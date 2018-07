Wenn Menschen älter werden, wandelt sich ihr Schlafmuster in vielfältiger Weise. Erstaunlich konstant aber bleibt dabei das Schlafbedürfnis.

Schlaf hat verschiedene Phasen, und die sind bei Senioren anders ausgeprägt. Der Traumschlaf (REM-Phase) bleibt ungefähr gleich lang, aber die Tiefschlafphasen werden kürzer. Entsprechend länger werden die Phasen des leichten Schlafs, in denen man auch immer wieder aufwacht: Bis zu 150 sogenannte "Arousals" (kurze Wachmomente, an die man sich am Morgen nicht mehr erinnert) haben ältere Menschen, jüngere nur fünf.

Dazu kommen noch Probleme wie erhöhter Harndrang. All das führt dazu, dass nur die wenigsten alten Menschen nachts noch acht Stunden und mehr am Stück schlafen können.

Der Nachtschlaf verkürzt sich also – dafür haben die meisten Senioren aber tagsüber Zeit, ein Nickerchen zu machen. Ein Luxus, der auch vielen im Berufsleben stehenden Menschen guttun würde. Insgesamt kommen die Alten so auf dieselbe durchschnittlich verschlafene Zeit, und das ist auch gut so: Ausreichender Schlaf hält nämlich gesund und schützt vor Demenz.

Insgesamt nehmen die Schlafprobleme mit dem Alter zu: Alte Menschen schlafen nicht so leicht ein, der Schlaf ist fragmentierter, sie werden abends früher müde und wachen morgens früher auf. Selbstverständlich verstärken chronische Krankheiten oder psychische Probleme die Schlafschwierigkeiten noch. Aber weniger Schlaf als junge Menschen brauchen alte nicht.

