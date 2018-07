Inhalt Seite 1 — Probieren geht über kopieren Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Theoretisch unterscheidet sich das Backen von Plätzchen kaum vom Kochen eines Kaninchenragouts. Fürs eine wie fürs andere gilt: Nur erstklassige, frische Produkte. Bei dem Stallhasen ist das selbstverständlich. Aber auch die Eier in den Katzenzungen sollten erstens bio sein und zweitens nicht schon drei Wochen alt. Auch wer Katzenzungen ablehnt – so wie der politisch korrekte Konditor keinen Mohren im Hemd backt – und dafür Ingwerküsse aufs Backblech setzt, muss vom Primat der frischen Eier überzeugt sein, wenn die Verwandtschaft anerkennend murmeln soll: "Wieder mal total lecker!"

Frische Eier sind also ein wichtiges Detail, aber, Gott sei’s geklagt, nur eines von vielen. Fast in jedem Kochbuch wird mit Vanillinzucker gearbeitet. Das ist fast so schlimm, wie die Butter durch Margarine zu ersetzen.

Jetzt ist es raus: Margarine und Vanillinzucker haben in erstklassigen Plätzchen nichts zu suchen! Die sind wie eine Mehlschwitze in der Sauce, nämlich Beweis der Unlust zur Qualität. Ist billiger und bequemer, sagen jene, die von Gott mit einer lahmen Zunge geschlagen wurden, sodass sie den Unterschied nicht schmecken. Unter den Kochbuchautoren tummeln sie sich wie Wespen im Gartencafé. Weil da nämlich einer vom anderen abschreibt. Das machen sie, damit sie nicht ausprobieren müssen, wie man einen Teig überredet, auch ohne gewohnte Backpulverdosis aufzugehen. Unsere Urgroßmütter verwendeten Pottasche und Hirschhornsalz. Aber wie viel auf 300 Gramm Mehl, ist nicht überliefert. Und was, fragt sich so ein Autor, haben deren Urgroßmütter wohl in den Teig gerührt und geknetet? Egal – schreiben wir doch einfach aus dem Buch der Kollegin ab.

Statt die Mutter mal zu fragen: "Du, Mami, was nimmst du, wenn du Plätzchen backen willst und kein Backpulver im Haus hast?"

"Lass mich überlegen ... Ich würde den Bus nach Lahr nehmen. Dort kaufe ich die Plätzchen beim Café Burger."

"Plätzchen kaufen?!"