Die Gewalttaten, mit denen eine neue Zeit in ihre ruhige Heimatstadt einbrach, überlebte die elfjährige Klosterschülerin im Versteck bei einer Schneiderin. Dramatischeres als diese ungesicherte Episode ist aus ihren frühen Lebensjahren nicht zu berichten. Wir besitzen nicht einmal ein Bild aus ihrer Jugend. Als klein und leicht pausbäckig wird sie beschrieben, alle rühmten jedoch ihr "glühend blondes" Haar.

Ihr Vater, ein reicher Textilfabrikant mit Adelstick, besaß genug politischen Einfluss, um seine Familie in den turbulenten Zeiten zu schützen. Als die konservativ erzogene junge Frau mit 21 Jahren den eleganten und ideenreichen Erben einer renommierten Firma heiratete, schien ihr Lebensglück gemacht. Doch schon sechs Jahre später stand sie mit ihrer kleinen Tochter alleine da, ihr Mann war vermutlich einer Seuche erlegen.

Ohne Ausbildung, mit wenig Lebenserfahrung und noch weniger unternehmerischen Kenntnissen nahm sie ihre Zukunft in die eigenen Hände und arbeitete sich mit Talent und Tatkraft in das kleine Familienunternehmen ein. Doch die Zeitläufte machten bei den Geschäften mit einem kapriziösen regionalen Produkt oft einen Strich durch die Rechnung. Kriege, Handelssperren, neue Produktionsweisen und wachsende Konkurrenz bedrohten den ruhigen Geschäftsgang und zwangen zu flexibler Anpassung, zu innovativen Angeboten, Techniken und Vertriebsstrategien. Eine ganze Reihe fähiger Mitarbeiter, die wichtigsten aus dem benachbarten Ausland, unterstützten die energische und erfolgsbesessene Chefin: Listenreich erschlossen sie einen fernen Markt, sorgten dafür, dass ihr Name gleichbedeutend mit dem Produkt wurde, entwickelten mit ihr effektivere Verfahren und retteten sie vor dem Ruin, als sie sich mit einer Bank und Textilunternehmen verspekuliert hatte.

Zehn Jahre harte Arbeit kostete es, bis das vormals blühende Unternehmen wieder konsolidiert war und seine beherrschende Marktposition zurückerobert hatte. Im Rentenalter zog sich die wahre Workaholic zwar offiziell zurück, blieb aber eng mit den Geschäften verbunden. Mehr und mehr Zeit widmete sie nun ihrer großen Leidenschaft: dem Bau und der prächtigen Ausstattung schlossartiger Anwesen, die ihren Erfolg demonstrierten. Als Unternehmerin war sie Revolutionärin, dennoch blieb sie eine zutiefst konservative Frau mit einem Hang zum Adel und zu protzigen Soireen.

Sie lebte in einer Zeit, in der Vorurteile gegen Frauen selbst in ein als Fortschritt gepriesenes Gesetzeswerk Einzug hielten. In ihrer Branche aber hatten Frauen schon seit einigen Jahren eine wichtige Rolle gespielt. Ihr persönliches Credo findet sich in einem Brief an ihre Urenkelin: "Die Welt ist ständig in Bewegung, und wir müssen die Dinge von morgen erfinden. Man muss sich vor den anderen aufmachen, muss entschlossen und tatkräftig sein. Lass Deine Intelligenz Dein Leben leiten. Handle verwegen." Wer war’s?

Lösung aus Nr. 50:

Erich Kästner (1899 bis 1974) wuchs in Dresden auf bei seiner geliebten Mutter Ida und Vater Emil. Er studierte in Leipzig, publizierte seit 1923 Gedichte und Feuilletons. 1927 kam er nach Berlin und entwickelte sich zum Buch-, Drehbuch- und Kinderbuchautor. 1929 erschien "Emil und die Detektive". Unter den Nazis schrieb er unter Pseudonym, neue Bücher erschienen im Ausland. Nach 1945 lebte er mit Luiselotte Enderle in München, wo er sich zunehmend dem Kabarett zuwandte, und bei Friedel Siebert in Berlin, der Mutter seines Sohnes Thomas. – Zitate aus dem Erinnerungsbuch "Als ich ein kleiner Junge war" und aus der Rowohlt Monographie von Sven Hanuschek