Alles hängt nämlich mit allem zusammen. Ich stand zum Beispiel, kurz vor den Feiertagen, in München am Flughafen. Das Flugzeug flog nicht. Zuerst dachte ich, dass es mit dem Schnee zusammenhängt. Der Flughafen war von einer dünnen Schneedecke überzogen, ich schätze: zwei Zentimeter. Ich hatte das Flugzeug gewählt, um nach München zu kommen, weil ich dachte, Züge fahren bei zwei Zentimeter Schnee sowieso nicht. Ich frage mich, wieso die Bahn neue unterirdische Bahnhöfe baut. Wer braucht einen Bahnhof, wenn die Züge nicht fahren? Das ist so, als ob du einen Überseehafen baust, es ist aber in hundert Kilometer Umkreis kein Wasser in der Nähe. Die Straßen sind bei Schnee auch unpassierbar.

Normalerweise gibt es im Leben immer eine Alternative. Wenn die graue Cordhose in der Wäsche ist, dann hängt im Schrank immer noch die schwarze Cordhose. Wenn die eine Zeitung deine Artikel nicht mehr drucken will, dann findest du, sofern die Artikel nicht total schlecht sind, irgendwann eine andere. Wenn du verlassen wirst, dann schalte das Radio ein, sie spielen den Song: Liebesleid dauert keine Ewigkeit. Die Mafia hat dir ins Knie geschossen? Es gibt Rollstühle, mein Freund. Du bist tot? In den Herzen deiner Lieben lebst du weiter, womöglich gibt es sogar den Himmel. Nur, wenn es in Deutschland schneit, und du musst dringend wo hin, dann kannst du überhaupt nichts machen.

Es lag aber gar nicht an den zwei Zentimeter Schnee, es lag daran, dass die Temperatur zwei Grad unter null lag. Das Flugzeug konnte nicht enteist werden. Die Ursache dafür, dass im Winter so wenige Flugzeuge fliegen, liegt an dem Mangel an Enteisungsflüssigkeit. Der Winter ist pünktlich da – nicht aber die Enteisungsflüssigkeit.

Das habe ich nicht verstanden, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass die Manager der Flughäfen so etwas Wichtiges wie den Kauf der Enteisungsflüssigkeit vergessen. Auf der Suche nach den Hintergründen dieses Phänomens bin ich auf ein Interview gestoßen, dass der Flughafenmanager Wolfgang Schwalm im vergangenen Winter dem Spiegel gegeben hat. Es ist so, dass man recht viel Enteisungsflüssigkeit braucht, weil die Flugzeuge recht groß sind. Diese Massen von Litern kann ein Flughafen unmöglich für den gesamten Winter vorrätig haben, so große Tanks besitzt der Flughafen nicht. Die Enteisungsflüssigkeit wird also mit Lastwagen herbeigeschafft. Wenn es aber kalt wird und schneit, sagte der Manager in dem Interview, bleiben die Lastwagen auf der Autobahn liegen. Die Flüssigkeit kommt nicht am Flughafen an, mit anderen Worten, die Flieger fliegen nicht, weil keine Lastwagen fahren.

Jetzt kann man fragen: Haben die Lastwagen denn keine Winterreifen? Doch, sie haben welche. Aber die Autobahn ist blockiert von anderen Autos, die kreuz und quer stehen. Diese anderen Autos gehören Managern und Kapitalisten, Proletariern und Kolumnisten, die dringend zu Terminen müssen, sie können nicht mit der Bahn oder dem Flugzeug reisen, weil nichts geht, also probieren sie es mit dem Auto.

Dass die Bahn im Winter nicht fährt, hängt wiederum damit zusammen, dass viele Weichen nur dann funktionieren, wenn es warm ist. Es sind Billigweichen. Der Sparkurs aber hängt mit den Börsenplänen der Bahn zusammen. Das heißt, womöglich hängen die gesamten Verkehrsprobleme im Winter, zu Lande, zu Wasser und in der Luft, mit dem Wirken eines einzigen Mannes zusammen. Wenn der Kapitalismus zusammenbricht, dann wäre dies am Ende nicht das Werk von Karl Marx, sondern von Hartmut Mehdorn.

