Es war ein Debakel mit Ansage, das vergangene Woche mit Bekanntgabe des aktuellen Pisa-Testergebnisses über die österreichische Schulpolitik hereinbrach. Im Nu brachten sich nach Veröffentlichung der beschämenden Leistungsdaten allerlei selbst ernannte Bildungsexperten in Stellung, um ihre Blitzgutachten und Patentrezepte abzugeben.

Gemeinsam ist diesen Experten, dass sie sich das aufwendige Studium der fünfbändigen englischsprachigen Studie Pisa 2009 offenbar erspart haben. Das Spektrum der Stellungnahmen reichte von absurden Vorschlägen (aus der Untersuchung aussteigen) bis zu plausiblen Ideen (mehr Vorschulerziehung). Doch vielfach wurde die Intention der Studie missverstanden.

Dieser internationale Schulleistungstest ist nicht – wie von einigen beschworen – der Totengräber der "humanistischen Bildung". Schließlich beansprucht er nicht, Bildung anhand einer wolkigen, in der deutschsprachigen Pädagogik üblichen Kulturrhetorik zu vermessen. Die OECD prüft schlicht die Leistungen von Schülern am Ende der Pflichtschule in den Bereichen Sprachbeherrschung (also Lesen), Mathematik und Naturwissenschaften. Darüber hinaus wird die soziale Fairness der nationalen Bildungssysteme verglichen und herausgefiltert, welche Merkmale jene Strukturen aufweisen, die zu einem erfolgreichen Abschneiden führen. Der Pisa-Test ist also so etwas wie eine Gesundenuntersuchung nationaler Schulsysteme. Wer den Ausstieg verlangt, würde also ähnlich selbstschädigend handeln wie ein Patient, der angesichts hoher Blutdruck- und Leberwerte beleidigt auf weitere Untersuchungen verzichtet.

Die Aussage der OECD-Verantwortlichen, die österreichischen Resultate seien aufgrund eines Boykottaufrufs nur "mit Vorbehalt" zu beurteilen, ist übrigens ein Euphemismus. Tatsächlich erteilt die Pariser Pisa-Zentrale der Republik einen verdienten, wenngleich diplomatisch formulierten Rüffel. Bereits im Jahr 2000 waren die Daten aus Österreich verfälscht, nachdem die Gruppe der leistungsschwächeren Berufsschüler nicht einbezogen wurde. Nun sind die Ergebnisse wieder nicht valide: Trotz der Beteuerungen der österreichischen Pisa-Administratoren, die im April 2009 durchgeführte Prüfung sei um die vom Schülerboykott beeinflussten Testergebnisse "bereinigt" worden, will man in Paris den Daten nicht trauen. Mit prekären Folgen: In dem für die Länder wichtigsten Vergleich der Leistungen der Jahre 2000, 2003, 2006 und 2009 kommt Österreich nicht vor.

Dass die Republik im aktuellen Ranking nicht noch schlechter abschneidet, ist übrigens einem gnädigen Umstand zu verdanken: Bei der Pisa-Untersuchung werden 15- bis 16-jährige Schüler getestet, in Österreich endet die Schulpflicht jedoch bereits mit 15 Jahren. Folglich fehlen jene knapp sechs Prozent der Jugendlichen, die unmittelbar nach Ende der Schulpflicht das Bildungssystem verlassen und mit größter Wahrscheinlichkeit dem untersten Leistungsbereich zuzurechnen wären.

Abseits dieser statistischen Unschärfen hat die aktuelle Studie bekanntlich ein alarmierendes Ergebnis gebracht: Mehr als ein Viertel der österreichischen Jugendlichen kann kaum sinnentnehmend lesen, und auch in Mathematik und den Naturwissenschaften gehört jeder fünfte Jugendliche zur Gruppe der Risikoschüler, um deren weitere berufliche oder Bildungskarriere man sich ernsthaft sorgen muss.