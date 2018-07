Um die Mitte der siebziger Jahre saß ein junger Mann von 25 Jahren mit seiner Frau und zwei kleinen Kindern in einer 49 Quadratmeter großen Einzimmerwohnung in Budapest und versuchte, seinen ersten Roman zu schreiben. Tag für Tag zog er sich zu diesem Zweck in eine durch Vorhänge behelfsmäßig abgetrennte Schreibkoje ohne Tageslicht zurück. Was den Romanstoff anging, hielt er sich, wie bei jungen Autoren üblich, an sein Leben. Er war bis vor Kurzem Mathematiker an einem staatlichen Wirtschaftsinstitut gewesen, also schrieb er im ersten Teil seines Buches, wie es so zugeht in einem Institut, in dem nach der realsozialistischen Devise verfahren wurde: Sie tun, als würden sie uns bezahlen, und wir tun, als würden wir arbeiten. Im zweiten Teil ging es um sein Privatleben: um seine Frau und seine Kinder, seine Eltern, Dichterlesungen, Geheimdienstbesucher, vor allem aber und immer wieder ums Fußballspiel und die Clubkollegen.

Sozialistisches Betriebsleben? Ungarischer Alltag der siebziger Jahre? All dies wäre nicht der Rede wert, wenn der junge Mann nicht Péter Esterházy hieße und wenn es sich bei dem Buch nicht um den sagenumwitterten Produktionsroman handeln würde, mit dem der Autor, als er 1979 erschien, als früh vollendeter Meister aller Sprachspiele zum Sofortklassiker der ungarischen Literatur wurde. Die ersten Publikationen Esterházys, Francsikó und Pinta (1976) sowie ein nicht ins Deutsche übersetzter Geschichtenband von 1977, hatten zwar schon von einer turbulenten Fantasie gezeugt. Doch die literarische Kunstfliegerei des Produktionsromans war dann auch für die an Deszö Kosztolányis Pirouetten gewöhnten Ungarn eine literarische Offenbarung. Hier trieb einer mit allen Denk- und Darstellungsverboten der damaligen Zeit eine bis dato unbekannte Art des frivolsten Allotrias. Er trieb es mit dem Stoff, mit der Sprache und mit der Form. Gegen eine "plumpe Literatur", wie Esterházy später sagen sollte, die "zwar schlecht geschrieben, aber inhaltlich wichtig" war, setzte er eine freche und komische Irrelevanz und Satzfolgen, die ihre Leser in die tollkühnsten stilistischen Finten verwickelten. "Es ist nicht so, dass ich es nicht verstanden hätte, Pepe, natürlich hab ich’s auch nicht verstanden, aber ich hab mich vor allem selbst nicht verstanden", sagte noch im Roman einer seiner Leser zum Autor.

Beginnen wir mit dem sogenannten Erzählstoff, den Esterházy natürlich stets auf der Stelle grammatisch pulverisiert. Im ersten Teil fährt Esterházy mit dem tristen sozialistischen Betriebsleben Schlitten, dass es eine Art hat. Er übergießt das planwirtschaftliche Brimborium mit Spott und Häme und jagt sein gewesenes Institut durch die verrücktesten Verwandlungen: Ein Gang durch den Bürokorridor führte unversehens in ungarische Parlamentsdebatten des 19. Jahrhunderts und weiter in solche der Stalin-Zeit. Das Institut wird von einer monströsen Papierwelle buchstäblich überflutet und feiert zum Schluss seine Rettung auf einer absurden Treibjagd.

