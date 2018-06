Neulich schaute ich bei meinem Nachbarn vorbei, um mir den Film Es war einmal in Amerika auszuleihen. "Schlechte Nachrichten", sagte er zur Begrüßung und zeigte auf die Schlagzeile einer Zeitung: Lebensstandard steigt weltweit. "Als hätte man nicht schon genug Sorgen", sagte ich. Mein Nachbar und ich schauen Dokufilme an, lesen sozialkritische Artikel und leben recht komfortabel. Daher wissen wir, dass ein steigender Lebensstandard die Stimmung nicht hebt. Im Gegenteil.

Erwiesenermaßen leben "die glücklichsten Menschen der Welt" in Ländern, wo unsereins nicht einmal begraben sein möchte: Nigeria, Bangladesch, Burkina Faso... Wahrscheinlich auch in Nordkorea, nur ist das statistisch nicht erfasst, weil westliche Glücksforscher an die Nordkoreaner nicht herankommen.

Kurz: In gut situierten Kreisen ist es eine Binsenweisheit, dass Wohlergehen und Wohlbefinden nicht einhergehen. Wissenschaftler haben dafür den Begriff "Fortschrittsparadox" geprägt. Es kommt nicht darauf an, was wir haben, sondern darauf, was wir meinen, haben zu müssen. Je besser der Lebensstandard, desto schneller steigen die Ansprüche. Und je höher sie steigen, desto weniger sind sie erfüllbar – demgemäß sinkt unser Selbstwertgefühl. Das Ergebnis: Stress, Gereiztheit, schlechte Laune – alles Symptome einer gut funktionierenden Wohlstandsgesellschaft. Und alles Motive, über diese Gesellschaft zu meckern.

Während mein Nachbar nach dem Film von Sergio Leone suchte, grübelte ich über eine alte These des ZEIT- Redakteurs Jörg Lau nach: Ihm zufolge trug die vom Westen verklärte, weil allem Zerfall trotzende Glückseligkeit der Nigerianer zu diesem maßgeblich bei. Die Entschlossenheit, sich von keinem Verbrechen, von keiner Schlamperei die Laune verderben zu lassen, lässt nämlich Verbrechen und Schlamperei aufs Schönste gedeihen. Es ist die schlechte Laune, die Leute dazu treibt, gegen Missstände vorzugehen und Fehler zu korrigieren.

Wer also ernsthaft die Gesellschaft verbessern will, der sollte Übellaunigkeit gewissenhaft trainieren. Günstigerweise mutet uns der Wohlfahrtsstaat ja genug zu: Gesundheitsreformen, ungenügende Sozialleistungen, lückenhaften Verbraucherschutz und zig weitere Mängel, die den glücklicheren Menschen in der Dritten Welt weitgehend erspart bleiben.

Es ist Tradition, zum Jahreswechsel gute Vorsätze zu fassen. Sie wollen sich künftig verstärkt engagieren? Am besten starten Sie schon missmutig ins neue Jahr (der Silvesterabend ist dafür wie geschaffen). Mit wachsendem Verantwortungsgefühl werden Sie schnell lernen, alles und jeden zu kritisieren. Damit haben Sie die besten Chancen,

1. auch den Leuten ringsum die Laune zu verderben,

2. folglich die Fehlertoleranz zu reduzieren,

3. damit den Lebensstandard weiter zu erhöhen,

4. so wiederum die Stimmung zu drücken.

So weit, so gut. Auf diese Art könnte man die Welt schrittweise bis zur Unerträglichkeit optimieren. Aber wie zum Teufel kann man Fehler schlichtweg vermeiden?

Die Antwort brachte mir eine Szene aus Es war einmal in Amerika . Der Ganove Max (James Woods) holt seinen Kumpel Noodles (Robert De Niro) aus dem Gefängnis ab. Und weil die Bande in das Bestattungsbusiness eingestiegen ist, kommt er mit einem Leichenwagen vorgefahren. Darauf der Werbespruch des Bestatters Bercowicz & Co.: "Why go on living when we can bury you for $ 49.50?"

So einfach ist das. Sie wollen mit Fehlern nicht leben? Dann lassen Sie sich begraben.