DIE ZEIT: Die Affäre um den gewählten, aber dann von der Kirche nicht ernannten Universitätspräsidenten Ulrich Hemel hat im Jahr 2008 eine Führungskrise ausgelöst. Wie hat die Katholische Universität diese Krise überstanden?

Andreas Lob-Hüdepohl: Wir sind noch nicht über den Berg, befinden uns aber im Aufstieg. Ein Zeichen dafür ist die Tatsache, dass wir den kontinuierlichen Rückgang bei den Erstimmatrikulationen gestoppt haben. Außerdem gibt es eine signifikante Erhöhung unserer Forschungsaktivitäten.

ZEIT: War der Rückgang bei den Erstsemestern eine Folge der Führungsquerelen?

Lob-Hüdepohl: Ich glaube, Präsidentenwahlen sind für Erstsemester zu langweilig, als dass sie einen Einfluss auf die Wahl des Studienortes hätten.

ZEIT: Was war dann der Grund für den Einbruch?

Andreas Lob-Hüdepohl Der 49-jährige Moraltheologe leitet die KU Eichstätt-Ingolstadt noch bis Herbst 2011. An der einzigen katholischen Universität im deutschsprachigen Raum gibt es 4200 Studenten

Lob-Hüdepohl: Ein Grund war, dass die frühere Hochschulleitung einige florierende Studiengänge eingestellt hatte, etwa die Psychologie. Wenn man sich aus kurzfristigen finanziellen Erwägungen von Zugpferden trennt, muss man sich nicht wundern, wenn weniger Studierende kommen. Diese Entscheidung haben wir rückgängig gemacht. Außerdem haben wir die Bereiche BWL, Journalistik, Sozialwesen mit Pflege und Bildung, insbesondere bei der Erziehung im Kindesalter, ausgebaut. Der Erfolg zeigt sich im laufenden Semester mit 32 Prozent mehr Einschreibungen von jungen Leuten, die erstmals ein Studium aufnehmen.

ZEIT:Reinhard Marx, Erzbischof von München-Freising und künftiger Kardinal, hat gerade von Ortsbischof Gregor Maria Hanke das Amt des Stiftungsratsvorsitzenden der Universität übernommen. Was erwarten Sie sich davon?

Lob-Hüdepohl: Der Personalwechsel an der Spitze des kirchlichen Trägers der Universität bedeutet eine Stärkung der gemeinsamen Verantwortung insbesondere der bayerischen Diözesen für ihre Hochschule. Schließlich ist Marx auch Vorsitzender der Bayerischen Bischofskonferenz.

ZEIT: Und das bedeutet in erster Linie mehr Geld für Sie?

Lob-Hüdepohl: Ich hoffe natürlich auch auf ein stärkeres finanzielles Engagement der katholischen Kirche, wenn die Bischöfe ernsthaft daran interessiert sind, sich mit der Universität in einen wissenschaftlichen Diskurs in diesem Land einzubringen. Wenn die Diözesen das nicht wollen, sollte man das Projekt irgendwann einmal stoppen. Die Bischöfe, vor allem die süddeutschen, die ja nicht gerade die finanzschwächsten sind, müssen sich entscheiden, ob sie diese Hochschule materiell so ausstatten wollen, dass sie zukunftsträchtig ist.