Nicht minder abenteuerlich ist Esterházys Umgang mit seinem Privatleben im zweiten Teil. Was wir lesen, addiert sich zum hoch informativen Familienroman und – über die produktive Großmetapher des Fußballclubs – zum bissigen Gesellschaftsroman. Realistisch geht es bei dieser Wirklichkeitserkundung indes nie zu: Ein sonderbarer Stilblütenzüchter namens "E." berichtet in der dritten Person vom Leben und Treiben seines "Meisters" Péter Esterházy, reich durchsetzt von Zitaten, in denen Esterházy seinen "E." als "mein Freund" anredet. Eine Fußnote identifiziert diesen Herrn "E." in kunstvoller Personenfusion von Eckermann und Esterházy als "E ckermann, Johann Peter". Die beiden unterhalten sich in steter Rücksicht auf den gebotenen Unernst über die Kunst und über das Leben – meist in unentwirrbarer Mischung. Ist es Leben, wenn der junge Péter Esterházy und seine Brüder ihrem in der Badewanne liegenden Vater, dem von den Sozialisten um alles gebrachten Grafen Mátyás Esterházy, die albernsten Streiche spielen?

Es verwandelt sich auf der Stelle in kunsttheoretisches "Spitzbübeln", wenn Péter Esterházy dabei auf dem "WC-Deckl" hockt und Eckermann, wie immer Augen- und Ohrenzeuge, darüber wie folgt sinniert: "Dass er selbst des geringsten Pathos verlustig gehen muss... Oder ist der Meister vielleicht der neue Streiter für eine neue Sache? Verspritzt er sein erhabenes Licht auf die Alltäglichkeiten!?" Ähnlich gehen Kunst und Leben durcheinander, wenn Eckermann seinen Meister in den Umkleideraum des Fußballvereins begleitet. "Der Meister hob seinen großen durchdringenden Blick, wie das, wie ich annehme, seit Jahrhunderten die Esterházys zu tun pflegten, um einen Stallburschen, einen Türsteher oder Haydn anzublicken", der Meister zieht sich die Stulpen über, und Eckermann macht in Literaturtheorie: "Herr Joyce hat gesagt, er würde den Kritikern für 300 Jahre Arbeit geben... Und, na ja, was das anbelangt, das tut auch der Meister. Gibt Arbeit. Weil all die Verweise, die Gasttexte, die Nachweise dieser und dieser ganze Schrenz als Genre..."

So geht das nach der Devise "Wir wechseln hier die Erzählebenen wie andere Leute die Unterhosen". Wer ein "Gefangener des Inhalts ist, ein verlässlicher Intellektueller", der ist natürlich verloren in diesem Buch. Man muss schon "gerne eintauchen in die fragwürdigen Fluten von Form und Stil", um sein Vergnügen zu finden. Esterházy legt nicht nur unter jedes Wort eine semantische Bananenschale, sodass wir auf einem Doppelsinn nur ausrutschen, um beim Auffangen gleich über ein Wortspiel zu stolpern. Er denkt auch nicht im Traum daran, sein Buch wie ein braver Geschichtenerzähler vom Anfang bis zum Ende zu erzählen. Es besteht im Kleinen oft aus fast selbstständigen verplauderten Anekdoten, wobei Esterházy an der Tradition des "großen Anekdotenerzählers" Kálmán Mikszáth (1847 bis 1910) anknüpft: "der dem Meister liebste große ungarische Schriftsteller". Ganze Kapitel bummelt Esterházy zusammen mit dem wiederbelebten Mikszáth durchs Buch.

Im Großen ist der Roman in eine Form gefasst, bei der Esterházy, ohne sie zu kennen, die Formlösungen Cortázars in Rayuela und Nabokovs in Fahles Feuer sozusagen auf eigene Rechnung nochmals erfunden hat. Der zweite Teil besteht wie im Fahlen Feuer aus lauter Fußnoten, die den ersten Teil erläutern (oder jedenfalls so tun). Das Hin-und-her-Blättern wird einem anfangs vielleicht vorkommen "wie liebliche Pfade, über die wir Arm in Arm spazieren gehen". Später wird man zur andern Ansicht neigen, die Esterházy im Roman anbietet: "Mich nimmt diese Sache ziemlich mit, dass wir so zerstückelt, in der Zeit vorausschnaubend und wieder zurück, wie eine damische Spinne zwischen den funkelnden Scherben der Geschichte hin und her gehen." Schließlich wird man das Buch, wie Cortázar es für Rayuela nahelegte, in aller Freiheit auf einem selbst gewählten Parcours durchqueren.