Schauen Sie, ich kann Ihnen dieses Unbehagen erklären, ein gewisses Unbehagen an der Gegenwart, viele Leute spüren das ja. Ich brauche dazu nur einen Rasierapparat, einen Braun mit Bartschneidefunktion. Der elektrische Rasierapparat ist eine sinnvolle Erfindung, obwohl ich mich lieber nass rasiere. Es gibt bessere und schlechtere Apparate, je nach Klinge und Motor. Von Zeit zu Zeit nehme ich zur Kenntnis, dass die Rasierapparateindustrie eine Neuerung bekannt gibt. Die Klingen stehen in einem anderen Winkel, es gibt mehr Klingen oder sonst was.

Ich habe einige dieser Erfindungen ausprobiert und verbürge mich dafür, dass Rasierer neuester Bauart sich in ihrer Leistung nicht wesentlich von den alten Modellen unterscheiden. Manche Erfindungen lassen sich nicht verbessern. Sie sind gut, und damit fertig. Auch das Lagerfeuer, der Ball, das Rad, die Discokugel und die Gabel gehören in diese Kategorie. Die Industrie versucht einem zwar einzureden, dass sie ununterbrochen neue Gabeln, neue Räder und neue Discokugeln erfindet. Politiker sagen das Gleiche: Euer Bahnhof ist gut? Ihr habt keine Ahnung. Passt auf, wir bauen euch einen besseren. Aber darauf muss man ja nicht hereinfallen.

Interessanterweise gibt es Firmen, die Produkte extrem teuer verkaufen, zum Beispiel einen Spaten für 249 Euro oder so ähnlich bei Manufactum, mit der Begründung, der Spaten sei garantiert unmodern. Falls der neue Bahnhof in Stuttgart von Manufactum gebaut werden würde, im Stile der Kaiserzeit, gäbe es keine Proteste, egal, wie teuer er ist.

Das Neue hat vielleicht bestimmte Vorteile, dafür aber auch Nachteile, und was unter dem Strich besser ist, alt oder neu, muss einer strengen Einzelfallprüfung unterworfen werden. Diese Ansicht kommt mir sturzlangweilig und erzvernünftig vor, es scheint sich aber, zu meiner Verwunderung, um eine Art radikale Fundamentalopposition zu handeln, die ich vertrete. Ich finde, dass man in der Schule einen guten Lehrer und eine nicht zu große Klasse braucht, alles andere ist überflüssig. Ich glaube nicht daran, dass jeder Radiosender alle zwei Jahre einen Relaunch braucht. Ich beabsichtige nicht, am Stil meiner Garderobe größere Veränderungen vorzunehmen. Dass man sich neue Bücher, neue Musik, eine neue Hose oder einen neuen Computer kauft, steht auf einem anderen Blatt, ich bin nicht gegen Neues, sondern gegen das Aussortieren von Sachen, die gut sind.

Häufig lese ich das Wort "antimodern", es wird fast immer in abwertender Absicht verwendet. Antimodern, das heißt Schluss der Debatte. Prangert mich an: Ich bin antimodern. Wenn es heißt, etwas sei "modern", dann denke ich nicht "super, geil, da muss ich dabei sein". Stattdessen denke ich: "In zwanzig Jahren wird man es wahrscheinlich für eine Dummheit halten." Wenn man die Monarchie wieder einführt, besser gesagt, die Monarchie plus, und Heiner Geißler wird zum König ernannt, dann würde ich dagegen zumindest nicht auf die Straße gehen. Nur falls aus Versehen der Münchner Kritiker Schmidt zum König ernannt wird, findet ihr mich auf den Barrikaden, bereit, mit gezücktem Degen für die Republik zu sterben.

In einer literaturwissenschaftlichen Arbeit habe ich eine Definition dieser Auffassung gefunden: "Der Antimoderne ist eine Figur, die der modernen Welt Widerstand entgegensetzt und die sich dem Kult des Fortschritts widersetzt." Die wichtigsten Vertreter dieser Denkweise seien, unter den Autoren, Thomas Mann und Marcel Proust. In diese Liste dürft ihr mich als Dritten hineinnehmen.