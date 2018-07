Man kann den Eindruck haben, als habe Peter Löscher in diesem Jahr unbedingt noch ein paar wichtige Dinge unter Dach und Fach bringen wollen. Mit bedeutenden Transaktionen treibt der Siemens-Chef den großen, bereits von seinem Vorgänger Klaus Kleinfeld begonnenen Konzernumbau seinem Abschluss entgegen. Vergangene Woche verkündete Löscher gleich zwei wichtige Deals: Der Konzern trennt sich zum einen von der Dienstleistungssparte Siemens IT Solutions and Services (SIS) und verkauft zum anderen seine 49-Prozent-Beteiligung an der Rüstungsfirma Krauss-Maffei Wegmann (KMW).

Löscher kommt damit seinem Ziel näher, den einst sehr breit diversifizierten Mischkonzern Siemens vollständig auf die als zukunftsträchtig angesehenen Bereiche Energie- und Umwelttechnik, industrielle Infrastruktur sowie Medizintechnik auszurichten. Auf diesen Feldern glaubt er, langfristig die größeren Ernten einfahren zu können.

Bei der Tochter SIS handelt es sich um ein Problemkind. Der Geschäftsbereich deckt den EDV-Dienstleistungsbereich ab und versorgt auch den Konzern selbst mit diesem Service. Doch trotz mehrfachen Umbaus kommt die Sparte seit Jahren nicht aus den Verlusten heraus. Im vergangenen Geschäftsjahr (das bei Siemens schon wie üblich im September endete) betrug das Minus mehr als eine halbe Milliarde Euro.

Folglich bringt der Verkauf an den französischen Informationstechnik (IT)-Dienstleister Atos Origin für Siemens unterm Strich auch kein Geld, sondern kostet sogar welches. Siemens bekommt zwar für die Tochterfirma einerseits 850 Millionen Euro, von denen aber nur 186 Euro in bar in die Konzernkasse fließen. Den größten Teil des Kaufpreises erhalten die Münchner in Form einer Anleihe und von Aktien, die ihnen einen Anteil von 15 Prozent an Atos Origin geben.

Auf der anderen Seite schloss Atos Origin mit Siemens einen lukrativen Outsourcing-Vertrag und kassiert für die Computer-Dienstleistungen in den kommenden sieben Jahren insgesamt rund 5,5 Milliarden Euro. Überdies übernimmt Siemens die Pensionsverpflichtungen für die in den französischen Konzern wechselnden SIS-Mitarbeiter und gibt obendrein noch 250 Millionen Euro für Abfindungen an überzählige Mitarbeiter dazu.

Bei SIS, wo bereits in den vergangenen Jahren Tausende Mitarbeiter gehen mussten, fallen nun noch einmal 1750 Jobs weg, davon 650 Stellen in Deutschland. Gleichwohl handelt es sich bei der Siemens-Tochter auch jetzt noch um ein veritables Großunternehmen, dessen Umsatz sich im vergangenen Geschäftsjahr auf 3,7 Milliarden Euro belief und das bei der Übergabe an Atos Origin voraussichtlich 28.000 Mitarbeiter weltweit beschäftigen wird.

Durch die Kombination der beiden bislang unabhängig voneinander wirtschaftenden IT-Dienstleister wird ein Konzern geformt, der mit fast neun Milliarden Euro Umsatz und 78500 Mitarbeitern unter den weltgrößten rangiert. "Wir schaffen einen europäischen Champion", kündigte Löscher an. Sein französischer Verhandlungspartner Thierry Breton, Chef von Atos Origin, sprach von einer "vielversprechenden Industrieallianz". Das fusionierte Unternehmen soll bereits im kommenden Jahr profitabel arbeiten. Der Transaktion müssen allerdings die Aktionäre von Atos Origin noch zustimmen, sie kann daher erst im Sommer 2011 abgeschlossen werden.