Plattform von Assange im Jahr 2006. Im Jahr darauf erlangte sie weltweite Bekanntheit, als sie die Richtlinien des US-Militärs veröffentlichte, aufgrund derer im Gefangenenlager Guantánamo Bay die Insassen behandelt und gefoltert wurden. Im Juli 2010 veröffentlichte die Organisation zuerst geheime Militärdokumente aus dem Afghanistan-Krieg (die Afghan War Diaries) und im Oktober Dokumente aus dem Irakkrieg (Iraq War Logs). Berichte über WikiLeaks und die Debatte um die Veröffentlichungen haben wir nach Themen sortiert auf einer Übersichtsseite für unser Projekt ZEIT für die Schule zusammengestellt. Die gesamten veröffentlichten Artikel zu WikiLeaks finden Sie auch auf der Schlagwortseite.

Crypto heißt bei Dan Brown der Supercomputer der Regierung, und es ist wohl kein Zufall, dass der WikiLeaks-Mitbegründer John Young eine Seite namens cryptome.org betreibt, die das geheime Herrschaftswissen auch demokratischer Staaten attackiert. Wahre Demokratie ist für heutige Anarchokryptomanen, wenn alle Bürger alles wissen. Folglich werden wir Assange und seine Truppe realistischer einschätzen, indem wir mal einen Moment davon ausgehen, dass sie gute Kryptologen sein wollten.

Es nützt unserer Sicherheit nicht, die WikiLeaker als Internetterroristen zu verteufeln, deren Enthüllungsfuror fernab des liberalen Wahrheitsbegriffs von Millionen Dan-Brown-Fans entsteht. Ja, es wäre geradezu fahrlässig, den moralischen Impuls eines Julian Assange zu leugnen, der anfangs mit großer aufklärerischer Geste politische Schweinereien enthüllte und gezielt Dokumente über Umweltskandale, Menschenrechtsverletzungen, Bürgerkriege veröffentlichte.

Wikileaks - "Das Informationsmonopol ist durch Wikileaks gebrochen"

Die Wahrheit ans Licht zu bringen ist ein mächtiges Motiv unserer abendländischen Kultur. "Alle Menschen streben nach Wahrheit", sagt Aristoteles. "Die Wahrheit will entdeckt werden", sagt Heidegger. "Ich möchte, dass die Menschen die Wahrheit erkennen", hat der 22-jährige Soldat Bradley Manning auf Facebook geschrieben, bevor er eine Viertelmillion geheime diplomatische Akten aus den Servern der amerikanischen Regierung zog – seiner Regierung, von der der Kriegsfreiwillige immer enttäuschter war, je länger er im Irak Dienst tat. Unmittelbar vor seinem Datenklau hatte er erlebt, wie die U.S. Army irakische Dissidenten an die irakische Polizei auslieferte.

Man kann natürlich sagen: So ist der Krieg. Und Manning war ein spätpubertärer Idealist, der sich zum Kriminellen mauserte. Das Problem ist bloß, dass immer mehr dieser jungen Idealisten direkt an den Sicherheitslöchern des Internets sitzen.