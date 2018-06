Auf dem Berliner Gendarmenmarkt ist, natürlich, ein Weihnachtsmarkt aufgebaut. Bunte Lichter, durchs Gedränge pfeift eisiger Wind. Nebenan, im Leibniz-Saal der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, ist die Stimmung weniger adventlich, aber der Andrang ist so groß, als gäbe es Glühwein gratis. Es tagt der Deutsche Ethikrat .

Er will bis zum Februar 2011 seine Stellungnahme zur Regelung der Präimplantationsdiagnostik (PID) abgeben. Nach einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom Juli gelten Gentests am Embryo nicht mehr als verboten, wenn sie zur Vermeidung einer schweren Schädigung des künftigen Kindes vorgenommen werden. Im Frühjahr will der Bundestag ein Gesetz auf den Weg bringen, in dem die PID entweder verboten oder in engen Grenzen erlaubt werden soll . Da könnte der Blick auf Erfahrungen im Ausland helfen.

Präimplantationsdiagnostik PID Bei der Präimplantationsdiagnostik (PID) entnehmen Mediziner künstlich im Reagenzglas gezeugten Embryonen einige wenige Zellen, um das Erbgut zu untersuchen. Klicken Sie hier für eine Infografik Die Tests können einige Erkrankungen prüfen, etwa das Down-Syndrom (Trisomie 21), Chorea Huntington, Cystische Fibrose (Mukoviszidose), die Bluterkrankheiten Hämophilie A und B sowie Sichelzellanämie. Die PID ermöglicht es auch, einen Embryo mit dem Wunschgeschlecht herauszusuchen. Außerdem können unter mehreren Embryonen jener ausgewählt werden, der für ein bereits lebendes, aber erkranktes Geschwisterkind zum Beispiel als Knochenmarkspender geeignet wäre. Verfahren Meist werden dem Embryo am dritten Tag Zellen entnommen. Zu diesem Zeitpunkt gelten Zellen als totipotent. Das bedeutet, dass sie sich noch zu einem vollständigen Organismus entwickeln können. Möglich ist auch die Entnahme von fünf Tage alten Zellen. Diese Zellen sind dann pluripotent. Sie können sich noch in verschiedene Gewebe entwickeln, sind jedoch nicht mehr in der Lage, einen gesamten Organismus zu bilden. So soll eine bessere Auswahl vitaler und einnistungsfähiger Embryonen erreicht werden. BGH-Urteil Der Berliner Gynäkologe Matthias B. hatte in den Jahren 2005 und 2006 Präzedenzfälle geschaffen und bei drei erblich vorbelasteten Paaren Gentests an Embryonen vorgenommen. Anschließend pflanzte er den Frauen nur jene Embryonen ein, die keinen Erbdefekt aufwiesen. Ein solcher Gencheck war nach Auffassung der meisten Juristen und Ärzte in Deutschland verboten. Sie hielten sich an eine strenge Interpretation des Embryonenschutzgesetzes. Bei Verstößen drohen bis zu drei Jahre Haft. Im Juli entschieden die Richter im Fünften Senat des Bundesgerichtshofs, dass die Embryonenauswahl durchaus erlaubt ist. Der Berliner Gynäkologe B. hatte sich selbst angezeigt, um Rechtssicherheit zu schaffen. Aufgrund der juristischen Brisanz dauerte das Verfahren fast viereinhalb Jahre. B. wurde schließlich freigesprochen. PID in anderen Ländern Belgien: Seit 1994 testen Mediziner im Reagenzglas erzeugte Embryonen zum Beispiel auf Erbkrankheiten. Eine gesetzliche Regelung für die Forschung an Embryonen wurde 2003 geschaffen. Sie schränkt die PID kaum ein, verbietet aber die rein geschlechtsspezifische Auswahl von Embryonen. Dänemark: Bei Risiko etwa für genetisch bedingte Krankheiten sind Untersuchungen an befruchteten Eizellen im Reagenzglas erlaubt. Die erste PID wurde 1999 zugelassen.



