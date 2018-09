Grand- oder Palasthotels sind eine echte Schweizer Erfindung. Caesar Ritz hieß der Mann aus dem Kanton Wallis, der als Erster erkannte, dass Luxus nicht im Badezimmer anfängt und bei den Matratzen aufhört. Luxus muss auch auf den Tellern herrschen. Dafür zuständig war bei Ritz der französische Meisterkoch Auguste Escoffier. So entstanden in der Frühzeit des Tourismus die Schweizer Grandhotels in größerer Zahl und in besserer Ausstattung als in Berlin, Paris, Wien – und wo sonst eine Monarchie durch den Glanz ihrer Hofbälle den Champagnerkonsum steigerte.

Viele dieser Hotels existieren immer noch. Sie sind Anziehungspunkte für alle, die morgens mit Schneebergen vor dem Fenster aufwachen wollen. Etwa für Vladimir Nabokov, der seine letzten Lebensjahre am Genfersee im Hotel Montreux Palace wohnte. Oder für deutsche Steuerflüchtlinge, die den Blick aufs "Vrenelisgärtli" aus dem Zürcher Baur au Lac genießen, während sich ihr Geld am Paradeplatz vermehrt.

Was zur Grundausstattung von Grandhotels gehört, ist die authentische Patina. Das können auch abgestoßene Paneele sein. Hauptsache, man erkennt, dass sie schon vor 80 Jahren abgestoßen wurden. Oder ein Lift, der sein Alter durch zartes Ruckeln und Buckeln zu erkennen gibt.

Ich fürchte jedoch, dass es derartige Oldtimer nicht mehr gibt. Sie sind alle dem Sicherheitswahn und dem technischen Perfektionismus zum Opfer gefallen. Moderne Menschen fühlen sich wohler in der polierten Ästhetik von Las Vegas oder Shanghai. Was auf mich eher abschreckend wirkt. Deshalb ist immer ein großer Gipfel in Sicht, wenn mir jemand die Autotür öffnet und "Grüß Gott und willkommen im Grandhotel!" trompetet.

Fingergroße Bratwürste – würden sie nur nach Fleisch schmecken!

Drinnen, in den Hallen der Grandhotels, herrscht eine diskrete Akustik. Deshalb existieren dort auch noch Barpianisten, ein Beruf, den man sonst nur aus Filmen kennt.

Wenn es nach den Direktoren ginge, müssten alle Hotelhallen voll sein wie ein Freibad im Hochsommer. Im Berner Bellevue Palace bedingt die Nähe zum Parlamentsgebäude, dass es sich dabei um Volksvertreter handelt – sowie Schwärme von Lobbyisten, die sie anlocken, wie gärender Wein die Fruchtfliegen anzieht. Im Laufe eines Arbeitstages schlendert jeder Parlamentarier und jeder Bundesrat einmal ins Palace; begleitet von Fruchtfliegen. Man erkennt die Fliegen daran, dass sie es sind, die ihm aus dem Mantel helfen und warten, bis er sich zu setzen geruht. Das geschieht in der Bar, weil das Restaurant "Terrasse" nur zu den üblichen Zeiten geöffnet hat. Die Bar ist im Stil der dreißiger Jahre dekoriert; auf der Theke steht eine ein Meter hohe Emily, die Kühlerfigur von Rolls-Royce. Sie und die unzähligen Schnapsflaschen hinter ihr bewirken den männlichen Eindruck, den eine Bar vor 85 Jahren zu machen hatte.

Die Fliegen lesen die kleine Speisekarte und sind erleichtert, dass sie kein Angebot für Kaviar enthält. So bestellen sie fingergroße Bratwürste und Berner Rösti. Diese machen ihrem Namen alle Ehre. Sie sind ein bisschen fad, technisch aber perfekt. Von den Würstchen wünschte sich aber jeder Esser, dass sie wenigstens nach Fleisch schmecken könnten. Man tröstet sich mit einem Chardonnay aus dem Wallis, der glasweise für 7,50 Franken verkauft wird.