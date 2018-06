So leise ist selten eine große Reform in Kraft getreten wie die Gesundheitsreform der schwarz-gelben Koalition . Dabei gibt es sogar einen Song zum Projekt, ähnlich wie es manchmal eine Melodie zum Film gibt. Der Titel ist gespeichert auf dem iPod von Philipp Rösler. "Je dunkler die Nacht, desto heller der Morgen", heißt es da. "Je tiefer der Fall, desto höher der Flug." Tröstliche Sätze von Udo Jürgens, Passagen aus dem Lieblingsstück des Gesundheitsministers mit dem Titel Wer nie verliert, hat den Sieg nicht verdient .

Rösler hat das Lied oft gehört während des vergangenen Jahres, das zu Beginn vielfach als "Jahr der Gesundheitspolitik" ausgerufen wurde – und das vermutlich kein anderes Kabinettsmitglied so gebeutelt hat wie ihn.

Details der Gesundheitsreform Ziel Die Koalition will im Gesundheitssektor im nächsten Jahr 3,5 Milliarden Euro und 2012 vier Milliarden Euro einsparen. So müssen Kliniken, Ärzte und Zahnärzte geringere Zuwächse hinnehmen als eigentlich vorgesehen. Einberechnet sind in diese Summe die Effekte durch das Arznei-Paket in Höhe von rund zwei Milliarden Euro. Beiträge Für Arbeitnehmer und Arbeitgeber erhöht sich der allgemeine Beitragssatz zum 1. Januar um jeweils 0,3 Prozentpunkte. Beide tragen so je rund drei Milliarden Euro zur Sanierung der Kassenfinanzen bei. Der allgemeine Satz steigt von 14,9 auf 15,5 Prozent. Die Arbeitnehmer übernehmen davon 8,2 Prozent und die Unternehmen 7,3 Prozent. Der Arbeitgeberbeitrag wird auf diesem Niveau eingefroren. Der Beitragssatz erreicht damit das Niveau vor der Wirtschaftskrise. Der Staat hatte den Satz mit Steuergeldern gesenkt. Die Zusatzbeiträge, die klamme Kassen von ihren Mitgliedern einfordern können, werden ausgeweitet. Die Obergrenze von einem Prozent des Einkommens eines Versicherten entfällt. Auch Rentner und Bezieher von Arbeitslosengeld I müssen den Beitrag zahlen; für Hartz-IV-Empfänger wird er aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds und somit aus Bundesmitteln finanziert. Schon jetzt erheben mehrere Kassen Zusatzbeiträge, die meist bei acht Euro liegen. Die Regierung geht davon aus, dass 2011 keine weiteren hinzukommen. Säumige Versicherte, die mit der Zahlung des Beitrags sechs Monate im Rückstand sind, werden mit einem Zuschlag von mindestens 30 Euro belangt. Sozialausgleich Künftig wird in jedem Herbst vom Gesundheitsministerium ein durchschnittlicher Zusatzbeitrag ermittelt. Übersteigt er zwei Prozent des beitragspflichtigen Einkommens eines Versicherten, wird die Differenz ausgeglichen. Dies soll automatisch durch Arbeitgeber oder Rentenversicherung geschehen, indem der allgemeine Beitragssatz für dieses Mitglied reduziert wird und sich der Netto-Auszahlungsbetrag entsprechend erhöht. Von 2011 bis 2014 wird der Sozialausgleich aus der Reserve des Gesundheitsfonds gedeckt. Dazu genutzt wird ein zusätzlicher Steuerzuschuss im Umfang von rund zwei Milliarden Euro, der im Zuge der Haushaltsberatungen gebilligt worden war. Größere Summen aus Steuermitteln werden laut Regierung erst 2015 benötigt. Über den genauen Umfang soll 2014 entschieden werden. Sparen Die Ärzte sollen mindestens 850 Millionen Euro sparen, wozu das Gesetz mehrere Mechanismen vorsieht. So wird etwa der Ausgabenanstieg bei sogenannten extrabudgetären Leistungen für die Kassenärzte wie etwa ambulantes Operieren, Vorsorge- und Früherkennung oder Dialyse gebremst, was 350 Millionen Euro bringen soll. Weitere 500 Millionen Euro will die Koalition sparen, indem für die umstrittenen Hausarztverträge das Vergütungsniveau gesenkt wird. Hintergrund ist, dass den Kassen diese Verträge zu teuer sind. Bestehende Vereinbarungen erhalten Bestandsschutz bis Mitte 2014. Die Krankenhäuser sollen im kommenden Jahr 500 Millionen Euro und 2012 rund 570 Millionen Euro zur Verbesserung der Finanzlage beitragen. Auch bei den Zahnärzten wird der Anstieg gekappt: 2011 um 20 Millionen und 2012 um 40 Millionen Euro. Die Verwaltungskosten der Kassen dürfen in den nächsten beiden Jahren im Vergleich zu 2010 nicht steigen. 2011 und 2012 sollen so je 300 Millionen Euro zusammenkommen. PKV Der Wechsel in die PKV wird leichter. Wer ein Einkommen über der Versicherungspflichtgrenze (2010: 49.950 Euro) erzielt, muss nicht mehr drei Jahre, sondern nur noch zwölf Monate warten, bis er in die PKV wechseln kann.



