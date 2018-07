Kirche ist Politik. Auch das Übersinnliche unterliegt im Vatikan strengen Regeln. Wer selig- oder heiliggesprochen werden soll, muss den Märtyrertod gestorben sein oder zumindestens ein Wunder bewirken – idealerweise gleich mehrere. Doch der Erfolg einer Kandidatur hängt vor allem von höchst irdischen Faktoren ab: von einer einflussreichen Lobby, die sich für eine Selig- oder Heiligsprechung einsetzt, und nicht zuletzt von ihrer finanziellen Potenz. Denn in erster Linie ist die Anerkennung von Wundern ein teures Unterfangen.

Seligsprechungen fielen ursprünglich in die Zuständigkeit der jeweiligen Diözese. Später wurden die Agenden auch vom Vatikan übernommen. Seit der Schaffung des Verfahrens für Heiligsprechungen im Jahr 1588 unter Papst Sixtus V. bis zum Amtsantritt von Johannes Paul II. im Jahr 1978 wurden lediglich 302 Verfahren positiv abgeschlossen. Doch mit dem Amtsantritt des polnischen Pontifex sollte die Zahl der Kanonisationen dramatisch steigen – insgesamt 482 Personen wurden bis 2005 heiliggesprochen, 1338 Verstorbene sprach der Papst selig. Darunter waren auch höchst umstrittene Entscheidungen wie die Seligsprechung von Kaiser Karl I., dem letzten Herrscher der österreichisch-ungarischen Monarchie. "Wenn man sich diese Gestalt auch nur von Weitem ansieht, dann fragt man sich als religiös verankerter Mensch, was das mit Heiligkeit zu tun haben soll", wundert sich etwa der Theologe Adolf Holl über die Entscheidung. "Der Mann hat eine politische Dummheit nach der anderen gemacht. Mit Ach und Krach hat man irgendeine Klosterschwester aus der Kiste gezogen, deren Krampfadern er geheilt haben soll – das grenzt ja schon fast ans Kabarettistische."

Neben einer Wundertat muss der Proband ein tugendhaftes Leben vorweisen, um sich für eine Seligsprechung zu qualifizieren. Ob Karl I., der im Ersten Weltkrieg den Einsatz von Giftgas zuließ, sich durch eine tugendhafte Lebensführung hervorgetan hat, ist zumindest anzuzweifeln. Die Fürsprache der Kaiser-Karl-Gebetsliga für den Weltfrieden und ihres Vorsitzenden Bischof Kurt Krenn hat die Zweifel offenbar erfolgreich zerstreut.

Der Prozess der Heiligsprechung ist im Prinzip klar formalisiert: Wird einer Diözese ein unerklärliches Phänomen – meist handelt es sich um wundersame Heilungen – zur Kenntnis gebracht, prüft sie zuerst, ob der Fall weiterbetrieben werden soll. Falls ja, setzt die Diözese einen Promotor ein, der das Verfahren organisatorisch betreut und das Anliegen nach Rom trägt – das allerdings frühestens fünf Jahre nach dem Tod des Wundertäters. Im Vatikan beschäftigt sich zunächst ein Ärzteteam mit der Untersuchung. Können die Wissenschaftler das Phänomen nicht erklären, kommt eine Theologenkommission zum Zug. Diese wird von der Kongregation für die Selig- und Heiligsprechungsprozesse eingesetzt und muss die Frage beantworten, ob es sich um ein Wunder göttlicher Fügung handelt. Eine Entscheidungsfindung, bei der die Glaubenswächter bislang auch auf die Forschungsergebnisse des Innsbrucker Theologen Andreas Resch zurückgriffen. Die Mühlen im Vatikan mahlen langsam: Mehrere Jahrzehnte können vergehen, bis dieses Prozedere ein Ende findet. Die endgültige Entscheidung liegt einzig und allein beim Papst.

Bis dahin brauchen die Fürsprecher jedoch nicht nur einen langen Atem, sondern reichlich Geld. Die ärztlichen Untersuchungen müssen von den Proponenten bezahlt werden, die Kongregation stellt nur die Theologen. Je größer der Einfluss der Fürsprecher, umso eher können auch gewisse Verfahrensregeln umgangen werden. So dauerte es etwa nicht fünf Jahre, sondern keine drei Monate, bis nach dem Tod von Johannes Paul II. der Prozess zur Seligsprechung eingeleitet wurde.

Derzeit liegen weit über 2000 Anträge für Heilig- oder Seligsprechungen im Vatikan. Letztere werden nachgerade inflationär vollzogen. Neben einzelnen Diözesen sind es oft Ordensgemeinschaften, die um eine göttliche Beförderung ihrer Gründer ansuchen. Schließlich steigt damit auch das Ansehen des Ordens.

Trotz der formalen Hürden zeigt sich der Vatikan im Umgang mit Wundern mitunter erstaunlich flexibel. So galt der italienische Pater Pio jahrelang als Scharlatan und wurde von den Päpsten geächtet. Diverse Heilungen und Stigmata an Händen und Füßen vermochten dem 1968 verstorbenen Kapuziner nicht in den Rang eines Heiligen zu verhelfen. Papst Johannes Paul II. machte indes kurzen Prozess und sprach Pater Pio 1999 selig und drei Jahre später heilig. Heute ist Pio einer der populärsten Heiligen in Italien.

Weihnachten steht – zumindest nach theologischen Kriterien – übrigens unter keinem guten Stern. Dass der Geburt Jesu das Wunder der Unbefleckten Empfängnis Marias voranging, ist innerhalb der Kirche umstritten. "Das ist eine theologische Glaubensfrage und keine rein wissenschaftliche", sagt Andreas Resch. Schließlich war es Papst Pius IX., der die Immakulata zum Dogma erklärte. 1854 erhob er sie nach einer einsamen Entscheidung zur verbindlichen Glaubenslehre. Ein Alleingang, den der Pontifex 1870 in der Bulle Pastor aeternus mit dem Dogma der Unfehlbarkeit des Papstes absicherte. "Aber im Grunde ist es nicht so wichtig", sagt Andreas Resch. "Die Feste der Maria würden auch ohne die Konstruktion der Unbefleckten Empfängnis gefeiert werden."