Otto – der Film, Der bewegte Mann, Der Schuh des Manitu, Traumschiff Surprise, 7 Zwerge – Männer allein im Wald, Keinohrhasen – wenn man sich auf etwas verlassen kann, dann auf die deutsche Erfolgskomödie. Auch der an den hiesigen Kinokassen erfolgreichste Film des Jahres 2010 ist nach den gerade veröffentlichten Zahlen des Verleiherverbandes eine Komödie: Markus Gollers Überraschungserfolg Friendship! Rund anderthalb Millionen Menschen sahen das Roadmovie, in dem zwei Ostdeutsche kurz nach dem Fall der Mauer quer durch die Vereinigten Staaten trampen. Matthias Schweighöfer und Friedrich Mücke spielen die beiden Jungs, die Liebesverstrickungen, Striptease-Auftritte und missverständliche Begegnungen mit den amerikanischen Autoritäten hinter sich bringen müssen, bis sie endlich in San Francisco ankommen.

Jenseits unseres Landes hat den Film so gut wie niemand gesehen: zwei Teilnahmen an kleinen Festivals in Argentinien und in der Tschechischen Republik. Überhaupt interessieren sich ausländische Filmverleiher und Zuschauer nicht für die hiesigen Klamaukkracher. Warum eigentlich nicht? Am fremden Humor kann es nicht liegen. Schließlich rennen wir ja auch massenhaft in französische Komödienerfolge wie Willkommen bei den Sch’tis.

Die Antwort lautet: Regionalismus! In der Sch’ti -Komödie konnte man unter anderem erfahren, dass im Norden von Frankreich Menschen leben, die einen komischen Dialekt sprechen, bestialisch stinkenden Käse und seltsame Fleischrollen essen und sehr viel Bier trinken. Auch deutsche Filme sind im Ausland vor allem dann erfolgreich, wenn sie etwas spezifisch Deutsches verhandeln. Zuletzt gelang das Fatih Akins Film Soul Kitchen , der eine universelle Migrantengeschichte über einen Restaurantbesitzer erzählt – und sie im Hamburger Kiez verankert mit seinen Goldkettchenjungs, türkischen Orthopäden (Knochenbrecher-Kemal) und rührenden "Ey, Alder!"-Aufschneidern.

Einen ganz ähnlichen Regionaleffekt im Ausland hatte auch einer der erfolgreichsten deutschen Filme der letzten Jahre: Wolfgang Beckers Tragikomödie Good Bye, Lenin! über eine nostalgische Nachinszenierung der DDR. Das Rezept für einen internationalen Erfolg heimischer Komödien müsste also irgendwo zwischen Berlin, deutscher Geschichte und deutschen Geschichten, heimischen Kiezen und Spreewaldgurken zu finden sein.

Garantiert erfolgreich ist das deutsche Kino im Ausland übrigens immer dann, wenn die Deutschen, nun ja, untergehen. Am liebsten in Nazi-Uniformen. Das galt schon damals, bei Wolfgang Petersens Weltkriegsdrama Das Boot, dem in den USA erfolgreichsten deutschen Film aller Zeiten. Und natürlich war auch Oliver Hirschbiegels Film Der Untergang mit Bruno Ganz im Führerbunker ein weltweiter Verkaufsschlager. Als exportfähiger Regionalismus ist "der Führer" einfach nicht zu schlagen.