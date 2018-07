DIE ZEIT: Das Bundesarbeitsgericht hat entschieden, dass die sogenannte christliche Gewerkschaft CGZP in der Zeitarbeitsbranche nicht tariffähig ist. Deren Tarifverträge, die in der Regel wesentlich geringere Stundenlöhne vorschreiben als die Tarifverträge der großen Gewerkschaften, gelten damit künftig nicht mehr. Welche Konsequenzen hat dieses Urteil für die Zeitarbeit insgesamt?

Kerstin Hattar: Wenn etwas nicht korrekt war, musste das Gericht handeln. Es steht aber zu befürchten, dass in der Öffentlichkeit wieder einmal der Eindruck entsteht, dass per se in der Zeitarbeit Dinge passieren, die sich so in Deutschland nicht gehören. Dabei arbeiten große Zeitarbeitsfirmen wie Manpower längst mit DGB-Gewerkschaften zusammen und haben mit ihnen auch Tarifverträge geschlossen.

ZEIT: Glauben Sie nicht, dass die Öffentlichkeit unterscheiden kann zwischen den Großen der Branche und den Firmen, die teilweise ziemlich unseriös operieren?

Hattar: Ein klares Nein, das haben wir im Fall Schlecker gesehen. Dort wurden fest angestellte Mitarbeiter erst entlassen und dann als Zeitarbeiter zu schlechteren Konditionen wieder angestellt. Das führte zu einer Generalverurteilung der ganzen Branche. Dabei leistet diese Branche gerade jetzt einen wichtigen Beitrag für den Aufschwung, da sie den Unternehmen in Deutschland die notwendige Flexibilität bietet.

ZEIT: Fast ein Drittel der 900.000 Zeitarbeiter in Deutschland sollen nach den CGZP-Tarifen bezahlt worden sein, die können jetzt allesamt Lohnnachzahlungen einklagen. Dazu können auch die Sozialversicherungen Geld nachfordern. Werden Zeitarbeitsfirmen nun reihenweise pleitegehen?

Kerstin Hattar 47, ist Mitglied der Manpower-Geschäftsführung und dort für Strategie und Marketing zuständig. Das Unternehmen beschäftigt in 200 Niederlassungen rund 16.800 Mitarbeiter

Hattar: Wie sich dieser Punkt rechtlich verhält, ist mit dem Urteil des Bundesarbeitsgerichts noch nicht entschieden. Wenn es allerdings zu Nachzahlungsforderungen kommen würde, reden wir von Kosten in Milliardenhöhe. Kann ein Zeitarbeitsunternehmen nicht zahlen, würden schlimmstenfalls auf Firmen Regressforderungen zukommen, die sich bei CGZP-Firmen Arbeitnehmer entliehen haben. Auch das würde für das Image der Zeitarbeitsbranche nicht gerade förderlich sein.

ZEIT: Dabei sind die CGZP-Unternehmen verantwortlich für das, was passiert ist. Sie haben von Billiglöhnen profitiert.

Hattar: Und es gab immer Alternativen, nämlich Verbände, die mit DGB-Gewerkschaften einen Tarifvertrag geschlossen hatten. Zeitarbeitsunternehmen hätten sich aus den Tarifverträgen mit den christlichen Gewerkschaften spätestens verabschieden können, als die Klage gegen deren Tariffähigkeit erhoben wurde. Alles andere war sehr risikoreich.

ZEIT: Gegenwärtig haben in Deutschland rund 22.000 Firmen die Erlaubnis, als Zeitarbeitsunternehmen aufzutreten. Sind das nicht viel zu viele?

Hattar: Ich würde mir wünschen, dass der Markt die Zahl der Anbieter regelt – mit Kriterien wie Leistung, Qualität und Service. Dazu gehört dann selbstverständlich auch ein gültiger Tarifvertrag.

ZEIT: Muss dieser Tarifvertrag durch einen Mindestlohn für die Branche flankiert werden?

Hattar: Definitiv ja. Gemeinsam mit der Tarifgemeinschaft Zeitarbeit des Deutschen Gewerkschaftsbunds hat der Zeitarbeitsverband BZA den Gesetzgeber aufgefordert, einen allgemein verbindlichen Branchenmindestlohn einzuführen, und zwar über das Arbeitnehmer-Entsendegesetz. Damit wäre die Branche besser geschützt vor den Folgen der am 1. Mai 2011 erfolgenden Öffnung des deutschen Arbeitsmarkts auch für Arbeitnehmer aus jenen acht osteuropäischen Staaten, die 2004 der EU beigetreten sind. Zum Beispiel vor Lohndumping.