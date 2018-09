Schachspieler werden wegen ihres guten Gedächtnisses gerühmt. Als Beispiele mögen der Münchner Großmeister Wolfgang Unzicker, der sich schier alles merkte, aber vor allem "seinen" Bismarck gerne in langen Passagen auswendig zitierte, der Ex-Weltmeister Garri Kasparow, der ein gerade gelesenes Buch weitgehend fehlerfrei wiedergeben kann, und der neue Schachstern aus Norwegen, Magnus Carlsen (19), genügen, welcher schon mit fünf Jahren alle Länder der Erde mitsamt Hauptstadt, Bevölkerungszahl und Flagge auswendig kannte.

Immerhin tröstete uns Normalsterbliche just dieser Magnus, als er vor zwei Jahren gestand, dass der unerbittliche Zahn der Zeit bereits an seinem Gedächtnis nage: "Mein Erinnerungsvermögen nimmt schon ab – eine Folge des Älterwerdens. Ja, wirklich!"

Der Schaden hält sich wohl in Grenzen, immerhin reichte es zur Nummer eins der Schachwelt. Nun zu einer unglaublichen Amnesie, die sich bei einer Partie zwischen Loek van Wely und Hikaru Nakamura zutrug. Das Schach-Magazin 64 schreibt: "Es kommt vor, dass ein Spieler ahnungslos in eine Falle oder Variante hineintappt, die schon irgendwo publiziert wurde – man kann ja nicht alles lesen. Wenn aber das Opfer die Warnung selbst verfasst hat, nimmt die Geschichte groteske Züge an." Beim World Open in Philadelphia (welches van Wely gewann!) kommentierte er die Partie Smith – Laznicka und wies darauf hin, wie Schwarz auf keinen Fall spielen dürfe.

Doch genau so spielte van Wely und landete schließlich in dieser betrüblichen Stellung: Welcher weiße "Bombenzug" Nakamuras ließ van Wely sofort aufgeben?

Lösung aus Nr. 51:

Welcher Kamikazesprung gewann für Weiß? Die Springergabel 1.Sc7! griff nicht nur den Turm a8, sondern auch den das potenzielle Mattfeld g7 deckenden Springer e8 an. Schwarz zog noch 1...Kh8, gab aber auf, ohne 2.Sxe8 abzuwarten (2...gxh6 3.Dg7 matt). Bei 1...g6 hätte einfach 2.Sxa8 gewonnen