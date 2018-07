Bei Käges ist beim Blick unter den Christbaum die Überraschung groß: Statt Geschenken hat der Weihnachtsmann dort für jedes Familienmitglied einen Brief hinterlassen.

Peter liest seinen Brief vor: "In diesem Brief sind weniger wahre Aussagen als im Brief an Deinen Vater. In Lisas Brief sind alle Aussagen falsch. Im Keller findet Ihr Geschenke."

Tanja hat ihren Brief ebenfalls geöffnet: "Im Brief an Peter sind mehr wahre Aussagen als in diesem Brief. Die erste Aussage in jedem Brief ist richtig. Im Badezimmer findet Ihr Geschenke."

Lisa: "In Peters Brief sind mehr Aussagen wahr als in dem an Deine Mutter. In diesem Brief sind weniger Aussagen wahr als im Brief an Peter. In der Küche findet Ihr Geschenke."

Herr Käge, immer noch kopfschüttelnd: "Im Brief an Lisa sind weniger wahre Aussagen als im Brief an Tanja. Im Brief Ihrer Frau sind mehr Aussagen wahr als in diesem Brief. In der Garage findet Ihr Geschenke."

Zuletzt Frau Käge: "Die erste Aussage in Lisas Brief ist wahr. Im Brief Ihres Mannes ist keine Aussage wahr. Auf dem Dachboden findet Ihr Geschenke."

Wo überall hat der Weihnachtsmann Geschenke versteckt?

