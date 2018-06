Tatsächlich gehöre ich zu diesen Menschen, denen die Oberfläche der Dinge vollkommen egal ist. Bei den Wohnungen, die ich in meinem Leben bereits gemietet habe, interessierte mich weder die Fassade, noch das Treppenhaus – für mich zählte allein die Wohnung, deshalb wohnte ich bereits in hässlichen Häusern. Mein Argument lautete stets: Ich lebe ja nicht vor der Wohnung, sondern in der Wohnung – da ist es mir wurscht, wie es draußen aussieht.

Wenn ich mich über Autos informiere, zum Beispiel im Internet, dann schaue ich mir als Allererstes den Innenraum an. Denn der Innenraum ist ja das, was ich als Fahrer eines Wagens die ganze Zeit sehe. Welche Farbe das Auto hat, die Form – all das ist mir ziemlich schnuppe. Und dann bekam ich den Dacia Duster in dieser Farbe, von der ich jetzt weiß, dass es sich um eine "Trendfarbe" handelt. Ich nenne so eine Farbe "Braun", exakt wäre allerdings "Mahagoni-Braun", es gibt ihn übrigens auch noch in "Arktik-Weiß" und "Mineral-Blau", und welche Rolle Autofarben spielen, das konnte ich mir bis dahin nicht vorstellen.

Der Dacia Duster ist wahrscheinlich das günstigste Sehnsuchtsauto, das es im Moment gibt. Für einen sogenannten SUV ist er geradezu ein Schnäppchen, und für ein Schnäppchen bekommt er von Autofachmännern erstaunlich gute Noten. Der Leiter der Werkstatt meines Vertrauens war hin und weg, als ich mit diesem Wagen vorfuhr. "Und?", fragte er mich, und ich sagte: "Nee, der Wagen ist tadellos. Fährt sich gut, macht keine Mätzchen" – was man halt so sagt, wenn man als Laie mit einem Profi spricht. Die Farbe sei ja auch sehr interessant, sagte der Profi dann noch.

Und das weiß ich jetzt über Brauntöne, Farbpsychologen haben es herausgefunden: Sie wirken "undynamisch und bürgerlich", strahlen dafür aber "Sicherheit und Wohlgefühl" aus. Die Autofarbe Braun hat es bei den Neuzulassungen 2009 erstmals in die Top 10 der beliebtesten Autofarben geschafft, die Spitzenplätze behaupten allerdings Grau (nach Ansicht der Internetseite www.farbenundleben.de : "vielseitig"), Schwarz ("vornehm, solide, schwer"), Blau ("frisch, dynamisch"). Aber Braun kommt. Undynamisch und bürgerlich. Eine Autofarbe als Ausdruck einer Schichtzugehörigkeit. Eine Sehnsuchtsfarbe.

Leider ist mir all das egal. Viel wichtiger – und schlimmer – finde ich, dass das Auto komisch riecht. Innen.

Technische Daten



Motorbauart: 4-Zylinder-Dieselmotor

Leistung: 81 kW (110 PS)

Beschleunigung (0–100 km/h): 12,5 s

Höchstgeschwindigkeit: 168 km/h

CO2-Emission: 145 g/km

Durchschnittsverbrauch: 5,6 Liter

Basispreis: 17.590 Euro

Matthias Kalle ist Berater des ZEITmagazins