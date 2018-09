Für Bernd Petrich ist die Bescherung bislang ausgeblieben: Als Anfang Dezember der Bundesverkehrsminister die Winterreifenpflicht einführte, wurde das als vorzeitiges Weihnachtsgeschenk kritisiert – für Reifenhändler wie Petrich. Aber von höheren Umsätzen ist in Petrichs kleiner Hamburger Werkstatt für Reifenservice kaum die Rede. Zwar würden die Kunden ihm "die Bude einrennen". Er aber muss sie regelmäßig vertrösten. Genau 24 Winterreifen hat er noch vorrätig, sechs Sätze, über den Großhandel kommt kaum Nachschub. "Der Markt ist absolut leergefegt", sagt Petrich. "Für die wenigen Reifen, die ich meinen Kunden noch liefern kann, muss ich die überhöhten Preise weitergeben, die die Zwischenhändler verlangen. Das ist Wucher."

In der vergangenen Woche hat der Händler einen Smart auf Winterreifen umgerüstet. 570 Euro hat das gekostet, im November wären es noch 330 Euro gewesen. Auch der dreifache Preis sei bei gängigen Größen derzeit keine Seltenheit.

Dabei haben die Hersteller in diesem Jahr um ein Fünftel mehr Winterreifen ausgeliefert als im Vorjahr. 88 Prozent der deutschen Autos sind damit bereits wintertauglich. Gereicht hat es trotzdem nicht, auch weil dieses Jahr wohl knapp drei Millionen Autos neu zugelassen werden – was fast zwölf Millionen wintertaugliche Reifen nötig macht.

Ein Produzent wie Continental hätte in diesem Winter also mehr absetzen können, hätte das Unternehmen seine Produktionskapazitäten im Zuge der Wirtschaftskrise nicht erheblich reduziert.

Gleichwohl gibt es Profiteure: Im Lager des Online-Reifenversands Delticom aus Hannover etwa stapeln sich noch Tausende von Winterreifen. Das Unternehmen, das mittlerweile in 35 Ländern präsent ist, hatte rechtzeitig reagiert, die Lager aufgefüllt – und verdient nun gut daran. Den Anstieg der Preise möchte Firmensprecherin Melanie Gereke zwar nicht kommentieren. Die Gewinnprognose für das laufende Jahr hat der Konzern Anfang Dezember aber zum vierten Mal angehoben, pünktlich zum Inkrafttreten der gesetzlichen Winterreifenpflicht. Die sei aber nur einer der Gründe für die Nachfrage nach Reifen, sagt Gereke, andere wären der heftige Wintereinbruch und verringerte Produktionskapazitäten bei den Herstellern: "Niemand hat das so vorhergesehen. Aber für unser Geschäft ist diese Entwicklung natürlich erfreulich."

Knappes Angebot, hohe Nachfrage, steigende Preise. So funktioniert Marktwirtschaft. Peter Hülzer, der Vorsitzende des Bundesverbandes Reifenhandel, geht davon aus, dass sich der Markt bald wieder beruhigen wird. Im kommenden Jahr würden Reifen zwar nachhaltig um bis zu zehn Prozent teurer werden, aber das liege an den hohen Rohstoffpreisen. "China saugt derzeit allen Kautschuk vom Markt", sagt Hülzer. "Eine solche Hysterie wie in den letzten Wochen war eine einmalige Ausnahmesituation. Wie einzelne Großhändler diese Situation ausgenutzt und sich eine goldene Nase verdient haben, das war unseriöse Abzocke."

