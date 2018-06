Natürlich trägt Flavio Berto Jeans. Geschneidert aus dem Stoff, der ihn und seine 218 Mitarbeiter an jedem Tag der Woche von morgens bis abends beschäftigt: Denim. Seit mehr als 120 Jahren fertigt die Familie Berto in Bovolenta auf dem flachen, nassen Land zwischen Padua und Rovigo schwere Baumwollstoffe – zunächst Segeltuch für die Boote in der nahen Lagune von Venedig, dann Stoff für Arbeitskleidung, für Tischdecken, für Hemden.

In den Musterbüchern mit den alten Stoffproben kann man nachvollziehen, wie Berto in jedem Jahrzehnt einen neuen Stoff produzierte und wie die Stoffe von Berto das vergangene Jahrhundert spiegeln. Man kann sehen, wie ein Unternehmen aus einem Ort mit 3200 Einwohnern sich behaupten kann auf einem Markt, der mit Konkurrenzprodukten aus Fernost überschwemmt wird: Er überlebt mit solidem Handwerk und Flexibilität.

"Man muss ein Chamäleon sein", sagt Flavio Berto. "Heute gibt es vielleicht noch eine Handvoll Baumwollweber in Europa, die wirklich vom Ballen bis zum Stoff noch alles selbst herstellen. Mein Traum ist es, der letzte zu bleiben. Der letzte in meiner Nische." Bertos Nische, das ist heute Denim für Designerjeans aus Italien und Europa, teure Ware für teure Kleidung. Sein Erfolg zieht einen ganzen Ort mit. "Viele meiner Mitarbeiter stammen aus Familien, die auch schon bei Berto gearbeitet haben", sagt der 39-jährige Chef und erzählt, dass er nach ein paar schlechten Erfahrungen mit Managern "von außen" lieber auf seine Schulfreunde zurückgreife. "Berto und Bovolenta gehören zusammen."

Nach dem Erfolgsrezept des Stofffabrikanten Berto arbeitet eine ganze Region. Venetien gilt als Kernland eines ebenso bodenständigen wie anpassungsfähigen italienischen Mittelstandes, der für seine handwerklichen Produkte immer neue Absatzmärkte erschließt. Und der mit der Strategie des Chamäleons extrem erfolgreich ist. Ob Pullover oder Maschinenteile, Schmuck oder Designermöbel, Uhrenarmbänder oder Klimaanlagen: Es gibt kaum etwas, was in Venetien nicht produziert wird.

Auch ohne Großindustrie wie in Mailand oder Turin schlägt im Dreieck Vicenza-Padua-Treviso das wirtschaftliche Herz Italiens. Es herrscht zwar keine Vollbeschäftigung wie noch vor einigen Jahren, aber die Arbeitslosenrate liegt mit 5,6 Prozent deutlich unter dem Landesschnitt von 8,5 Prozent. Selbst die Krise 2009 hat beim Unternehmermittelstand Venetiens nur ein leichtes Beben ausgelöst, in diesem Jahr geht es schon wieder aufwärts. Mit den Aufträgen, den Umsätzen, der Produktivität.

Allein in der Provinz Padua, wo die Stofffabrik Berto liegt, erwirtschaften 927.730 Menschen ein Bruttosozialprodukt, das mehr als doppelt so hoch ist wie das in der Provinz Neapel im Süden Italiens mit drei Millionen Einwohnern. Auf 34 Menschen kommt ein Unternehmen, es gibt hier 13.000 Industriebetriebe und 13.700 Baufirmen.

An jeder Wegkreuzung weisen Schilderbäume die Richtung zu den Werkshallen, die neben nadelspitzen Kirchtürmen, schnurgeraden Kanälen und Pappelalleen die Landschaft prägen. Am Horizont schimmern die Dolomiten, dazwischen liegen die Weinberge der Prosecco-Winzer: Auch mit dem Tourismus geht es voran, längst fahren Reisende nicht mehr nur nach Venedig und Verona, sondern haben die alten Zentren der kleinereren Städte entdeckt, die Küche, den Wein. Jeder sechste Italien-Tourist kommt nach Venetien, Tendenz steigend. Diese Gegend wirkt so prosperierend, dass man sich kaum vorstellen mag, wie arm und verlassen sie noch vor wenigen Jahrzehnten war. Damals zogen Heerscharen von Venetern zuerst nach Südamerika und dann nach Nordeuropa. Der Aufschwung kam erst in den achtziger Jahren. Er sei selbst gemacht, sagen die Leute hier.