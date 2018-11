Inhalt Seite 1 — Da war mal das Licht der Freiheit Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Im jüdischen Kalender ist Hanukkah, das Lichterfest, ein relativ unbedeutender Festtag. Denn er wurde recht spät eingeführt und war eher rabbinischen als biblischen Ursprungs. Im Grunde eine einfache und bescheidene Angelegenheit, wird dieses achttägige Fest zu Hause gefeiert und nicht so sehr in der Synagoge. Es gibt also keine großen Hanukkah-Oratorien. Jede Familie entzündet selbst die Lichter der Hanukkia, des besonderen Leuchters mit einer Kerze für jeden Abend, sie sagt die Segenssprüche und singt Herr, mein Fels, meine Burg – einen hebräischen Choral, der im 13. Jahrhundert in Deutschland entstand.

Hanukkah ist ein familiäres Fest. Im Westen hat es jedoch in den letzten Jahrzehnten eine weit über seinen traditionellen Sinn hinausgehende Bedeutung erlangt – die assimilierten amerikanischen Juden haben den schlichten Feiertag aufgeblasen zu etwas Pompösem, um mit der christlichen Mehrheitskultur zu konkurrieren. Für säkulare Juden ist Hanukkah einer der letzten noch verbliebenen Riten, die sie tatsächlich praktizieren, vielleicht auch als jüdische Antwort auf Weihnachten. Wenn es in Amerika einen Feiertagswettstreit gibt, dann ist er auf der Ebene des Kommerzes allerdings längst zugunsten des Christentums entschieden. Ein zeitgenössisches Gedicht des jüdisch-amerikanischen Schriftstellers David Lehman drückt es so aus: "Gestern Abend besiegte Weihnachten Hanukkah wieder einmal mit einem Vorsprung von rund 3 Milliarden Dollar."

Doch betrachten wir das Fest einmal als das, was es ist, nämlich eine Gedenkfeier für die ältesten dokumentierten Kämpfe um religiöse Freiheit. Dann erkennen wir die Ironie des pseudoreligiösen Wettstreits und das Unpassende des Versuches, Hannukah an Weihnachten zu messen.

Die Legende beginnt mit der Art und Weise, wie das Weltreich Alexanders des Großen und die ihm nachfolgenden kleineren Reiche moderne Ideen in den Nahen Osten brachten. Die griechische Kultur hatte sich ja durch die Eroberungen Alexanders bis nach Persien verbreitet; der Hellenismus war die Stimme der zivilisierten Elite.

Im Jahr 168 vor Christus schließlich rüstete der syrische König, der einen Teil von Alexanders Reich im Nahen Osten geerbt hatte, zu einem Feldzug gegen das Judentum. Antiochos IV. (der sich selbst Epiphanes, also "Erscheinung Gottes" nannte, von den Juden aber heimlich Epimanes, "der Verrückte", genannt wurde) wollte, dass alle seine Untertanen dieselben Götter anbeten. Das sollte auch für die Bewohner des Landes Israel gelten. Deshalb erließ Epiphanes ein Gesetz gegen den Sabbat und erklärte religiöse Studien zu einem strafwürdigen Verbrechen, auf das der Tod stand. Seine Truppen marschierten in Jerusalem ein, zerstörten den Tempel, schändeten die Schriftrollen, errichteten einen Götzen auf dem Altar und entweihten ihn mit Schweineblut.