Die letzten Geschenke sind noch nicht eingepackt, die Züge übervoll, daheim warten ungeduldig die Lieben. Zum Fest der Besinnung scheint sich die Erde noch eine Spur schneller als sonst zu drehen. Da liegt der weihnachtliche Wunschtraum nahe: Kann man die Welt nicht mal für einen Moment anhalten?

Witold Fraczek hat das getan. Schließlich ist er Informatiker bei der US-Softwarefirma Esri und Spezialist für Geoinformationssysteme (GIS). Mit solch komplexen Computerprogrammen kann man räumliche Daten erfassen und analysieren – und beliebig verändern. Das brachte Fraczek auf die Idee, im Computer einmal ein wenig an unserem Globus herumzuspielen.

What if the earth stood still? lautet der Titel seiner Arbeit , die er in der vergangenen Ausgabe der GIS-Fachzeitschrift ArcUser vorstellte: Was, wenn die Erde stillstünde? "Dies ist kein Zukunftsszenario. Es ist auch keine Science-Fiction", erläutert Fraczek. Seine Simulation sei vielmehr das Resultat einer "extrem unwahrscheinlichen, wenngleich intellektuell faszinierenden Fragestellung".

Um zu beschreiben, wie sich der Erdball wandelt, wenn er aufhört sich zu drehen, muss man zunächst analysieren, welche Kräfte normalerweise die Gestalt unseres Globus bestimmen. Die scheinbar so selbstverständliche Form wird dabei durch die Wirkung zweier entgegengesetzter Kräfte bestimmt: Die Erdanziehung (Gravitation) zieht alle Masse symmetrisch gen Erdmittelpunkt. Die Flieh- oder Zentrifugalkraft hingegen zerrt sie senkrecht zur Drehachse nach außen. Und da diese beiden Mechanismen seit über viereinhalb Milliarden Jahren auf unseren Erdball einwirken, gleicht dieser längst keiner Kugel mehr, sondern einem abgeplatteten Medizinball.

Die Erddrehung hat aber im Laufe der Zeit nicht nur die Erdkruste abgeflacht. Auch die gewaltige Wassermenge der untereinander verbundenen Meere reagiert auf das ständige Ziehen und Zerren. Um den Äquator herum (wo die Fliehkraft am größten ist) sammelt sich mehr Wasser an als an den Polen: Der Unterschied der Strecke Meeresoberfläche-Erdmittelpunkt beträgt sagenhafte 21 Kilometer. Die Erde gleicht gewissermaßen einem einstmals kugelrunden Herrn, der auf einem schnell drehenden Bürostuhl sitzt und von der Fliehkraft so aus der Form gezogen wird, dass er um die Mitte herum immer mehr zulegt. Immerhin beträgt die Drehgeschwindigkeit des Planeten am Äquator fast 1700 Kilometer pro Stunde. Bis er angehalten wird.

In seiner Simulation bremste Witold Fraczek die Erde nicht plötzlich, aber doch binnen weniger Hundert Jahre ab. Prompt schwappte das Wasser zurück – und entstellte den Globus. Die neue Geografie, so schreibt Fraczek, würde dominiert von "einem Megakontinent und zwei riesigen Ozeanen um die Pole herum": Um den Äquator herum zieht sich das Wasser zurück, dort entsteht ein riesiger Landgürtel aus den Resten Amerikas und Asiens sowie Afrikas und Australiens. Heutige Tiefseegräben schrumpfen zu Binnenseen des Megakontinents. Dafür wachsen im Norden und Süden die Wassermassen. Das Mittelmeer wird Teil des gigantischen Nordozeans, der Europa weitgehend überschwemmt. Die Alpengipfel ragen als Inseln heraus. Alaska, Kanada und Sibirien verschwinden komplett.