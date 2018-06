Sie sind fünf junge Leute, drei Frauen und zwei Männer, alle Ende 20. Sie haben eine landwirtschaftliche Ausbildung gemacht oder Agrarwissenschaften studiert, lieben Tiere, begeistern sich für ökologische Themen. Und sie haben einen Traum. Sie wollen einen Bauernhof übernehmen. "Am liebsten einen Bio-Milchbetrieb, Kühe oder Ziegen", sagt Anneke Jostes. "Außerdem brauchen wir Ackerland zum Gemüseanbau." Liegen soll der Hof irgendwo in der Mitte Deutschlands, in Nordhessen oder Thüringen. "Dann haben wir es nicht so weit zu unseren Eltern", meint die 29-Jährige. Ihre Eltern leben in Ostfriesland. Ihre Mitstreiter stammen aus Bremen und der Bodenseeregion, eine aus Tschechien. Einen eigenen Hof in der Familie besitzt keiner. Und das ist ein Problem.

Dabei wächst die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe, die oft vergeblich einen Nachfolger suchen. Früher hatten Bauern viele Kinder, und der Älteste, das war ungeschriebenes Gesetz, hatte den Hof zu übernehmen. Die Generationenfolge war meist gesichert, oft über Jahrhunderte. Doch die Zeiten haben sich geändert. Kinderreiche Familien sind auch auf dem Land selten geworden. Und zuweilen hat der Nachwuchs andere Pläne, als ein Leben lang mit den Hühnern aufzustehen. Oder er sieht in der kränkelnden Landwirtschaft keine wirtschaftlich sichere Perspektive. Dann droht der Hof zu verwaisen. Dabei zieht es immer mehr Städter wieder aufs Land, die sich ein Leben als Bäuerin oder Bauer vorstellen können.

Bei der letzten Landwirtschaftszählung vor zehn Jahren gaben ungefähr zwei Drittel aller Betriebe an, dass sie aktuell keinen Nachfolger hatten oder die Nachfolge ungeklärt war. Christian Vieth schätzt, dass die derzeit laufende Zählung ein ähnliches Ergebnis bringen wird . "Die Zahl der Betriebe ohne Nachfolger wird vermutlich steigen", sagt der Agraringenieur vom Fachbereich Ökologische Agrarwissenschaften der Universität Kassel. Er betreibt seit 2008 eine Hofbörse , die Altbauern ohne gesicherte Hofnachfolge und junge, gut ausgebildete Landwirte zusammenbringt. Zurzeit gibt es noch 350.000 Vollerwerbsbetriebe in Deutschland. Jedes Jahr werden es drei Prozent weniger. Findet sich kein Nachfolger, wird das Land oft an den Nachbarn verpachtet. Nur in weniger fruchtbaren Mittelgebirgsregionen kann es sein, dass Flächen aufgegeben und zum Teil aufgeforstet werden. In beiden Fällen, Verpachtung oder Aufgabe der Flächen, verfallen die Hofstellen oder werden umgenutzt. Mit ihnen verschwindet dann auch wieder ein Stückchen bäuerlicher Kultur.

Obwohl die außerfamiliäre Hofübergabe und landwirtschaftliche Existenzgründungen an Bedeutung gewinnen würden, sei bis heute die Regel, dass die Hofnachfolge innerhalb der Familie erfolge, meint Vieth. Viele Bäuerinnen und Bauern hingen sehr an ihren Höfen und wollten nicht die Letzten sein, "die im Stall das Licht ausmachen".

Im Moment sind an seiner Hofbörse 40 Anbieter und 90 Suchende registriert. Darunter auch Anneke Jostes und ihre Freunde. Die Gruppe hat über die Hofbörse und auf anderen Wegen schon 50 bis 60 Angebote abgeklappert. "Oft merkt man schon am Telefon, dass das nichts für uns ist." Etwa, wenn Altbauern ihren Betrieb zwar abgeben wollten, aber völlig unrealistische Preisvorstellungen hätten. Oder wenn das angepeilte Objekt für fünf Leute keine echte Perspektive biete. "Das ist der Fall, wenn der Hof im Dorf eingebunkert ist und keine Flächen für eine Entwicklung zur Verfügung stehen." Immer mal wieder, erzählt Jostes, sei man schon nah dran gewesen. Ein Pachtbetrieb, 30 Hektar Grünland, 10 Hektar Ackerfläche. Das hätte sich angeboten für Milchziegen und Gemüseanbau mit Direktvermarktung und war nicht so groß, "dass man sich gleich enorm hätte verschulden müssen". Doch der Altbauer wollte auch in Zukunft noch mitmischen bei der Bewirtschaftung. "Das geht nicht. Wir haben schon genug zu tun, uns innerhalb der Gruppe abzustimmen." Also suchen sie weiter.

Anfragen zur Übernahme eines Betriebes, das bestätigt Rolf Hoffner, gibt es mittlerweile aus allen gesellschaftlichen Schichten und Berufsgruppen. Besonders beliebt bei Existenzgründern aus dem "urbanen Milieu" seien Pferdehöfe, sagt der Projektleiter Hofbörse bei der LBBW Immobilien Landsiedlung GmbH in Stuttgart. Oft sei es das Zwischenmenschliche, das eine außerfamiliäre Übernahme scheitern lasse, erzählt Hoffer. "Da ist viel Psychologie im Spiel." Das größte Hindernis für landwirtschaftliche Existenzgründer seien aber die hohen Kosten und die Finanzierung. Forderungen von einer halben Million Euro für eine Hofstelle seien keine Seltenheit. Die Banken zeigten sich derzeit mit der Kreditvergabe für landwirtschaftliche Projekte sehr zurückhaltend. "40 bis 50 Prozent Eigenkapital sind oft das Minimum. So viel Geld haben nur wenige Quereinsteiger." Allerdings gibt es die Möglichkeit, einen Hof sozusagen in Raten, Flurstück für Flurstück, zu übernehmen. Das senke die Belastung, stelle aber hohe Anforderungen an die Ausgestaltung der Verträge.