Frankreich: Die PID ist seit 1997 konkret rechtlich reguliert. Sie ist nur erlaubt, wenn dadurch schwere genetische Krankheiten vermieden werden können, wenn ein Elternteil nachweislich eine Anomalie hat und das Paar mindestens zwei Jahre zusammenlebt. Die erste Lizenz gab es 1999.



Großbritannien: Zur Erkennung schwerer Krankheiten oder spontan auftretender Chromosomendefekte ist die PID erlaubt. Sie wird seit 1990 angewendet. Alle Arbeiten mit embryonalem Gewebe unterliegen der Kontrolle einer speziellen Behörde, die Tests werden an lizenzierten Zentren durchgeführt. Das Anwendungsspektrum gilt allerdings als relativ breit. Im Januar 2009 kam in London das erste Baby Großbritanniens zur Welt, bei dem mittels PID ein Brustkrebsgen ausgeschlossen wurde.



USA: Das Verfahren wird seit 1990 genutzt, inzwischen an einer Vielzahl von Kliniken. Auf bundesstaatlicher Ebene gibt es keine gesetzliche Regelung. Selbst die Nutzung von PID zu nichtmedizinischen Zwecken wie der Wahl des Geschlechts wird weitgehend als legitim anerkannt.

Der Ethikrat hat Fachleute aus den Nachbarländern zur öffentlichen Anhörung geladen. Vom französischen Ethikrat CCNE ist Patrick Gaudray gekommen, aus Großbritannien Emily Jackson , derzeit die Leiterin der Human Fertilisation and Embryology Authority HFEA, aus Belgien der Reproduktionsmediziner Paul Devroey . Sie sollen berichten, wie in ihren Heimatländern die PID gehandhabt wird. Wie beschränkt man ihren Einsatz auf wirklich schlimme Erkrankungen? Etwa durch einen gesetzlichen Indikationskatalog, wie ihn Politiker hierzulande vorschlagen?

Alle Gäste warnen eindringlich vor einer Liste von Krankheiten im Gesetzestext. Zwar gibt es in Frankreich und Großbritannien solche Kataloge, aber es sind "lebende Listen" (Emily Jackson). Jeder einzelne Fall wird im Vereinigten Königreich wie in Frankreich durch mehrere Instanzen geprüft und schließlich durch eine Kommission entschieden.

Wer die Präimplantationsdiagnostik verbietet, sagt nein zum Leben, kommentiert Sven Stockrahm © Thomas K./photocase.com

Und was sonst kann man Deutschland raten? Die Gäste üben sich in diplomatischer Zurückhaltung. Nur Paul Devroey vom belgischen Reproduction Health Centre lässt sich auf Nachfrage entlocken, dass er vom deutschen Nachbarn eine Erlaubnis für die PID erwartet. Er behandle viele deutsche Paare, die in der Heimat keine Hilfe fänden. Dieser PID-Tourismus sei "eine Schande", demütigend für die Betroffenen und diskriminierend, weil sich nur Vermögende Reise und Behandlung leisten könnten.

Das hätte er besser nicht gesagt. Wieso eigentlich die Zulassung der PID in Deutschland ein Mittel sei, den Missstand zu beenden, hält der CDU-Abgeordnete Rudolf Henke dem Belgier entgegen. Richtiger sei doch wohl ein anderer Weg. Gemeint ist, die europäischen Nachbarn möchten doch besser ihrerseits die PID verbieten.

Auch Emily Jacksons Darlegung, die öffentliche Debatte über die PID sei in ihrem Land auf die in einer Demokratie einzig mögliche Weise gelöst worden, durch eine Abstimmung im Parlament, erfährt Widerspruch. Ob es nicht ethische Grenzen für das Abstimmungsverhalten eines Parlaments gebe, erkundigte sich der Ethikrat Eberhard Schockenhoff, ein Theologe. Die gibt es natürlich. In Deutschland kann man sie sogar nachlesen: Sie stehen in der Verfassung.

Doch in der Bundesrepublik, diesen Eindruck mussten die drei Gäste aus Großbritannien, Frankreich und Belgien mit nach Hause nehmen, dient das ethische Nachdenken vor allem der Ethik selbst – nicht der Beratung der parlamentarischen Demokratie oder gar dem Menschen.