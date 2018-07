Der Taxifahrer hat recht, ein Blick aus dem Autofenster überzeugt den Ungläubigen: Das Dorint City, wo das Zimmer bestellt wurde, ist eindeutig nicht mehr das Dorint City, sondern das Mercure Center. Das Dorint City ist das Hotel, das einmal den Namen Mercure Park trug, wobei das Dorint City jetzt aber Sofitel Premium heißt, das ehemalige Park Sofitel, das früher ganz in der Nähe des alten Dorint Premium lag und so weiter und so ähnlich.

Es ist ein Jammer! Die Ketten kamen, die Hotelnamen gingen. Auch die Restaurants heißen schal: Apples zum Beispiel, das Restaurant des Hamburger Hyatt, eines der besten Restaurants zwischen Alster und Elbe! Oder [m]eatery, allen Ernstes, die Gaststätte des furiosen Side Hotels gegenüber der Hamburger Staatsoper...

Wo sind sie nur geblieben: das Hotel zur Goldenen Gans, der Pichelsteiner Hof, die Villa Morgenrot, das Gasthaus zur halben Violine? Grüner Kranz und Blauer Bock?

Gerade wollten wir uns erregen und den großen Zorngesang anstimmen – da kommt baldrinierende Nachricht aus D-27383 Scheeßel bei Hamburg. Dort ansässige Marktforschungsagenten haben nach mühevoller wissenschaftlicher Erhebung herausgefunden: Es gibt sie noch, die guten alten deutschen Hotel- und Gasthausschilder. Dort nämlich, wo die Häuser privat geführt werden. Bei diesen Gasthöfen überall im Lande und vor allem auf dem Lande steht die Krone ganz oben, vor Post und Adler. Hotels hingegen lieben den Hirschen, den Löwen und den Ochsen, außerdem Sonne, Lamm und Engel.

Wundervoll. Das sind Namen, die nicht nur Bett, Dusche und Pornokanal, das sind Namen, die echte Gastlichkeit verheißen. Allerdings: Dass Park und City und Premium eine bestenfalls in den Hundstagen angenehme Kälte ausstrahlen, hat auch schon die Parallelgesellschaft der Gastronomen bemerkt und bemüht sich jetzt künstlich um Patina, um Nimbus aus der Retorte. So gibt es in Berlin seit einiger Zeit wieder ein Hotel de Rome; andere Betriebe versuchen sich in friseurhumorigen Wortspielen: das Gastwerk in Hamburg zum Beispiel, ein Name, der allerdings ein bisschen an das örtliche Bestattungsunternehmen Trostwerk erinnert.

Und was ist das alles gegen das Hotel Zu den Rothen Forellen im Harzstädtchen Ilsenburg? Gegen den Erbprinzenhof in Celle? Den Ritter in Heidelberg? Den Goldenen Karpfen in Fulda? Den Russischen Hof (auch wenn er jetzt zu Best Western gehört) und den Elephanten in Weimar? Und den legendären Schwarzen Bock in Wiesbaden? Der sollte nur rasch das lächerliche Radisson Blu vor seinem Namen wieder abschütteln.

Die guten alten messinggelben, kupfergrünen Hotelnamen. Wie schön, dass uns jemand mal wieder daran erinnert hat – Dank an die Business Target Group aus Scheeßel. Auch ein Name, der noch optimierbar ist.