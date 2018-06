Inhalt Seite 1 — Schießen, bis die Waffe schmilzt Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Ein junger Journalist hat vor einiger Zeit erzählt, dass eine Reihe von Bundeswehrsoldaten, die er nach den Gründen gefragt hatte, warum sie sich freiwillig zum Kriegseinsatz in Afghanistan gemeldet hätten, alle dieselbe Antwort gaben: Geld. Kriegs- oder Auslandszulage oder wie immer das heißt. Genauer gesagt etwas über 90 Euro am Tag. Also annähernd 3000 Euro im Monat. Um die Hypothek zu bedienen, ein Motorrad zu kaufen oder was auch immer. Und dann sterben sie – wie die drei Soldaten im Juni 2009 – im Rückwärtsgang. Für nichts.

Der amerikanische Reporter Sebastian Junger ist im Auftrag von Vanity Fair nach Afghanistan gegangen, der Zeitschrift für Mode & Grips. Die Modeanzeigen finanzieren den Grips, und Vanity Fair kann die oft erstklassigen Schreiber erstklassig bezahlen, und Junger ist ein erstklassiger Schreiber. Er hat zwischen Juni 2007 und Juni 2008 zusammen mit dem englischen Fotografen Tim Hetherington als embedded reporter viel Zeit bei einer Einheit Soldaten im östlichen Afghanistan verbracht. Nicht weit entfernt von der pakistanischen Grenze im Korengal-Tal, das Junger als das Afghanistan Afghanistans beschreibt: zu abgelegen, als dass es erobert werden könnte; zu arm, als dass man es einschüchtern könnte; zu autonom, als dass es sich kaufen ließe. Zeit verbracht haben heißt hier: wissen, dass die Battle Company, diese hundertfünfzig jungen und sehr jungen Männer, fast an einem Fünftel aller Kämpfe beteiligt war, in die die 70.000 Nato-Soldaten verwickelt waren. Und Zeit verbracht haben heißt auch, zu erfahren, dass es nicht viel nützt, in Deckung zu gehen: "Wenn man erst einmal so festhängt, lässt der Feind Mörsergeschosse oder Granaten regnen. Vor denen kann man sich nicht verstecken; sie kommen vom Himmel herabgezischt, und nach kurzem indirektem Beschuss ist man tot." Und Zeit verbracht haben heißt auch, zu wissen, dass Ruhe in diesem Tal nicht Ruhe bedeutet. Man kann immer sterben, beim Pinkeln, im Schlaf, sogar in einem Bunker, wenn ein Sprenggeschoss durch den Schlitz kommt. Fast alle, die ums Leben kamen, starben, als sie am wenigsten damit rechneten. Den meisten von ihnen wurde in den Kopf oder in den Hals geschossen.

Zeit verbracht haben heißt hier auch, die beständige Todesnähe auszuhalten. Es heißt, in einer Hölle zu leben, in der die Leute schießen, bis die Läufe ihrer Waffen schmelzen. Es heißt auch für den Reporter, zu leben und zu denken und zu empfinden wie ein Soldat, weil das da draußen die einzige existierende Lebensform ist.

War ist ein bedrückendes Buch über den Krieg oder über das Kämpfen im Krieg , und gleichzeitig ist das Buch – so sieht es für mich aus – Jungers ganz persönliches Heldenepos, was wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass er in Afghanistan zwei überwältigende Erfahrungen gemacht hat, die sich schon in den Titeln der drei Teile andeuten, aus denen das Buch besteht: Angst – Töten – Liebe. Die Soldaten, wie Junger sie beschreibt, überwinden ihre Angst, und das Kämpfen wird für sie zu etwas, ohne das sie fast nicht mehr leben können. Das sollte einen nicht überraschen, schließlich sind sie Profis, aber es überrascht mich trotzdem. An einer zentralen Stelle schreibt Junger, es sei sinnlos, so zu tun, als sei der Krieg nicht auch aufregend, wahnsinnig aufregend sogar: "Krieg muss als schlecht gelten, denn im Krieg geschehen zweifellos schlechte Dinge, aber ein Neunzehnjähriger am Abzug eines .50 Kaliber Maschinengewehrs während eines Feuergefechts, das alle heil überstehen, erlebt den Krieg als einen so extremen Nervenkitzel, wie ihn sich niemand vorstellen kann. In mancher Hinsicht verschaffen zwanzig Minuten Kampfgeschehen mehr Lebensintensität, als man sie während eines Daseins zusammenkratzen kann, das mit anderem beschäftigt ist."

Wie will der Autor das wissen? Aber vielleicht muss man sich, wenn die Identifikation stark genug ist, gar nicht mehr hinter ein Maschinengewehr klemmen, um diese gewaltige, konzentrierte Intensität zu spüren, die überwundene Angst und die Lust am Kampf. Junger schiebt gerne immer mal wieder wissenschaftliche Miniexkurse in seine Erzählung ein, die oft interessant, manchmal überflüssig und zwischendurch auch mal richtig idiotisch sind. Einmal zitiert er in einem Exkurs eine frappierende Studie aus dem Vietnamkrieg, nach der vor einem Angriff der Cortisonspiegel von Offizieren und Soldaten sich verschieden entwickelt – die Soldaten werden, im Gegensatz zu den Offizieren, immer ruhiger. Die Forscher erklären sich das mit "starken psychologischen Abwehrmechanismen", die bei den Soldaten ein Gefühl "euphorischer Erwartung" auslösten. Die Soldaten zeigten eine "überwältigende Hinwendung zu Selbstverantwortlichkeit, oft bis zur Omnipotenz".

Das ist nicht besonders schlüssig übersetzt, aber es zeigt, dass Junger vielleicht schon vieles aus dem bürgerlichen Alltag vergessen hat oder übersieht, in dem die Leute sich ihre intensiven Augenblicke "mühsam zusammenkratzen" müssen. Alles, was ihm unterkommt, ist gleich schon Soldatenleben. Das ist aber vielleicht eine optische Täuschung. Ich habe zufällig letzte Woche ein Jugendbuch gelesen, in dem ein Sechzehnjähriger vor einem schweren Kampf steht, und er sagt: "Mein Körper wurde auf einmal eine Rüstung, wie die Brustpanzer der römischen Soldaten, die so aussehen, als würden sich die Brustmuskeln darauf abzeichnen und die Bauchmuskeln. Das war mein Körper, mein Panzer, das war ich. Undurchdringlich. Unbesiegbar. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich mich so fühlte... Und jetzt dachte ich: Entweder ihr oder wir. Ja, so war das. Ich war auf einmal, zum ersten Mal in meinem Leben, ein gefährlicher Mensch. Jemand, der kämpfen würde, der keine Angst vor Schmerzen hatte. So stark, dass ich einen Lastwagen hätte umkippen können." Es ist dasselbe Ding, Selbstvertrauen, bis zum Gefühl der Omnipotenz. Und es ist ein Zufall, aber in diesem Jugendbuch gibt es auch ein Zitat aus Moby Dick, nur eine Schlagzeile: "BLOODY BATTLE IN AFGHANISTAN".

Dem zweiten Teil von Jungers Kriegsreportage ist ein Zitat von Churchill vorangestellt: We sleep soundly in our beds because rough men stand ready in the night to visit violence on those who would do us harm. In der Übersetzung (und mehr sage ich zur Übersetzung nicht) kommt das ziemlich grausig so daher: "Wir schlafen fest in unseren Betten, weil starke Männer in der Nacht bereitstehen, diejenigen von Gewalt heimsuchen zu lassen, die uns Harm zufügen wollen."