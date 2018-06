Er habe der Stadt ein "urbanes Tor" bescheren wollen, verkündete der Pariser Architekt Jean Nouvel selbstbewusst, als er zu Beginn der Woche zur Eröffnung des von ihm geplanten Hotelturms am nördlichen Ufer des Wiener Donaukanals angereist kam. Sanft neigt sich das 75 Meter hohe Gebäude dem an der Taborstraße gegenüberliegenden Media-Tower zu, den der Wiener Lokalmatador Hans Hollein vor rund zehn Jahren entworfen hat. Mit ihren beiden Hochhäusern sind so zwei Stars ihrer Zunft in kollegialen Dialog getreten.

Der markante und protzige Nouvel-Turm ist das jüngste Element einer Skyline, die unversehens an der Peripherie des historischen Stadtzentrums von Wien entlang des Kanalufers hochgewachsen ist. Christian Kühn, der an der Technischen Universität Gebäudelehre unterrichtet, findet es bemerkenswert, dass es ausschließlich private Investoren sind, die Wien Zug um Zug das Antlitz einer modernen Metropole verleihen. "Gegenüber, am innerstädtischen Kanalufer", bedauert der Architekturprofessor, "verslumt hingegen die öffentliche Zone."

Seitdem die Ruinentrümmer einer ganzen Häuserzeile nach Ende des Zweiten Weltkriegs fortgeräumt worden waren, wissen die Stadtplaner im Rathaus nichts mit der Freifläche anzufangen, die durch die Kriegszerstörung entstanden war. Zwei historische Plätze, Schweden- und Morzinplatz, waren ineinandergewuchert und verkamen immer mehr zu einer urbanen Brache, die von den Schienensträngen mehrerer Straßenbahnlinien willkürlich durchschnitten werden. Als Plätze sind beide Orte im Stadtbild längst nicht mehr wahrnehmbar.

Ein Museum könnte den Türmen der Versicherungen Paroli bieten

Dass dieses blamable Versäumnis einer Abhilfe bedarf, ist den Wiener Kommunalpolitikern seit Langem klar. Eine zündende Idee hatte bislang aber noch niemand. Nun ist diese vernachlässigte Zone jedoch als möglicher Standort für ein ehrgeiziges Projekt in den Fokus der Planer geraten. Das kommunale Wien Museum soll nach dem Willen der Stadtväter eine neue Behausung für seine umfangreiche Sammlung finden, die den Rahmen des Stammhauses am Karlsplatz sprengt. Museumsleute ebenso wie Experten, die potenzielle Standorte bewertet haben, favorisieren die Freifläche zu Füßen von Wiens ältestem Sakralbau, der Ruprechtskirche, die an den einstigen Morzinplatz grenzt.

Der Kulturpolitik schwebt, wohl ein wenig vom Bilbao-Effekt betört, ein architektonisch markantes Gebäude vor, das selbstbewusst den Banken- und Versicherungsspargeln auf der gegenüberliegenden Kanalseite Paroli bieten könnte. Dieser zentrumsnahe Platz wäre für Wiener wie für Touristen leicht erreichbar. Er scheint auch für eine kulturhistorische Institution prädestiniert, denn an diesem sensiblen Ort lässt sich die Stadtgeschichte bis zurück zu den Anfängen der Besiedlung ablesen. Seit dem Ende des 1. Jahrhunderts verlief hier die historische Stadtkante von Wien.

Als die Römer eine Garnison für ihre X.Legion errichteten, welche die Donaugrenze zu sichern hatte, nutzten sie die topografischen Gegebenheiten an dem seinerzeitigen Hauptarm des Flusses, der hier verlief. Auf einer hochwassersicheren Terrasse in unmittelbarer Ufernähe wurden Kasernengebäude und Vorratsspeicher angelegt. Am Rande des Geländeabbruchs, der noch heute vom Morzinplatz gut erkennbar ist, verlief 400 Jahre lang die nordwestliche Befestigungsmauer des Legionslagers Vindobona.

Im Zug der Wiederbesiedlung Wiens nach dem Abzug des römischen Imperiums etablierte sich rund um den heutigen Morzinplatz ein Umschlagplatz für die Salzlieferungen, die vom Salzkammergut auf Schiffen über die Donau flussabwärts transportiert wurden. Die romanische und nach einem Brand gotisierte Ruprechtskirche, dem Patron der Salzschiffer geweiht, soll der Überlieferung zufolge bereits im 8. Jahrhundert von Glaubensboten aus Salzburg gegründet worden sein. Das angrenzende, sogenannte Praghaus diente zunächst den Babenberger Herzögen als Nebenresidenz, ab 1500 beherbergte es bis zur Einführung des Salzfreihandels zu Beginn des 19. Jahrhunderts das Salzamt, wo das weiße Gold zwischengelagert und weiterverkauft wurde.