Es gibt noch ein zweites Lied zur Reform, die Melodie zum Vorfilm sozusagen. Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht , gesungen von Drafi Deutscher. Eine CD mit diesem Song steht seit fünf Jahren bei Horst Seehofer im Regal – ein Versöhnungsgeschenk Angela Merkels anlässlich eines Besuchs im Wahlkreis des CSU-Chefs. Die beiden hatten sich überworfen wegen Angela Merkels Reformideen für das Gesundheitswesen – so sehr, dass Seehofer, damals Merkels Stellvertreter in der Bundestagsfraktion, zeitweise alle politischen Ämter demonstrativ niederlegte.

Am Wochenende tritt, nach Jahren des Streits, die erste schwarz-gelbe Sozialreform in Kraft – und kaum jemand wird es merken. Das ist Absicht: Niemand soll erschrecken. Ende Januar wird sich die Reform auf den Januar-Gehaltsabrechnungen niederschlagen, allerdings so, wie es die Deutschen seit Längerem von Gesundheitsreformen gewohnt sind: Die Kassenbeiträge steigen ein wenig .

Erst ab 2012 dürfte den Bürgern allmählich klar werden, dass die Regierung Merkel das mehr als hundertjährige Krankenversicherungssystem tatsächlich entscheidend verändert hat. Dann werden die pauschalen Gesundheitsprämien steigen, jene Zusatzbeiträge, die nicht vom Einkommen der Bürger abhängen und allmählich einen immer größeren Teil des Gesundheitswesens finanzieren sollen.

Vor allem Geringverdiener werden das spüren. Und so behutsam das neue Finanzierungsmodell eingeführt wird, so schwer wird es sein, daran noch etwas zu ändern. "Von Jahr zu Jahr wird es schwieriger, aus diesem System herauszukommen", sagt Rösler.

Von Gerhard Schröders Agenda-Reformen heißt es häufig, die Regierung habe zu wenig und zu spät erklärt, wohin sie wolle. Bei Angela Merkel und dem Umbau des Gesundheitssystems war es anders: Mal war die Politik laut und pathetisch, dann wieder, wie jetzt, sehr leise. In ihren Oppositionsjahren wollte Merkel eine gesundheitspolitische "Jahrhundertreform". Im Wahljahr 2009 hat sie zur geplanten Prämie, die früher einmal Kopfpauschale hieß, komplett geschwiegen.

Nach der Wahl brachte die Kanzlerin das Thema doch in die Koalitionsverhandlungen ein, obwohl nicht einmal die reformfreudige FDP es wirklich wichtig fand. Die CSU und auch ein Teil der CDU waren überrumpelt. Seehofer, der von Merkels gesundheitspolitischen Vorstellungen immer noch nichts hielt, opponierte gegen den FDP-Minister Rösler, der sie nun umsetzen sollte. Vertreter der Parteien pöbelten einander an: "Wildsau", "Gurkentruppe". Dann mussten wieder alle schweigen wegen der bevorstehenden Landtagswahl in NRW. Wenn Merkels Gesundheitspolitik vertont würde, klänge sie wie ein permanenter Soundcheck: mal Krach, dann wieder Stille.