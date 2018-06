Weihnachten ist die große Chance für Josef, den durch himmlisch künstliche Befruchtung zu einer virtuellen Vaterrolle verurteilten Gatten der Jungfrau Maria. Im Traum erscheint ihm der Engel des Herrn und spricht: "Stehe auf und nimm das Kindlein und seine Mutter zu dir und fliehe nach Ägyptenland, denn es ist vorhanden, dass Herodes das Kindlein suche, dasselbe umzubringen" (Matthäus 2,13).

Gesagt, getan. Und vielfach dargestellt in der Malerei, gern unterwegs, Mutter und Kind auf dem Rücken eines Esels, noch lieber während der Rast. Josef, der bei der Geburt Jesu im Stall von Bethlehem einen etwas verlegenen Zuschauer abgab, ist zum Oberhaupt einer Familie mit Migrationsvordergrund geworden. Es ist keine Karriere für ihn, aber wird ein Thema mit vielen Variationen bei Malern wie Patinier oder Elsheimer, Altdorfer oder Cranach, schließlich auch Runge.

Und dann Caravaggio: der Meister der kühnen Bildinszenierungen, in denen das Heilige mit dem Banalen lustvoll gegeneinander versetzt wird. Er macht aus der rührenden Geschichte der vertriebenen Kleinfamilie ein verwirrendes Tableau. Auf seinem Bild Ruhe auf der Flucht nach Ägypten (um 1594) steht nicht die in ihren kleinbürgerlichen Reiseruhestand versunkene Heilige Familie im Zentrum des Geschehens, sondern ein Engel. Aber was für Engel!

Ihre reizende Rückseite wendet uns diese knabenhafte Gestalt zu, die – so wird Verhüllung zur Enthüllung – leicht umspielt ist von einem wehenden Chiffontuch. Die grauschwarzen Flügel markieren genau die Bildmitte, teilen das Geschehen in zwei Hälften. Der Engel, eine Lichtgestalt im fleischlichsten Sinne des Wortes, spielt auf einer anmutig gehaltenen, zierlichen Violine. Der links sitzende Josef hält, ihn etwas tumb anstarrend, die Noten – man hat hier eine Motette des flämischen Komponisten Noel Bauldewijn erkannt, zu einem Text des Hohenliedes.

Rechts im Bild sitzt Maria am Boden, sie und das Kind in ihren Armen scheinen über der Musik sanft eingeschlafen zu sein, ein wenig entrückt, ein mildes Licht ruht auch auf ihnen, nur der gute Josef sitzt im Halbdämmer. Zu seinen nackten Füßen einige seltsame Steinbrocken und hinter ihm der am Baum festgemachte Esel, von dem aber nur ein sehr großes Auge zu sehen ist, das ein beunruhigendes Eigenleben führt.

Man kann dieses Bild, das die Vorgaben und Vorgänger des beliebten Themas ignoriert, spalten in eine irdische und eine überirdische Hälfte. In eine mehr niederländische und eine mehr italienische Landschaft. Man kann auch hinter Maria den himmlischen und hinter Josef den irdischen Staat entdecken und was der Entschlüsselungen mehr sind. Caravaggio kennt diese Programme und erfüllt einerseits die Erwartungen, um dann andererseits mit einer kühnen Volte eine zauberhafte Provokation zu präsentieren.