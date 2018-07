Längst ist es zum geflügelten Wort geworden, das Diktum Thomas Nipperdeys: "Am Anfang war Napoleon." Was der Münchner Historiker für die deutsche Staatenwelt des 19. Jahrhunderts reklamierte, trifft aber auch für die anderen Länder Europas zu. Keiner hat die Geschichte des Kontinents so geprägt wie Bonaparte, der Erste Konsul und Kaiser der Franzosen. Diese europäische Dimension seiner Herrschaft bewusst zu machen ist das Ziel der großen Ausstellung Napoleon und Europa. Traum und Trauma , die gerade in der Bundeskunsthalle in Bonn unter der Schirmherrschaft von Angela Merkel und Nicolas Sarkozy eröffnet wurde.

Traum und Trauma – dieser Gegensatz ist leitend für die Schau, die von der Kuratorin Bénédicte Savoy, Professorin für Kunstgeschichte an der TU Berlin, konzipiert wurde. Gezeigt werden sollen Licht und Schatten der napoleonischen Machtpolitik. Dabei habe man sich bemüht, sagt die Kuratorin, neue Perspektiven aufzugreifen, wie sie die jüngsten transnational orientierten und kulturgeschichtlich inspirierten Forschungen eröffnet haben.

Diese Absicht hat das Team unter Leitung von Angelica Francke eindrucksvoll umgesetzt. In den zwölf Sektionen des Rundgangs wird das Leitthema jeweils unter originellen Aspekten beleuchtet. Das beginnt bereits mit der Eingangssequenz "Generation Bonaparte", in der Napoleon als typischer Vertreter einer Gruppe noch sehr junger Männer vorgestellt wird, die ihren raschen Aufstieg der neuen Mobilität im Gefolge der Französischen Revolution verdankten. Der kleine Korse war gerade einmal 30 Jahre alt, als er sich 1799 an die Macht putschte.

Unter den 380 Exponaten, Leihgaben aus Museen und Archiven ganz Europas, dominieren Gemälde, Zeichnungen, Druckgrafiken. Das ist kein Zufall, denn dem Umgang Napoleons mit Bildern gilt die besondere Aufmerksamkeit. Schon als aufstrebender junger General der Italienarmee, noch mehr als Herrscher der Franzosen wusste Bonaparte, was uns heute geläufig ist: dass der die Macht hat, der über die Bilder verfügt (im wörtlichen wie im übertragenen Sinne). In zuvor nie gekanntem Ausmaß wurden Kunst und Künstler in den Dienst der Propaganda gestellt. Unter den vielen heroisierenden Darstellungen findet man auch das berühmte Gemälde von Jacques-Louis David, das Napoleon im Jahr 1800 bei der Überquerung der Alpen zeigt – mit wallendem rotem Umhang, auf einem sich aufbäumenden Ross, die rechte Hand in Richtung der Passhöhe des Großen St. Bernhard weisend.

Seine Feldzüge bringen unermessliches Leid über Europa

In der Sektion "Das Reich der Zeichen" wird der riesige Kosmos von Insignien und Symbolen ausgebreitet, die Napoleon für seine Macht- und Legitimationsbedürfnisse in Gebrauch nahm und die im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit weite Verbreitung in Europa fanden. Als augenzwinkernde Beigabe ist hier der Krönungsornat zu bestaunen, den Marlon Brando als Napoleon-Darsteller in dem 1954 gedrehten Film Desirée trug.

Auch wer sich fürs Militärische interessiert, kommt auf seine Kosten. Man sieht das Taschenfernrohr Napoleons, eines der Holzklötzchen, mit denen er auf der Karte die Truppenbewegungen markierte, das Klappbett, in dem er im Krieg schlief, eine von ihm flüchtig hingeworfene Skizze der Schlacht von Austerlitz im Dezember 1805. Doch keineswegs wird hier noch einmal das Hohelied auf den genialen Feldherrn angestimmt. Im Gegenteil, der Akzent liegt auf dem ungeheuren Leid, das seine endlosen Kriegszüge anrichteten. Drei Millionen Soldaten, so wird geschätzt, kamen ums Leben; Hunderttausende wurden zu Krüppeln. Mit dieser traumatischen Erfahrung einer ganzen Generation junger Männer in Europa hat sich die Geschichtsschreibung kaum beschäftigt, und dieses Thema aufgegriffen und anhand einer Fülle bisher selten gezeigter Objekte anschaulich gemacht zu haben ist die größte Leistung der Ausstellung.

Was es damals bedeutete, in einer Schlacht verwundet zu werden, kann man erahnen, wenn man die Anleitung zur Beinamputation liest und die in einer großen Vitrine versammelten chirurgischen Instrumente, Amputationsbestecke und Prothesen studiert. Oder wenn man die in ihrer Realistik kaum zu überbietenden Zeichnungen betrachtet, die der schottische Anatom und Chirurg Charles Bell nach der Entscheidungsschlacht von Waterloo 1815 von verwundeten und sterbenden Soldaten anfertigte. Dabei waren, wie wir erfahren, die Überlebenschancen der operierten Patienten in den Feldambulanzen gering, weil nach einer Amputation meist eine Wundinfektion drohte.